Etapa de Nájera a Sto. Domingo da Calzada

O itinerario

Km 0. Nájera (Todos os Servizos)

Km 5,7. Azofra (Albergue. Tenda. Bares. Farmacia)

Km 15. Cirueña (Albergues. Bar)

Km 21. Santo Domingo da Calzada (Todos os Servizos)

A situación do albergue municipal, no extremo occidental da cidade, e a camiñada urbana do día anterior permiten saír de Nájera con rapidez. A rúa do Mercado desemboca xunto ao, insignia artística da antiga capital do Reino de Navarra. Fundado no ano 1052, foi reconstruído no século XV en estilo gótico. Do conxunto sobresae o plateresco. Polo lateral do monumento tomamos a rúa Costanilla e abandonamos Nájera por unha pista arcillosa. En breve deixamos ao carón una nave agrícola e cruzamos sobre o.Sobre brea e, de novo, terra, chegamos definitivamente a unha pista asfaltadaque conduce directamente até, vila agrícola asentada na fértil veiga do. A mellor proba do seu pasado xacobeo é a fundación, xa no ano 1168, dun hospital e un cemiterio paira peregrinos.O Camiño atravesa Azofra pola súa rúa Maior, onde se atopan os servizos. Convén saber que até Cirueña, a próxima localidade con algúnservizo, restan 9,3 quilómetros. Despedímonos do pobo xunto ao, antiga residencia de familia ilustre que foi rehabilitada paira o turismo. Á saída tomamos un curto tramo da LR-206 e, ao chegar xunto á, desviámonos a man esquerda paira retomar a xornada por pistas. Pasado máis dun quilómetro topámonos cunha, símbolo de xustiza.Nos próximos quilómetros o trazado da etapa achégase durante algún tramo ao da N-120 e cruza a. En canto á paisaxe, os campos de cereal van rabuñando progresivamente o terreo á vide, sinal de que Castela está cerca, aínda que até mañá non daremos o adeus definitivo á Rioxa. Tras un repecho tendido dun quilómetro chegamos xunto a un merendero, bo lugar paira dar conta do xantar. A escasos dez minutos atopámonos cun club de golf e un complexo residencial que construíron nos arredores de, poboación á que chegamos posteriormente.O Camiño pasa Cirueña de raspallón por cálea Barrio Bajero. Á saída atopámonos cun breve tramo de estrada que leva até outra pista agraria. Tras unha suave ondulación descóbrese, onde como un faro vigía despunta a torre barroca da catedral. O prólogo a Santo Domingo son varios almacéns e naves