Etapa de Palas de Rei a Arzúa

El itinerario

Km 0. Palas de Rei (Todos los Servicios)

Km 3,4. San Xulián do Camiño (Albergue-Bar)

Km 4,5. Pontecampaña (Albergue)

Km 5,7. Casanova (Albergues. Bar a partir de primavera de 2015)

Km 8,5. O Coto (Bar. Tienda)

Km 9,2. Leboreiro

Km 13. San Xoán de Furelos (Bar)

Km 14,8. Melide (Todos los Servicios)

Km 20,5. Boente (Albergues-Bar)

Km 22,7. Castañeda (Albergue-Bar)

Km 25,8. Ribadiso da Baixo (Albergues-Bar)

Km 28,8. Arzúa (Todos los Servicios)

Cruzamos la carretera junto a lade Palas de Rei y bajamos por la travesía del Peregrino para atravesar de nuevo la carretera y continuar descendiendo por la empedrada rúa do Apostolo. Por tercera vez salvamos la carretera y seguimos de frente por la rúa Río Roxán, donde hay una escultura de unos peregrinos bailando firmada por. Salimos a la avenida de Compostela, coincidente con la N-547, y tras quinientos metros (pasado el punto kilométrico 35 de la nacional) torcemos a la derecha para cruzar el. El mojón 64 nos anuncia la llegada a la parroquia de. Bajo una fronda subimos hasta un par de aldeas de esta parroquia y bajamos para cruzar la N-547. El mojón 63,5 nos introduce en una senda rodeada de eucaliptos y robles, muy propensa a embarrarse, que llega hasta el lugar de(Mojón 63). Una buena hilera de losas de piedra impide enfangarse en la balsa de agua. Proseguimos hasta, anunciado por el mojón 62,5. A la vera del Camino se encuentra lade finales del XII, que exhibe en primer término el ábside.Por pista asfaltada pasamos el lugar de(Mojón 62) y descendemos sin cuartel por una preciosa corredoira hasta elpara llegar a, perteneciente a la parroquia de Mato.A continuación sobreviene un tramo espectacular. Cual bosque de Fangorn, abrazados por roca y ramas retorcidas, progresamos hasta, también de la parroquia de Mato.Dejamos a un lado ely más adelante el desvío hacia el. Continuamos por la pista asfaltada y la dejamos por la izquierda para tomar un camino. Bajamos hasta cruzar el, en. Acto seguido, en cuesta, avanzamos hasta, pequeña aldea de la parroquia de Mato y. Por una carretera secundaria decimos adiós a los 96,7 kilómetros recorridos en la provincia de Lugo para presentarnos en, primera aldea coruñesa perteneciente a la parroquia de Leboreiro, ya en el Concello de Melide.A la salida de O Coto dejamos el asfalto por la izquierda para bajar a Leboreiro, definido en la antigüedad como Campus Leporarius o campo de las liebres. Aquí veremos un: un canasto gigantesco que, como los hórreos, se utilizaba para conservar el maíz. Detrás se encuentra la interesante, románica de transición.Abandonamos Leboreiro y cruzamos elpor un puente medieval. El mojón 56 da paso ay a continuación sobreviene un tedioso tramo junto a la N-547 y el, también llamado de la Magdalena. Un kilómetro después cambia el panorama y bajamos hasta la orilla delpor un entorno más digno. Cruzamos este afluente del Ulla por el puente medieval y accedemos a la parroquia de. Es la antesala de, la capital del Concello.Llegamos a la avenida de Lugo, pasamos junto a lay su. Hacia el albergue público y para atajar podemos continuar por la rúa San Pedro pero el itinerario también está señalizado por la rúa do Convento hasta la plaza do Convento.Aquí se dan cita el, que alberga hoy el; ely suy la, junto a la que dejamos la plaza para tomar la rúa San Antonio. Tras bordear el albergue público abandonamos Melide por la rúa Principal. Con vistas al valle bajamos hasta la N-547, que cruzamos para coger de frente la CP-4603 en dirección San Martiño. A la altura de un restaurante - parrillada giramos a la derecha para visitar la, parroquia del mismo nombre. El templo es románico de finales del XII, tiene una sola nave y ábside semicircular y alberga la única reja románica de Galicia. Tras pasar las casas denos vemos rodeados entre eucaliptos, especies de hoja caduca y prados hasta el paso empedrado del, afluente del Furelos. Paisaje de postal que nos brinda el Camino. Por un bello entorno nos dirigimos a, al pie de la N-547. Abandonamos su compañía rápidamente para continuar hasta, ya del Concello de Arzúa. Bajo un bosque de eucaliptos salvamos el, pasamos- donde se encuentra el mojón 45,5 - y entramos en la parroquia de Boente, partida en dos por la N-547.Tras lagiramos a mano derecha y bajamos por una pista hasta ely el lugar de, salvando antes por un túnel la N-547. Tras rodear unos prados afrontamos una dura cuesta que sube al pie de la N-547, y junto a ella alcanzamos varios lugares de lasEn este lugar se encontraban los hornos de cal donde los peregrinos depositaban la piedra que traían desde Triacastela.Bajamos por pista asfaltada hasta el, localizado entre. Ahora toca remontar y continuamos de frente, dejando a la izquierda el desvío a Doroña. Después, casi siempre por pistas vecinales, bajamos durante dos kilómetros hasta el ríoque da acceso aaldea de la parroquia de Rendal.Al otro lado del puente medieval se encuentra elactualmente restaurado como albergue público. Dando un rodeo, a nuestro parecer absurdo, subimos hasta la N-547 para llegar, por la interminable avenida de Lugo, hasta las primeras casas deEn la misma entrada hay varios albergues privados situados uno tras otro. Tras otro trecho dejamos la avenida para coger la rúa Cima do Lugar, donde se encuentra el público.