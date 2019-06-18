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Etapa 29

Etapa de Palas de Rei a Arzúa

km 28,8
Tempo 06H 45’
Dificultade media
Albergues 35
Dispoñible sen conexión

É a etapa máis longa de Galicia, tamén coñecida como "rompe pernas"

Información sobre a etapa 29: Etapa de Palas de Rei a Arzúa

Perfil: Etapa de Palas de Rei a Arzúa

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Puntos de interese da etapa 29: Etapa de Palas de Rei a Arzúa

  • 10 Albergue Santiago Apóstol
  • 9 Albergue Don Quijote
  • 8 Albergue Vía Lactea
  • 7 Albergue Ultreia
  • 6 Albergue de peregrinos de Arzúa
  • 5 Albergue O Apalpador
  • 4 Albergue de Melide
  • 3 Albergue Mesón de Benito
  • 2 Albergue Buen Camino
  • 1 Albergue de Palas de Rei

O itinerario

  • Km 0. Palas de Rei (Todos os Servizos)

Cruzamos a estrada xunto á Casa do Concello de Palas de Rei e baixamos pola travesía do Peregrino paira atravesar de novo a estrada e continuar descendendo pola empedrada rúa do Apostolo. Por terceira vez salvamos a estrada e seguimos de fronte pola rúa Río Roxán, onde hai una escultura duns peregrinos bailando asinada por J. Novo. Saímos á avenida de Compostela, coincidente coa N-547, e tras cincocentos metros (pasado o punto quilométrico 35 da nacional) torcemos á dereita paira cruzar o río Roxán. A mouteira 64 anúncianos a chegada á parroquia de San Sebastián de Carballal. Baixo unha fronda subimos até un par de aldeas desta parroquia e baixamos paira cruzar a N-547 (Km 2,1).A mouteira 63,5 introdúcenos nunha senda rodeada de eucaliptos e carballos, moi propensa a embarrarse, que chega até o lugar de Lacua (Mouteira 63). Una boa fileira de laxas de pedra impide enfangarse na balsa de auga. Proseguimos até San Xulián do Camiño, anunciado pola mouteira 62,5. Á beira do Camiño atópase a igrexa románica de finais do XII, que exhibe en primeiro termo a ábsida.

  • Km 3,4. San Xulián do Camiño (Albergue-Bar)

Por pista asfaltada pasamos o lugar de Pallota (Mouteira 62) e descendemos sen cuartel por unha preciosa corredoira até o río Pambre paira chegar a Ponche Campaña, pertencente á parroquia de Mato.

  • Km 4,5. Pontecampaña (Albergue)

A continuación sobrevén un tramo espectacular. Cal bosque de Fangorn, abrazados por roca e ramas retortas, progresamos até Casanova, tamén da parroquia de Mato.

  • Km 5,7. Casanova (Albergues. Bar a partir de primavera de 2015)

Deixamos ao carón o albergue público e máis adiante o desvío cara ao albergue A Bolboreta. Continuamos pola pista asfaltada e deixámola pola esquerda paira tomar un camiño. Baixamos até cruzar o rego do Vilar, en Porto de Bois (Km 7,2). Acto seguido, en costa, avanzamos até Campanilla, pequena aldea da parroquia de Mato e última poboación lucense no Camiño (Km 8).Por unha estrada secundaria dicimos adeus aos 96,7 quilómetros percorridos na provincia de Lugo paira presentarnos en Ou Coto, primeira aldea coruñesa pertencente á parroquia de Leboreiro, xa no Concello de Melide.

  • Km 8,5. Ou Coto (Bar. Tenda)

Á saída de Ou Coto deixamos o asfalto pola esquerda paira baixar a Leboreiro, definido na antigüidade como Campus Leporarius ou campo das lebres. Aquí veremos un Cabazo: un canasto xigantesco que, como os hórreos, utilizábase paira conservar o millo. Detrás atópase a interesante igrexa de Santa María, románica de transición.

