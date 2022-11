Etapa: Palas de Rei a Arzúa

Ibilbidea

0 km. Palas de Rei (Zerbitzu guztiak)

3,4 km. San Xulián Camiño (–Bar)

4,5 km. Pontecampaña (aterpetxea)

5,7 km. Casanova (Aterpetxeak. Taberna, 2015eko udaberritik aurrera)

8,5 km. O Barrutia (Bar. Denda)

9,2 km. Leboreiroa

13. km. San Xoán de Furelos (taberna)

14,8 km. Melide (zerbitzu guztiak)

20,5 km. Boentea (ostatu-aterpetxeak)

22,7 km. Gaztaina-Taberna

25,8 km. Ribadiso da Baixo (Alberges-Bar)

28,8 km. Arzua (zerbitzu guztiak)

Errepidea gurutzatuko dugu Palas deondoan, eta Erromesaren zeharbidetik jaitsiko gara, errepidea berriro zeharkatu eta Apostolu rua harriztatutik jaisten jarraitzeko. Hirugarren aldiz, errepidea salbatu eta Roxán errekatik aurrera jarraitzen dugu. Han, J.J.k sinatutako erromes batzuen eskultura batCompostelako etorbidera aterako gara, N-547 errepidearekin bat datorrena, eta bostehun metro egin ondoren (Estatuko 35. kilometro-puntua igaro ondoren), eskuinera egingo dugu Roxán64. mugarriak CarballalekoFronda baten azpian, parrokiako herrixka pare batera igo eta N-547 (2,1 km) zeharkatzeko jaitsiko63,5 mugarriak eukaliptoz eta haritzez inguratutako bidexka batean sartzen gaitu. Handik Lacuara (63. mugarria) iritsikoHarrizko harlauzazko ilara on batek ez du uretako putzuan sartzen uzten.dugu, 62,5 mugarritik iragarrita. Bidearen ertzean, XII. mendearendago, abside nagusia duena.Pista asfaltatutik Pallota (62.pasa, eta kuartelik gabe jaitsiko gara,MatokoCampaña auzora iristeko.Ondoren, tarte ikusgarria dago. Fangorneko zein baso, harkaitzez eta adar bihurriz inguratuta, Casanovara iritsikoMatoko parrokiara ere.Alde batera utzi ditugueta, aurrerago,Pista asfaltatutik jarraitu eta ezkerretik utziko dugu bide bat hartzeko. Vilar errekastoa gurutzatuPorto de Boisen (7,2 km).Jarraian, aldapan, Campanillara iritsikoMatoko parrokiako herrixka txiki batera, eta Bideko azken herria (8. km).Bigarren mailako errepide batean, agur esaten diegu Lugoko probintzian egindako 96,7 kilometroei,herrixkan, Melideko Concello herrian.O Cototik irtetean, asfaltoa ezkerretik utzi eta Leboreirora jaitsiko gara. Antzina, Erjarius Campusa edo erbien eremua deitzen zaio. Hemen Cabazoikusiko dugu: artoa kontserbatzeko erabiltzen zen gorosti erraldoia. Atzeantrantsizioko erromanikoa.Leboreirotik irten etagurutzatuko dugu Erdi Aroko zubi batetik56. mugarriak Disicabora emateneta, ondoren, N-547 errepidearen eta Melidekoondoko tarte gogaikarri bat dago.Kilometro bat geroago, egoera aldatu eta Furelosingurune duinago batetik. Ulla ibaiaren adarra zeharkatuko dugu Erdi Aroko zubitik, eta FureloskoMelideren, Concelloataria da.Lugoko etorbidera iritsi,etaAterpetxe publikorantz eta lasterbidea egiteko, San Pedro auzotik jarraitu dezakegu, baina ibilbidea Komentuko plazak markatzen du.HemenMelidekoeta San Antonio rua hartzeko. Aterpetxe publikoa inguratu ondoren, Melide utziko dugu Kale Nagusitik. Haranari begira, N-547 errepidera jaitsiko gara, San Martiñorantz CP-4603 aurrez aurre hartzeko. Parrillada moduko jatetxe baten parean, eskuinera egingo dugu, Melideko(15,6 km).Tenplua erromanikoa da XII. mendearen amaieran, nabe bakarra eta abside erdizirkularra ditu eta Galiziako burdin sare erromaniko bakarra du. Carballaleko etxeak igaro ondoren,hosto erorkorreko espeziez eta zelaiez inguratuta ikusiko dugu, Catasol ibaiaren (Furelosiritsi arte (17,2. km).Bideak eskaintzen digun postaleko paisaia. Inguru eder batetik Raidorantz jokoN-547 errepidearen oinera. Konpainia berehala utzi eta Parabisporaino jarraitukoConcello de Arzúara (18,7 km).Eukalipto-baso baten azpian Valverdepasa -dago 45,5 mugarria - eta Boenteko parrokian sartuko gara, N-547 errepidetik bitan zatituta.ondotik eskuinetara egingo dugu, eta pista batetik jaitsiko gara Boente ibairainopuntaraino, N-547 tunel batetik. Larre batzuk inguratu ondoren, N-547 errepidearen oinean dagoen aldapa gogor bati aurre egingo diogu, eta, haren ondoan, Figueiroa eta Castañedahorretan zeuden kare-labeak, non erromesek Triacastelatik ekartzen zuten harria uzten baitzuten.Pista asfaltatutik jaitsiko gara Ribeiraleta Río artean (23,3 km).Orain, gora egin eta aurrera jarraitu, ezkerretara Doroñarako desbideraketa utzita. Gero, ia beti auzoko pistetan barna, bi kilometroz jaitsikoda Baixo herrira.Erdi Aroko zubiaren beste aldeanaterpetxe publiko gisa zaharberritua. Gure ustez zentzugabea den rodeoa eginez, N-547 errepidera igo eta, Lugoko etorbide amaigabetik, Arzakuko lehen etxeetara iritsikoSarrera berean aterpetxe pribatu batzuk daude, bata bestearen ondoan. Beste tarte baten ondoren, hiribidea utzi eta Pico do Lugar errepidea hartuko dugu, bertan baitago jendea.