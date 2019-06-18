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Etapa 28

Etapa de Portomarín a Palas de Rei

km 25,0
Tempo 05H 45’
Dificultade media
Albergues 20
Dispoñible sen conexión

Despois da primeira parte o camiño faise máis difícil

Información sobre a etapa 28: Etapa de Portomarín a Palas de Rei

Perfil: Etapa de Portomarín a Palas de Rei

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Puntos de interese da etapa 28: Etapa de Portomarín a Palas de Rei

  • 15 Albergue Mesón de Benito
  • 14 Albergue Buen Camino
  • 13 Albergue de Palas de Rei
  • 12 Albergue Fuente del Peregrino
  • 11 Albergue de peregrinos Escuela de Ligonde
  • 10 Albergue O Cruceiro
  • 9 Albergue Casa Molar
  • 8 Albergue privado Casa García
  • 7 Albergue de Gonzar
  • 6 Albergue Manuel
  • 5 Albergue Ultreia (Portomarín)
  • 4 Albergue El Caminante
  • 3 Albergue El Caminante
  • 2 Albergue Ferramenteiro
  • 1 Albergue de Portomarín

O itinerario

  • Km 0. Portomarín (Todos os Servizos)

Retrocedemos desde o albergue público até a próxima igrexa de San Nicolás e seguimos de fronte paira saír pola avenida de Chantada, que desemboca na mesma estrada. Antes cruzábase a pasarela metálica que salva o Rego dás Torres, pero se atopa pechada. Agora supérase pola ponte da estrada, ben sinalizado. Superado este deixamos o asfalto pola dereita, xunto a unhas casas, e continuamos pola saia do monte San Antonio (Km 1). Ascendemos aproximadamente un quilómetro e comezamos a llanear entre piñeiros e prados. O camiño baixa até a beiravía da LU-633 e pasado o cruzamento a San Mamede e Velade tomamos un andadero pegado á estrada. Uns centos de metros máis adiante, á altura dunha fábrica de ladrillos (Km 3), cruzamos a estrada e continuamos por un andadero similar que avanza pola dereita.Á altura dunhas naves de fertilizantes e abonos cruzamos de novo a LU-633 e progresamos pola esquerda. Catrocentos cincuenta metros despois chegamos a Toxibo (Mouteira 85,5). Una casa e, máis adiante un elegante hórreo en pedra e madeira, decorado cun rosetón e rematado con pináculo e cruz, é toda a visita (Km 4,8).Aínda que aínda camiñamos moi próximos á estrada, varias manchas de piñeiros íllannos dela durante un pequeno tramo. De novo xunto ao asfalto pasamos un merendero (Km 7,3) e tiramos até a próxima parroquia de Gonzar. A igrexa de Santa María e o núcleo poboacional quedan á esquerda.

  • Km 8. Gonzar (Albergues. Bar)

Pasamos xunto ao bar e o albergue público e en breve viramos á esquerda paira tomar una pista que sobe a Castromaior , tamén parroquia do Concello de Portomarín con igrexa románica de finais do XII e un próximo castro prerromano de grandes dimensións.

  • Km 9,3. Castromaior (Bar. Pensión)

Desde Castromaior afrontamos una esixente subida de 700 metros, onde se atopa indicado a man esquerda o desvío opcional ao castro prerromano, desde o que se pode retornar ao Camiño sen volver atrás. Ascendemos até outro andadero paralelo á LU-633 (Km 10). Aínda cruzamos outro par de veces a estrada até chegar a Hospital dá Cruz, aldea da parroquia de San Mamede de Ou Río, tamén de Portomarín.

  • Km 11,8. Hospital dá Cruz (Albergue. Bar)

Cruzamos con precaución a N-540 e tomamos a C-535 en dirección Vendas. Trátase dunha modesta estrada provista dunha beiravía compacto polo que transitaremos durante os próximos 10 quilómetros até o enlace da N-547 na Brea. A seguinte poboación que visitamos é Vendas de Narón.

  • Km 13,3. Vendas de Narón (Albergues. Bar)

Á saída hai una pequena capela rehabilitada no 2004. A medio quilómetro, en suave ascenso pola beiravía, chegamos até a mouteira 76,5, que anuncia a Serra de Ligonde. A serra de Ligonde divide as concas dos ríos Miño e Ulla (Km 13,8). Agora gozamos dun bo tramo en descenso. Quilómetro e medio máis adiante deixamos ao carón a aldea de Previsa, a primeira do Concello de Monterroso (Km 15,3)Medio quilómetro máis abaixo, a man dereita, atópase Vos Lameiros, co pazo e a capela de San Marcos. A douscentos metros, xunto ao Camiño, álzase o soado cruceiro de Lameiros. É de dobre cara e foi colocado en 1670. Nun lado está representada a imaxe de Cristo e na outra a Virxe das Dores. Na base podemos distinguir unhas tenazas, una coroa de espiñas e una caveira, referentes ao calvario de Jesús (Km 16).De inmediato chegamos a Ligonde , pasando xunto á cruz que sinala o lugar dun antigo cemiterio de peregrinos. Até este punto veñen recoller aos peregrinos os propietarios do albergue Nirvana Lodge, inaugurado no verán de 2013 e situado a uns quilómetros do Camiño no lugar de Novelúa (ver observacións). Tamén xunto á Casa de Carneiro, que tivo como hóspedes ilustres a Carlos V, en marzo de 1520 cando viaxaba paira ser coroado emperador, e a Felipe II, en maio de 1554 de camiño á Coruña paira casar con María Tudor.

  • Km 16,5. Ligonde (Albergues. Bar)

Á saída de Ligonde, á beira do albergue municipal, collemos una senda que baixa pegada a un muro até a ponte sobre o río de Airexe (Km 17). Remontamos até Airexe (Km 17,4). A man esquerda, algo apartada, atópase a igrexa de Santiago, de factura neoclásica e coa portada románica da súa predecesora.

  • Km 17,4. Airexe (Albergue. Bar)

Avanzamos pola beiravía e seguimos de fronte tras cruzar a estrada LU-3301 (Km 18,5). Despois alcanzamos a aldea de Portos, xa do Concello de Palas de Rei.

  • Km 19,4. Portos (Albergue-Bar)

En breve atópase o desvío a Vilar de Doas. Despois chegamos á parroquia de Santiago de Lestedo.

  • Km 20. Lestedo (Albergue-Bar. Casa Rural)

Subimos até a aldea de Vos Valos (Km 20,9) paira baixar á Mamurria (Km 21,5). Posteriormente vén A Brea (Km 22), onde deixamos a pista asfaltada - estrada paira transitar en paralelo á N-547. Xunto a esta sitúanse primeiro Avenostre (Km 22,4) e despois Ou Rosario, lugar onde os peregrinos rezaban un rosario ante a vista do Monte Sacro. Nas súas ladeiras, os discípulos do Apóstolo Santiago domaron aos touros bravos que trasladaron o corpo do santo (Km 23,4).Medio quilómetro máis adiante chegamos á área recreativa Vos Chacotes, onde está o albergue público do mesmo nome (Km 23,9). Uns metros máis e chegamos a Palas de Rei. Entramos pola rúa do Cruceiro, visitamos a igrexa de San Tirso e baixamos a escalinata até o mesmo centro do Concello, onde se atopan os demais albergues.

  • Km 25. Palas de Rei (Todos os Servizos)

As dificultades

Observacións

En imaxes

Que ver, que facer

Albergues

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