  • Km 9,2. Leboreiro

Abandonamos Leboreiro e cruzamos o río Seco por unha ponte medieval (Km 9,5). A mouteira 56 dá paso a Disicabo e a continuación sobrevén un tedioso tramo xunto á N-547 e o Parque empresarial de Melide, tamén chamado da Magdalena (Km 11). Un quilómetro despois cambia o panorama e baixamos até a beira do río Furelos por unha contorna máis digna. Cruzamos este afluente do Ulla pola ponte medieval e accedemos á parroquia de San Xoán de Furelos. É a antesala de Melide, a capital do Concello.

  • Km 13. San Xoán de Furelos (Bar)

Chegamos á avenida de Lugo, pasamos xunto á capela de San Roque e o seu cruceiro do século XIV. Cara ao albergue público e paira atallar podemos continuar pola rúa San Pedro pero o itinerario tamén está sinalizado pola rúa do Convento até a praza do Convento.

  • Km 14,8. Melide (Todos os Servizos)

Aquí danse cita o antigo hospital de peregrinos, que alberga hoxe o Museo dá Terra de Melide; o Convento do Sancti Spiritus e a súa igrexa; o edificio do Concello do século XVIII e a capela de San Antonio, xunto á que deixamos a praza paira tomar a rúa San Antonio. Tras bordear o albergue público abandonamos Melide pola rúa Principal. Con vistas ao val baixamos até a N-547, que cruzamos paira coller de fronte o CP-4603 en dirección San Martiño. Á altura dun restaurante - parrillada viramos á dereita paira visitar a igrexa de Santa María de Melide, parroquia do mesmo nome (Km 15,6).O templo é románico de finais do XII, ten una soa nave e ábsida semicircular e alberga a única reixa románica de Galicia. Tras pasar as casas de Carballal vémonos rodeados entre eucaliptos, especies de folla caduca e prados até o paso empedrado do río Catasol, afluente do Furelos (Km 17,2). Paisaxe de postal que nos brinda o Camiño. Por unha bela contorna dirixímonos a Raido , ao pé da N-547. Abandonamos a súa compañía rapidamente paira continuar até Parabispo, xa do Concello de Arzúa (Km 18,7).Baixo un bosque de eucaliptos salvamos o arroio de Valverde, pasamos Peroxa- onde se atopa a mouteira 45,5 - e entramos na parroquia de Boente, partida en dúas pola N-547.

  • Km 20,5. Boente (Albergues-Bar)

Tras a igrexa de Santiago viramos a man dereita e baixamos por unha pista até o río Boente e o lugar de Punta Brea, salvando antes por un túnel a N-547. Tras rodear uns prados afrontamos una dura costa que sobe ao pé da N-547, e xunto a ela alcanzamos varios lugares das parroquias de Figueiroa e Castañeda. Neste lugar atopábanse os fornos de cal onde os peregrinos depositaban a pedra que traían desde Triacastela.

  • Km 22,7. Castañeda (Albergue-Bar)

Baixamos por pista asfaltada até o arroio Ribeiral, localizado entre Pedrido e Río (Km 23,3). Agora toca remontar e continuamos de fronte, deixando á esquerda o desvío a Doroña. Despois, case sempre por pistas veciñais, baixamos durante dous quilómetros até o río Iso, que dá acceso a Ribadiso dá Baixo, aldea da parroquia de Rendal.

  • Km 25,8. Ribadiso dá Baixo (Albergues-Bar)

Alén da ponte medieval atópase o hospital de peregrinos de San Antón, actualmente restaurado como albergue público. Dando un rodeo, ao noso parecer absurdo, subimos até a N-547 paira chegar, pola interminable avenida de Lugo, até as primeiras casas de Arzúa. Na mesma entrada hai varios albergues privados situados un tras outro. Tras outro treito deixamos a avenida paira coller a rúa Cima do Lugar, onde se atopa o público.

  • Km 28,8. Arzúa (Todos os Servizos)

As dificultades

Observacións

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Que ver, que facer

Albergues

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