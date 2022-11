Etapa de Palas de Rei a Arzúa

O itinerario

Km 0. Palas de Rei (Todos os Servizos)

Km 3,4. San Xulián do Camiño (Albergue-Bar)

Km 4,5. Pontecampaña (Albergue)

Km 5,7. Casanova (Albergues. Bar a partir de primavera de 2015)

Km 8,5. Ou Coto (Bar. Tenda)

Km 9,2. Leboreiro

Km 13. San Xoán de Furelos (Bar)

Km 14,8. Melide (Todos os Servizos)

Km 20,5. Boente (Albergues-Bar)

Km 22,7. Castañeda (Albergue-Bar)

Km 25,8. Ribadiso dá Baixo (Albergues-Bar)

Km 28,8. Arzúa (Todos os Servizos)

Cruzamos a estrada xunto áde Palas de Rei e baixamos pola travesía do Peregrino paira atravesar de novo a estrada e continuar descendendo pola empedrada rúa do Apostolo. Por terceira vez salvamos a estrada e seguimos de fronte pola rúa Río Roxán, onde hai una escultura duns peregrinos bailando asinada por J.. Saímos á avenida de Compostela, coincidente coa N-547, e tras cincocentos metros (pasado o punto quilométrico 35 da nacional) torcemos á dereita paira cruzar o. A mouteira 64 anúncianos a chegada á parroquia de. Baixo unha fronda subimos até un par de aldeas desta parroquia e baixamos paira cruzar a N-547.A mouteira 63,5 introdúcenos nunha senda rodeada de eucaliptos e carballos, moi propensa a embarrarse, que chega até o lugar de(Mouteira 63). Una boa fileira de laxas de pedra impide enfangarse na balsa de auga. Proseguimos até, anunciado pola mouteira 62,5. Á beira do Camiño atópase ade finais do XII, que exhibe en primeiro termo a ábsida.Por pista asfaltada pasamos o lugar de(Mouteira 62) e descendemos sen cuartel por unha preciosa corredoira até opaira chegar a Ponche, pertencente á parroquia de Mato.A continuación sobrevén un tramo espectacular. Cal bosque de Fangorn, abrazados por roca e ramas retortas, progresamos até, tamén da parroquia de Mato.Deixamos ao carón oe máis adiante o desvío cara ao. Continuamos pola pista asfaltada e deixámola pola esquerda paira tomar un camiño. Baixamos até cruzar o, en Porto. Acto seguido, en costa, avanzamos até, pequena aldea da parroquia de Mato e.Por unha estrada secundaria dicimos adeus aos 96,7 quilómetros percorridos na provincia de Lugo paira presentarnos en Ou, primeira aldea coruñesa pertencente á parroquia de Leboreiro, xa no Concello de Melide.Á saída de Ou Coto deixamos o asfalto pola esquerda paira baixar a Leboreiro, definido na antigüidade como Campus Leporarius ou campo das lebres. Aquí veremos un: un canasto xigantesco que, como os hórreos, utilizábase paira conservar o millo. Detrás atópase a interesante, románica de transición.Abandonamos Leboreiro e cruzamos opor unha ponte medieval. A mouteira 56 dá paso a Disicaboe a continuación sobrevén un tedioso tramo xunto á N-547 e o, tamén chamado da Magdalena. Un quilómetro despois cambia o panorama e baixamos até a beira dopor unha contorna máis digna. Cruzamos este afluente do Ulla pola ponte medieval e accedemos á parroquia de. É a antesala de, a capital do Concello.Chegamos á avenida de Lugo, pasamos xunto áe o seu. Cara ao albergue público e paira atallar podemos continuar pola rúa San Pedro pero o itinerario tamén está sinalizado pola rúa do Convento até a praza do Convento.Aquí danse cita o, que alberga hoxe o; oe a súae a, xunto á que deixamos a praza paira tomar a rúa San Antonio. Tras bordear o albergue público abandonamos Melide pola rúa Principal. Con vistas ao val baixamos até a N-547, que cruzamos paira coller de fronte o CP-4603 en dirección San Martiño. Á altura dun restaurante - parrillada viramos á dereita paira visitar a, parroquia do mesmo nome.O templo é románico de finais do XII, ten una soa nave e ábsida semicircular e alberga a única reixa románica de Galicia. Tras pasar as casas devémonos rodeados entre eucaliptos, especies de folla caduca e prados até o paso empedrado do, afluente do Furelos. Paisaxe de postal que nos brinda o Camiño. Por unha bela contorna dirixímonos a Raido, ao pé da N-547. Abandonamos a súa compañía rapidamente paira continuar até, xa do Concello de Arzúa.Baixo un bosque de eucaliptos salvamos o, pasamos- onde se atopa a mouteira 45,5 - e entramos na parroquia de Boente, partida en dúas pola N-547.Tras aviramos a man dereita e baixamos por unha pista até oe o lugar de, salvando antes por un túnel a N-547. Tras rodear uns prados afrontamos una dura costa que sobe ao pé da N-547, e xunto a ela alcanzamos varios lugares dasNeste lugar atopábanse os fornos de cal onde os peregrinos depositaban a pedra que traían desde Triacastela.Baixamos por pista asfaltada até o, localizado entre. Agora toca remontar e continuamos de fronte, deixando á esquerda o desvío a Doroña. Despois, case sempre por pistas veciñais, baixamos durante dous quilómetros até o ríoque dá acceso a Ribadisoaldea da parroquia de Rendal.Alén da ponte medieval atópase oactualmente restaurado como albergue público. Dando un rodeo, ao noso parecer absurdo, subimos até a N-547 paira chegar, pola interminable avenida de Lugo, até as primeiras casas deNa mesma entrada hai varios albergues privados situados un tras outro. Tras outro treito deixamos a avenida paira coller a rúa Cima do Lugar, onde se atopa o público.