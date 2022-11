Etapa de Arzúa a Pedrouzo

O itinerario

Km 0. Arzúa (Todos os Servizos)

Km 2,2. Preguntoño

Km 5,2. Taberna Vella (Albergue-Bar-Tenda)

Km 5,8. Calzada (Bar)

Km 7,8. Rúa (Bares. Albergue)

Km 11,1. Salceda (Albergues. Bar. Farmacia a 600 metros)

Km 13,6. A Brea (Albergue)

Km 15,3. Ou Empalme (Bares)

Km 16,3. Santa Irene (Albergues)

Km 17,9. A Rúa (Bares. Pensións. Casas Rurais)

Km 19,1. Ou Pedrouzo (Todos os Servizos)

Desde a rúa Cima do Lugar, onde está situado o albergue público, partimos de fronte cara á empedrada rúa do Carmen. Os seus soportais e fachadas revestidas de madeira despiden o noso paso por Arzúa. Por unha contorna máis rural baixamos até acruzamos oe chegamos de seguido áse a súa. Baixamos até oafluente á súa vez do Iso, e subimos até, aldea da parroquia de Burres coa súado século XVIII.Á saída evitamos a N-547 por un túnel e afrontamos un repecho, entre prados, cultivos de millo e con vistas cara a Arzúa, até o lugar da, tamén da parroquia de Burres. Os eucaliptos poboan, cada vez máis, a paisaxe galega e os prados, necesarios paira a supervivencia do gando e do mundo rural. Sucédense un tras outro coas súas coadas familiares secándose ao sol. Viaxamos por pistas revestidas de hojarasca e baixamos até opaira alcanzar posteriormenteSeiscentos metros despois entramos en Calzada, da parroquia de Burres e último núcleo habitado do Concello de Arzúa.Deixamos a poboación cruzando una estrada de enlace e continuamos paira entrar no, o último antes de Santiago. Antes de entrar na, aldea de San Breixo de Ferreiros, atópase a 200 metros do Camiño oAbandonamos o núcleo tras cruzar oe seguimos por unha rede de pistas e camiños até, ao pé da N-547.Desmarcámonos uns metros da nacional pola dereita, pasando xunto ao recordo ao peregrino, falecido no Camiño. Regresamos máis arriba ao pé da estrada e cruzámola xunto a un concesionario de maquinaria agrícola paira chegar até, lugar da parroquia de San Miguel de Cerceda. O camiño, á esquerda da Nacional, conduce agora ao inmediata, da mesma parroquia, onde salvamos a N-547 por baixo. Neste punto tamén poden enlazar os peregrinos procedentes doque tomen a variante do Pino. Alén atópase xaNuns centos de metros salgue ao pasoe en paralelo á Nacional superamos con facilidade a subida a Ou, da parroquia de San Lourenzo de Pastor. No medio do traxecto hai un merendero con fonte e un muíño de vento que lembra ao das granxas americanas. No alto cruzamos a estrada,, paira entrar na poboación.Despois tomamos una pista que descende baixo os eucaliptos. Máis abaixo, por un túnel baixo a N-547, temos a opción de visitar ae a súaou ir ao. Xunto a este albergue atópase o. Se continuamos de fronte chegamos aoGrazas a una densa fronda de eucaliptos illámonos do ruído da estrada, pasamos xunto á Mouteira 20, e evitamos de novo a estrada por un túnel. Un par de casas e un serradoiro e máis eucaliptos conducen atéda parroquia de Arca.Por pista asfaltada chegamos ao bordo da N-547 e subimos xunto a ela até