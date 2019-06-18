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Etapa 9

Etapa de Nájera a Sto. Domingo da Calzada

km 21,0
Tempo 04H 45’
Dificultade baixa
Albergues 6
Dispoñible sen conexión

Unha viaxe cómoda, sinxela e fermosa; aldeas con servizos básicos

Información sobre a etapa 9: Etapa de Nájera a Sto. Domingo da Calzada

Perfil: Etapa de Nájera a Sto. Domingo da Calzada

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Puntos de interese da etapa 9: Etapa de Nájera a Sto. Domingo da Calzada

  • 3 Casa de la Cofradía del Santo
  • 2 Albergue de Peregrinos Sancho III - La Judería
  • 1 Albergue de Peregrinos de Nájera

O itinerario

  • Km 0. Nájera (Todos os Servizos)

A situación do albergue municipal, no extremo occidental da cidade, e a camiñada urbana do día anterior permiten saír de Nájera con rapidez. A rúa do Mercado desemboca xunto ao mosteiro de Santa María a Real, insignia artística da antiga capital do Reino de Navarra. Fundado no ano 1052, foi reconstruído no século XV en estilo gótico. Do conxunto sobresae o plateresco claustro dos Cabaleiros. Polo lateral do monumento tomamos a rúa Costanilla e abandonamos Nájera por unha pista arcillosa. En breve deixamos ao carón una nave agrícola e cruzamos sobre o arroio de Pozuelos ou Valdecañas (Km 1,8).Sobre brea e, de novo, terra, chegamos definitivamente a unha pista asfaltada (Km 3,8) que conduce directamente até Azofra, vila agrícola asentada na fértil veiga do río Vesgo. A mellor proba do seu pasado xacobeo é a fundación, xa no ano 1168, dun hospital e un cemiterio paira peregrinos.

  • Km 5,7. Azofra (Albergue. Tenda. Bares. Farmacia)

O Camiño atravesa Azofra pola súa rúa Maior, onde se atopan os servizos. Convén saber que até Cirueña, a próxima localidade con algúnservizo, restan 9,3 quilómetros. Despedímonos do pobo xunto ao Real Casarón das Amas, antiga residencia de familia ilustre que foi rehabilitada paira o turismo. Á saída tomamos un curto tramo da LR-206 e, ao chegar xunto á fonte dos Romeus, desviámonos a man esquerda paira retomar a xornada por pistas. Pasado máis dun quilómetro topámonos cunha picota de mediados do XVI, símbolo de xustiza (Km 7,2).Nos próximos quilómetros o trazado da etapa achégase durante algún tramo ao da N-120 e cruza a estrada de Alesanco (Km 8,9). En canto á paisaxe, os campos de cereal van rabuñando progresivamente o terreo á vide, sinal de que Castela está cerca, aínda que até mañá non daremos o adeus definitivo á Rioxa. Tras un repecho tendido dun quilómetro chegamos xunto a un merendero (Km 13), bo lugar paira dar conta do xantar. A escasos dez minutos atopámonos cun club de golf e un complexo residencial que construíron nos arredores de Cirueña, poboación á que chegamos posteriormente.

  • Km 15. Cirueña (Albergues. Bar)

O Camiño pasa Cirueña de raspallón por cálea Barrio Bajero. Á saída atopámonos cun breve tramo de estrada que leva até outra pista agraria. Tras unha suave ondulación descóbrese Santo Domingo da Calzada, onde como un faro vigía despunta a torre barroca da catedral. O prólogo a Santo Domingo son varios almacéns e naves (Km 19,5). Despois seguimos xunto á estrada de acceso que conduce até as rúas 12 de maio e Maior, onde está o ambicioso albergue de peregrinos.

  • Km 21. Santo Domingo da Calzada (Todos os Servizos)

As dificultades

Observacións

En imaxes

Que ver, que facer

Albergues

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