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Etapa 30

Etapa de Arzúa a Pedrouzo

km 19,1
Tempo 04H 30’
Dificultade media
Albergues 20
Dispoñible sen conexión

Recoméndase facelo en dous días con parada en Santa Irene ou O Pedrouzo

Información sobre a etapa 30: Etapa de Arzúa a Pedrouzo

Perfil: Etapa de Arzúa a Pedrouzo

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Puntos de interese da etapa 30: Etapa de Arzúa a Pedrouzo

  • 10 Albergue O Burgo
  • 9 Albergue Edreira
  • 8 Albergue Porta de Santiago
  • 7 Albergue Privado de Santa Irene
  • 6 Albergue de Peregrinos de Santa Irene
  • 5 Albergue Santiago Apóstol
  • 4 Albergue Don Quijote
  • 3 Albergue Vía Lactea
  • 2 Albergue Ultreia
  • 1 Albergue de peregrinos de Arzúa

O itinerario

  • Km 0. Arzúa (Todos os Servizos)

Desde a rúa Cima do Lugar, onde está situado o albergue público, partimos de fronte cara á empedrada rúa do Carmen. Os seus soportais e fachadas revestidas de madeira despiden o noso paso por Arzúa. Por unha contorna máis rural baixamos até a fonte vos Franceses, cruzamos o río Vello e chegamos de seguido ás Barrosas e a súa capela de San Lázaro (Mouteira 36 e Km 0,9). Baixamos até o río Brandeso, afluente á súa vez do Iso (Km 1,8), e subimos até Preguntoño, aldea da parroquia de Burres coa súa ermida de San Paio do século XVIII.

  • Km 2,2. Preguntoño

Á saída evitamos a N-547 por un túnel e afrontamos un repecho, entre prados, cultivos de millo e con vistas cara a Arzúa, até o lugar da Peroxa, tamén da parroquia de Burres (Km 3,3). Os eucaliptos poboan, cada vez máis, a paisaxe galega e os prados, necesarios paira a supervivencia do gando e do mundo rural. Sucédense un tras outro coas súas coadas familiares secándose ao sol. Viaxamos por pistas revestidas de hojarasca e baixamos até o regato Ladrón (Km 3,9) paira alcanzar posteriormente Taberna Vella

  • Km 5,2. Taberna Vella (Albergue-Bar-Tenda)

Seiscentos metros despois entramos en Calzada , da parroquia de Burres e último núcleo habitado do Concello de Arzúa.

  • Km 5,8. Calzada (Bar)

Deixamos a poboación cruzando una estrada de enlace e continuamos paira entrar no Concello do Pino, o último antes de Santiago. Antes de entrar na Rúa, aldea de San Breixo de Ferreiros, atópase a 200 metros do Camiño o albergue A Ponche de Ferreiros.

  • Km 7,8. Rúa (Bares. Albergue)

Abandonamos o núcleo tras cruzar o arroio Langüello e seguimos por unha rede de pistas e camiños até Boavista (Km 9,3) e Salceda, ao pé da N-547.

  • Km 11,1. Salceda (Albergues. Bar. Farmacia a 600 metros)

Desmarcámonos uns metros da nacional pola dereita, pasando xunto ao recordo ao peregrino Guillermo Watt, falecido no Camiño. Regresamos máis arriba ao pé da estrada e cruzámola xunto a un concesionario de maquinaria agrícola paira chegar até Oxén, lugar da parroquia de San Miguel de Cerceda (Km 12,5). O camiño, á esquerda da Nacional, conduce agora ao inmediata Nivel, da mesma parroquia, onde salvamos a N-547 por baixo (Km 13,1). Neste punto tamén poden enlazar os peregrinos procedentes do Camiño do Norte que tomen a variante do Pino. Alén atópase xa A Brea.

  • Km 13,6. A Brea (Albergue)

Nuns centos de metros salgue ao paso A Rabiña e en paralelo á Nacional superamos con facilidade a subida a Ou Empalme, da parroquia de San Lourenzo de Pastor. No medio do traxecto hai un merendero con fonte e un muíño de vento que lembra ao das granxas americanas. No alto cruzamos a estrada, moita precaución!, paira entrar na poboación.

  • Km 15,3. Ou Empalme (Bares)

Despois tomamos una pista que descende baixo os eucaliptos. Máis abaixo, por un túnel baixo a N-547, temos a opción de visitar a ermida de Santa Irene e a súa fonte barroca ou ir ao albergue privado. Xunto a este albergue atópase o desvío cara ao albergue rural Astrar. Se continuamos de fronte chegamos ao albergue da Xunta.

  • Km 16,3. Santa Irene (Albergues)

Grazas a una densa fronda de eucaliptos illámonos do ruído da estrada, pasamos xunto á Mouteira 20, e evitamos de novo a estrada por un túnel. Un par de casas e un serradoiro e máis eucaliptos conducen até A Rúa da parroquia de Arca.

  • Km 17,9. A Rúa (Bares. Pensións. Casas Rurais)

Por pista asfaltada chegamos ao bordo da N-547 e subimos xunto a ela até Ou Pedrouzo.

  • Km 19,1. Ou Pedrouzo (Todos os Servizos)

As dificultades

Observacións

En imaxes

Que ver, que facer

Albergues

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Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela

km 20,0
Tempo 04H 30’
Dificultade media
21 Albergues