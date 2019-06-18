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Etapa: Palas de Rei a Arzúa
Galiziako garairik luzeena da, "rompepiernas" ere esaten zaiona.
Etapari buruzko informazioa 29: Etapa: Palas de Rei a Arzúa
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Etapako interesguneak 29: Etapa: Palas de Rei a Arzúa
Ibilbidea
- 0 km. Palas de Rei (Zerbitzu guztiak)
Errepidea gurutzatuko dugu Palas de Reiko Concello Etxearen ondoan, eta Erromesaren zeharbidetik jaitsiko gara, errepidea berriro zeharkatu eta Apostolu rua harriztatutik jaisten jarraitzeko. Hirugarren aldiz, errepidea salbatu eta Roxán errekatik aurrera jarraitzen dugu. Han, J.J.k sinatutako erromes batzuen eskultura bat dago. Novo. Compostelako etorbidera aterako gara, N-547 errepidearekin bat datorrena, eta bostehun metro egin ondoren (Estatuko 35. kilometro-puntua igaro ondoren), eskuinera egingo dugu Roxán ibaia zeharkatzeko. 64. mugarriak Carballaleko San Sebastian parrokiara iritsi dela adierazten digu. Fronda baten azpian, parrokiako herrixka pare batera igo eta N-547 (2,1 km) zeharkatzeko jaitsiko gara. 63,5 mugarriak eukaliptoz eta haritzez inguratutako bidexka batean sartzen gaitu. Handik Lacuara (63. mugarria) iritsiko gara. Harrizko harlauzazko ilara on batek ez du uretako putzuan sartzen uzten. San Xulián do Camiñoraino jarraituko dugu, 62,5 mugarritik iragarrita. Bidearen ertzean, XII. mendearen amaierako eliza erromanikoa dago, abside nagusia duena.
- 3,4 km. San Xulián Camiño (–Bar)
Pista asfaltatutik Pallota (62. mugarria) pasa, eta kuartelik gabe jaitsiko gara, Pbre ibairaino, Matoko parrokiako Ponte Campaña auzora iristeko.
- 4,5 km. Pontecampaña (aterpetxea)
Ondoren, tarte ikusgarria dago. Fangorneko zein baso, harkaitzez eta adar bihurriz inguratuta, Casanovara iritsiko gara, baita Matoko parrokiara ere.
- 5,7 km. Casanova (Aterpetxeak. Taberna, 2015eko udaberritik aurrera)
Alde batera utzi ditugu aterpetxe publikoa eta, aurrerago, A Bolboreta aterpetxerako bidea. Pista asfaltatutik jarraitu eta ezkerretik utziko dugu bide bat hartzeko. Vilar errekastoa gurutzatu arte jaitsiko gara, Porto de Boisen (7,2 km). Jarraian, aldapan, Campanillara iritsiko gara, Matoko parrokiako herrixka txiki batera, eta Bideko azken herria (8. km). Bigarren mailako errepide batean, agur esaten diegu Lugoko probintzian egindako 96,7 kilometroei, O Coto herrian, Leboreiroko parrokiako Coruñako lehen herrixkan, Melideko Concello herrian.
- 8,5 km. O Barrutia (Bar. Denda)
O Cototik irtetean, asfaltoa ezkerretik utzi eta Leboreirora jaitsiko gara. Antzina, Erjarius Campusa edo erbien eremua deitzen zaio. Hemen Cabazo bat ikusiko dugu: artoa kontserbatzeko erabiltzen zen gorosti erraldoia. Atzean Santa Maria eliza interesgarria dago, trantsizioko erromanikoa.
- 9,2 km. Leboreiroa
Leboreirotik irten eta Seco ibaia gurutzatuko dugu Erdi Aroko zubi batetik (9,5 km). 56. mugarriak Disicabora ematen du, eta, ondoren, N-547 errepidearen eta Melideko Enpresa Parkearen (Magdalena ere deitzen zaio) ondoko tarte gogaikarri bat dago. Kilometro bat geroago, egoera aldatu eta Furelos ibaiaren ertzera jaitsiko gara, ingurune duinago batetik. Ulla ibaiaren adarra zeharkatuko dugu Erdi Aroko zubitik, eta Furelosko San Xoán parrokiara iritsiko gara. Melideren, Concello hiriburuaren, ataria da.
