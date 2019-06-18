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Etapa de Pal·las de Rei a Arzúa
És l'etapa més llarga del Galícia, coneguda també com "trencacames"
Informació sobre l’etapa 29: Etapa de Pal·las de Rei a Arzúa
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Punts d’interès de l’etapa 29: Etapa de Pal·las de Rei a Arzúa
L’itinerari
- Km 0. Pal·las de Rei (Tots els Serveis)
Travessem la carretera al costat de la Casa del Concello de Pal·las de Rei i baixem per la travessia del Pelegrí per a travessar de nou la carretera i continuar descendint per l'empedrada rúa do Apostolo. Per tercera vegada salvem la carretera i seguim de front per la rúa Riu Roxán, on hi ha una escultura d'uns pelegrins ballant signada per J. Novo. Sortim a l'avinguda de Compostela, coincident amb la N-547, i després de cinc-cents metres (passat el punt quilomètric 35 de la nacional) torcem a la dreta per a travessar el riu Roxán. La fita 64 ens anuncia l'arribada a la parròquia de Sant Sebastià de Carballal. Sota una fronda pugem fins a un parell de llogarets d'aquesta parròquia i baixem per a creuar la N-547 (Km 2,1).La fita 63,5 ens introdueix en una senda envoltada d'eucaliptus i roures, molt propensa a embarrarse, que arriba fins al lloc de Lacua (Fita 63). Una bona filera de lloses de pedra impedeix enfangar-se en la bassa d'aigua. Prosseguim fins a San Xulián do Camiño, anunciat per la fita 62,5. A la vora del Camí es troba l'església romànica de finals del XII, que exhibeix en primer terme l'absis.
- Km 3,4. San Xulián do Camiño (Alberg-Bar)
Per pista asfaltada passem el lloc de Pallota (Fita 62) i descendim sense quarter per una preciosa corredoira fins al riu Pambre per a arribar a Posa't Campanya, pertanyent a la parròquia de Mato.
- Km 4,5. Pontecampaña (Alberg)
A continuació sobrevé un tram espectacular. Com bosc de Fangorn , abraçats per roca i branques retorçades, progressem fins a Casanova , també de la parròquia de Mato.
- Km 5,7. Casanova (Albergs. Bar a partir de primavera de 2015)
Deixem a un costat l'alberg públic i més endavant el desviament cap a l'alberg A Bolboreta. Continuem per la pista asfaltada i la deixem per l'esquerra per a prendre un camí. Baixem fins a creuar el rego do Vilar, en Porto de Bois (Km 7,2). Tot seguit, en costa, avancem fins a Campaneta , petit llogaret de la parròquia de Mato i última població de Lugo en el Camí (Km 8).Per una carretera secundària diem adéu als 96,7 quilòmetres recorreguts a la província de Lugo per a presentar-nos en O Vedat, primer llogaret de la Corunya pertanyent a la parròquia de Leboreiro, ja en el Concello de Melide.
- Km 8,5. O Vedat (Bar. Botiga)
A la sortida d'O Vedat deixem l'asfalt per l'esquerra per a baixar a Leboreiro, definit en l'antiguitat com a Campus Leporarius o camp de les llebres. Aquí veurem un Cabazo: una canastra gegantesca que, com els hórreos, s'utilitzava per a conservar el blat de moro. Darrere es troba la interessant església de Santa María, romànica de transició.
- Km 9,2. Leboreiro
Abandonem Leboreiro i travessem el riu Sec per un pont medieval (Km 9,5). La fita 56 dóna pas a Disicabo i a continuació sobrevé un tediós tram al costat de la N-547 i el Parc empresarial de Melide, també dit de la Magdalena (Km 11). Un quilòmetre després canvia el panorama i baixem fins a la riba del riu Furelos per un entorn més digne. Creuem aquest afluent de l'Ulla pel pont medieval i accedim a la parròquia de San Xoán de Furelos. És l'avantsala de Melide , la capital del Concello.
- Km 13. San Xoán de Furelos (Bar)
Arribem a l'avinguda de Lugo, passem al costat de la capella de Sant Roque i el seu creuer del segle XIV. Cap a l'alberg públic i per a atallar podem continuar per la rúa Sant Pere però l'itinerari també està senyalitzat per la rúa do Convent fins a la plaça do Convent.
- Km 14,8. Melide (Tots els Serveis)
Aquí es donen cita l'antic hospital de pelegrins, que alberga avui el Museu dóna Terra de Melide; el Convent del Sancti Spiritus i la seva església; l'edifici de l'Ajuntament del segle XVIII i la capella de Sant Antoni, al costat de la qual deixem la plaça per a prendre la rúa Sant Antoni. Després de vorejar l'alberg públic abandonem Melide per la rúa Principal. Amb vista a la vall baixem fins a la N-547, que creuem per a agafar de front la CP-4603 en direcció San Martiño. A l'altura d'un restaurant - graellada girem a la dreta per a visitar l'església de Santa María de Melide, parròquia del mateix nom (Km 15,6).El temple és romànic de finals del XII, té una sola nau i absis semicircular i alberga l'única reixa romànica de Galícia. Després de passar les cases de Carballal ens veiem envoltats entre eucaliptus, espècies de fulla caduca i prats fins al pas empedrat del riu Catasol, afluent del Furelos (Km 17,2). Paisatge de postal que ens brinda el Camí. Per un bell entorn ens dirigim a Raido , al peu de la N-547. Abandonem la seva companyia ràpidament per a continuar fins a Parabispo , ja del Concello d'Arzúa (Km 18,7).Sota un bosc d'eucaliptus salvem el rierol de Valverde, passem Peroxa- on es troba la fita 45,5 - i entrem en la parròquia de Boente, partida en dues per la N-547.
- Km 20,5. Boente (Albergs-Bar)
Després de l'església de Santiago girem a mà dreta i baixem per una pista fins al riu Boente i el lloc de Punta Brea, salvant abans per un túnel la N-547. Després d'envoltar uns prats afrontem una dura costa que puja al peu de la N-547, i al costat d'ella aconseguim diversos llocs de les parròquies de Figueiroa i Castañeda. En aquest lloc es trobaven els forns de calç on els pelegrins dipositaven la pedra que portaven des de Triacastela.
- Km 22,7. Castañeda (Alberg-Bar)
Baixem per pista asfaltada fins al rierol Ribeiral, localitzat entre Pedrido i Riu (Km 23,3). Ara toca remuntar i continuem de front, deixant a l'esquerra el desviament a Doroña. Després, gairebé sempre per pistes veïnals, baixem durant dos quilòmetres fins al riu Iso, que dóna accés a Ribadiso dóna Baixo, llogaret de la parròquia de Rendal.
- Km 25,8. Ribadiso dóna Baixo (Albergs-Bar)
A l'altre costat del pont medieval es troba l'hospital de pelegrins de Sant Antón, actualment restaurat com a alberg públic. Fent marrada, al nostre parer absurd, pugem fins a la N-547 per a arribar, per la interminable avinguda de Lugo, fins a les primeres cases d'Arzúa. En la mateixa entrada hi ha diversos albergs privats situats un darrere l'altre. Darrere l'altre tros deixem l'avinguda per a agafar la rúa Cim do Lloc, on es troba el públic.
- Km 28,8. Arzúa (Tots els Serveis)
Les dificultats
Observacions
En imatges
Què veure, què fer
Albergs
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