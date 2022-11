Etapa de Pontedeume a Betanzos

O itinerario

Km 0. Pontedeume(Todos os servizos)

Km 10,5. Miño(Todos os servizos)

A Ponche do Porco / Praia da Alameda (Bares)

/ (Bares) Continuamos pola rúa alameda até pasar por baixo da N-651 e continuar recto pola DP-4804 para por esta pasar por baixo da liña do ferrocarril e pouco despois por baixo da autoestrada, ao cabo dun quilómetro chegamos á ponte medieval.

Km 15. Porto de Abaixo(Bar-Restaurante)

Km 21. Betanzos(Todos os servizos)

Volvemos sobre os nosos pasos cara á ponte sobre opara acceder ao centro histórico desta vila medieval. Desde a Inmaculada Concepción comezamos o ascenso pola. A man esquerda atópase ono século XVIII e natural de Pontedeume. Máis arriba sáese da rúa Real pola esquerda cara a a, onde enlazamos con a, daquela Souto dá Vila, que nos deixa sen osíxeno nada máis empezar. A rampla compénsanos con unhasobre Pontedeume, a ría de Ares e Cabanas, coa súa praia da Madalena. Chegamos á altura da N-651 pero desviámonos á dereita enxunto ao número 60. Seguimos gañando altitude e, tras dous desvíos a dereita e esquerda, pasamos polo lugar de, de a.Unha carreterita rural, supostamente o vello camiño, rodeada de fronda e con vistas ao serradoiro de Campolongo, despide o Concello de Pontedeume para acceder ao de. Pasada a vivenda da Xesta saímos a un Stop e baixamos até. Á saída cruzamos a AC-4802 e entre merenderos e zona verde sorteamos ode Martinsa-Fadesa, inaugurado en 2007 e proxectado xunto á urbanización Costa Miño. Xusto despois entramos en o, un tramo propenso a embarrarse a pouco que chova, e saímos del para sortear a. Tras seguila en paralelo un breve treito, viramos á esquerda para afrontar unha exixente rampla baixo os eucaliptos. Os seguintes lugares que visita o Camiño Inglés son, de a.Prestando moita atención aos cruzamentos que xorden nas aldeas, terminamos baixando até a ponte sobre o, ao parecer construído tamén no século XIV por petición de Pérez de Andrade. Nada máis cruzalo sorpréndenos un belo camiño de ribeira entre soutos e helechos que pasa xunto ás casas dee baixo o, que cruza as. A antítese é a peaxe da autoestrada, que rodeamos para entrar en. Polas rúas dá Fonte e Pardiñeira chegamos ao cruzamento coa rúa da Praia (AC-154), onde se atopa o, distante uns 800 metros.Con todo, o Camiño cruza de fronte para acceder á rúa Real. Desembocamos na ampla rúa A Barrosa e dicimos adeus ao núcleo principal de Miño para cruzar as vías, onde temos unha panorámica da ría de Betanzos e a, que cruzaremos máis adiante. Tras a ponte sobre o ferrocarril viramos para retomar o rumbo (punto conflitivo, nada máis baixar a ponte do ferrocarril virar 180 graos pola rúa alameda que en baixada pasa xunto á praia) e pegados a un muro pasamos polo lugar de. Á dereita atópase a, cualificada como. Os que non paren en Miño poden deterse no bar ou no mesón.Cruzamos opor o, que divide os Concellos de Miño e. Tamén foi levantado por orde do bo de Pérez de Andrade e o nome de porco ou xabaril fai referencia a un dos emblemas da súa liñaxe. Teremos oportunidade de ver o sepulcro de Andrade na igrexa de San Francisco de Betanzos, sostido polas figuras de une un.Tras a ponte, xa en o, desviámonos a man esquerda xunto a unhas casas. Recíbenos outra brutal rampla de asfalto que sobe até o. Ollo, xunto ao parque viramos a man esquerda e descendemos por unha pista sombreada. Un tramo bastante agradable que, despois dun xiro á dereita, ascende até, onde pasamos entre a, que conserva a portada románica, e o.A 80 metros chegamos ao lugar dee viramos a man esquerda para avanzar até o próximo. Atención! porque neste punto a itinerario xira 90º a man dereita e é moi fácil despistarse e seguir de fronte. Descendemos até o lugar de, fronte ao café Navedo ao pé de aAndamos 120 metros pola beiravía e deixamos a N-651 pola esquerda, afrontando así unha rampla que pasa por, primeiro lugar da parroquia de, e posteriormente por. Viramos a man esquerda xunto a unha marquesiña do autobús e proseguimos por camiño herboso, primeiro, e pista asfaltada, despois, cara aos lugares de, con unha.Entramos así en o, visitando por pistas veciñais, conpara chegar xunto a a. Ben merece unha visita esta xoia citada xa no século IX. Está situada na parte máis elevada do castro de Tiobre, onde ao parecer estivo o primitivo núcleo de Betanzos, e foi consagrada no século XII polo primeiro arcebispo de Santiago,. Atopamos un excelente estudo e descrición do templo en ode mans de.Deixando ás nosas costas a igrexa e, pasando xunto ao parque infantil, baixamos por Ou Barral até o primeiro cruzamento, onde viramos á esquerda. No seguinte cruzamento, viramos á dereita e continuamos o descenso entre viñedos até pasar o regacho de Caraña. O trazado ascende polo camiño que conduce á DP-0906. Cruzada a mesma, a ruta toma a estrada DP-0902 que conduce ao cemiterio de Betanzos. Chegamos ao Santuario de Nosa Señora do Camiño ou dos Remedios pola fachada norte do templo, o cal ten a súa fachada principal fronte á rúa do mesmo nome. Continuando por esta rúa empedrada, o trazado descende entre exemplos de arquitectura tradicional con corredores de madeira. Cruzando a ponte vella sobre oentramos enpor, unha do cinco da antiga muralla. Tras ela viramos a man esquerda e subimos pola empedrada rúa de. Arriba, en lugar de entrar na Praza dos irmáns García Naveira, torcemos á dereita pola rúa do Castro e tras pasar o Concello chegamos a o, situado na rúa da Pescadería