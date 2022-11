Etapa de Portomarín a Palas de Rei

O itinerario

Km 0. Portomarín (Todos os Servizos)

Km 8. Gonzar (Albergues. Bar)

Km 9,3. Castromaior (Bar. Pensión)

Km 11,8. Hospital dá Cruz (Albergue. Bar)

Km 13,3. Vendas de Narón (Albergues. Bar)

Km 16,5. Ligonde (Albergues. Bar)

Km 17,4. Airexe (Albergue. Bar)

Km 19,4. Portos (Albergue-Bar)

Km 20. Lestedo (Albergue-Bar. Casa Rural)

Km 25. Palas de Rei (Todos os Servizos)

Retrocedemos desde o albergue público até a próximae seguimos de fronte paira saír pola avenida de Chantada, que desemboca na mesma estrada. Antes cruzábase a pasarela metálica que salva o, pero se atopa pechada. Agora supérase pola ponte da estrada, ben sinalizado. Superado este deixamos o asfalto pola dereita, xunto a unhas casas, e continuamos pola saia do. Ascendemos aproximadamente un quilómetro e comezamos a llanear entre piñeiros e prados. O camiño baixa até a beiravía da LU-633 etomamos un andadero pegado á estrada. Uns centos de metros máis adiante, á altura dunha fábrica de ladrillos, cruzamos a estrada e continuamos por un andadero similar que avanza pola dereita.Á altura dunhas naves de fertilizantes e abonos cruzamos de novo a LU-633 e progresamos pola esquerda. Catrocentos cincuenta metros despois chegamos a Toxibo(Mouteira 85,5). Una casa e, máis adiante un elegante hórreo en pedra e madeira, decorado cun rosetón e rematado con pináculo e cruz, é toda a visita.Aínda que aínda camiñamos moi próximos á estrada, varias manchas de piñeiros íllannos dela durante un pequeno tramo. De novo xunto ao asfalto pasamos un merenderoe tiramos até a próxima parroquia de. Ae o núcleo poboacional quedan á esquerda.Pasamos xunto ao bar e o albergue público e en breve viramos á esquerda paira tomar una pista que sobe a Castromaior, tamén parroquia do Concello de Portomarín con igrexae un próximode grandes dimensións.Desde Castromaior afrontamos una esixente subida de 700 metros, onde se atopa indicado a man esquerda o, desde o que se pode retornar ao Camiño sen volver atrás. Ascendemos até outro andadero paralelo á LU-633. Aínda cruzamos outro par de veces a estrada até chegar a Hospital, aldea da parroquia de San Mamede de Ou Río, tamén de Portomarín.Cruzamos con precaución ae tomamos a C-535 en dirección Vendas. Trátase dunha modesta estrada provista dunha beiravía compacto polo que transitaremos durante os próximos 10 quilómetros até o enlace da N-547 na Brea. A seguinte poboación que visitamos éÁ saída hai una pequena capela rehabilitada no 2004. A medio quilómetro, en suave ascenso pola beiravía, chegamos até a mouteira 76,5, que anuncia a. A serra de Ligonde divide as concas dos. Agora gozamos dun bo tramo en descenso. Quilómetro e medio máis adiante deixamos ao carón a aldea de, a primeira doMedio quilómetro máis abaixo, a man dereita, atópase, co. A douscentos metros, xunto ao Camiño, álzase o soado. É de dobre cara e foi colocado en 1670. Nun lado está representada a imaxe de Cristo e na outra a Virxe das Dores. Na base podemos distinguir unhas tenazas, una coroa de espiñas e una caveira, referentes ao calvario de Jesús.De inmediato chegamos a Ligonde, pasando xunto á cruz que sinala o lugar dun. Até este punto veñen recoller aos peregrinos os propietarios doe situado a uns quilómetros do Camiño no lugar de. Tamén xunto á, que tivo como hóspedes ilustres a Carlos V, en marzo de 1520 cando viaxaba paira ser coroado emperador, e a Felipe II, en maio de 1554 de camiño á Coruña paira casar con María Tudor.Á saída de Ligonde, á beira do albergue municipal, collemos una senda que baixa pegada a un muro até a ponte sobre o. Remontamos até(Km 17,4). A man esquerda, algo apartada, atópase a, de factura neoclásica e coa portada románica da súa predecesora.Avanzamos pola beiravía e seguimos de fronte tras cruzar a estrada LU-3301. Despois alcanzamos a aldea de, xa do Concello de Palas de Rei.En breve atópase o. Despois chegamos áSubimos até a aldea depaira baixar á. Posteriormente vén, onde deixamos a pista asfaltada - estrada paira transitar en paralelo á N-547. Xunto a esta sitúanse primeiroe despois, lugar onde os peregrinos rezaban un rosario ante a vista do. Nas súas ladeiras, os discípulos do Apóstolo Santiago domaron aos touros bravos que trasladaron o corpo do santo.Medio quilómetro máis adiante chegamos á área recreativa, onde está o albergue público do mesmo nome. Uns metros máis e chegamos a Palas. Entramos pola rúa do Cruceiro, visitamos ae baixamos a escalinata até o mesmo centro do Concello, onde se atopan os demais albergues.