- 13. km. San Xoán de Furelos (taberna)
Lugoko etorbidera iritsi, San Roke kaperaren eta XIV. mendeko gurutzaduraren ondotik pasa. Aterpetxe publikorantz eta lasterbidea egiteko, San Pedro auzotik jarraitu dezakegu, baina ibilbidea Komentuko plazak markatzen du.
- 14,8 km. Melide (zerbitzu guztiak)
Hemen biltzen dira erromesen ospitale zaharra, gaur egun Melideko Terra Museoa, Sancti Spiritus komentua eta eliza, XVIII. mendeko Udalaren eraikina eta San Antonio kaperaren ondoan, plaza utzi eta San Antonio rua hartzeko. Aterpetxe publikoa inguratu ondoren, Melide utziko dugu Kale Nagusitik. Haranari begira, N-547 errepidera jaitsiko gara, San Martiñorantz CP-4603 aurrez aurre hartzeko. Parrillada moduko jatetxe baten parean, eskuinera egingo dugu, Melideko Santa Maria eliza bisitatzeko, izen bereko parrokia (15,6 km). Tenplua erromanikoa da XII. mendearen amaieran, nabe bakarra eta abside erdizirkularra ditu eta Galiziako burdin sare erromaniko bakarra du. Carballaleko etxeak igaro ondoren, eukaliptoz, hosto erorkorreko espeziez eta zelaiez inguratuta ikusiko dugu, Catasol ibaiaren (Furelos ibaiaren adarra) pasabide harriztatura iritsi arte (17,2. km). Bideak eskaintzen digun postaleko paisaia. Inguru eder batetik Raidorantz joko dugu, N-547 errepidearen oinera. Konpainia berehala utzi eta Parabisporaino jarraituko dugu, Concello de Arzúara (18,7 km). Eukalipto-baso baten azpian Valverde erreka salbatu, Peroxa pasa - bertan dago 45,5 mugarria - eta Boenteko parrokian sartuko gara, N-547 errepidetik bitan zatituta.
- 20,5 km. Boentea (ostatu-aterpetxeak)
Santiago elizaren ondotik eskuinetara egingo dugu, eta pista batetik jaitsiko gara Boente ibairaino eta Brea puntaraino, N-547 tunel batetik. Larre batzuk inguratu ondoren, N-547 errepidearen oinean dagoen aldapa gogor bati aurre egingo diogu, eta, haren ondoan, Figueiroa eta Castañeda parrokietako leku batzuetara iritsiko gara. Leku horretan zeuden kare-labeak, non erromesek Triacastelatik ekartzen zuten harria uzten baitzuten.
- 22,7 km. Gaztaina-Taberna
Pista asfaltatutik jaitsiko gara Ribeiral errekaraino, Pedrido eta Río artean (23,3 km). Orain, gora egin eta aurrera jarraitu, ezkerretara Doroñarako desbideraketa utzita. Gero, ia beti auzoko pistetan barna, bi kilometroz jaitsiko gara Iso ibairaino, Rendaleko parrokiako Ribadiso da Baixo herrira.
- 25,8 km. Ribadiso da Baixo (Alberges-Bar)
Erdi Aroko zubiaren beste aldean San Antongo erromesen ospitalea dago, gaur egun aterpetxe publiko gisa zaharberritua. Gure ustez zentzugabea den rodeoa eginez, N-547 errepidera igo eta, Lugoko etorbide amaigabetik, Arzakuko lehen etxeetara iritsiko gara. Sarrera berean aterpetxe pribatu batzuk daude, bata bestearen ondoan. Beste tarte baten ondoren, hiribidea utzi eta Pico do Lugar errepidea hartuko dugu, bertan baitago jendea.
- 28,8 km. Arzua (zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak