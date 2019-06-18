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Etapa: Naiaratik Stora. Galtzadaren igandea
Ibilbide eroso, erraz eta polita; oinarrizko zerbitzuak dituzten herriak
Etapari buruzko informazioa 9: Etapa: Naiaratik Stora. Galtzadaren igandea
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Etapako interesguneak 9: Etapa: Naiaratik Stora. Galtzadaren igandea
Ibilbidea
- 0 km. Naiera (zerbitzu guztiak)
Udal aterpetxearen kokapena, hiriaren mendebaldeko muturrean, eta aurreko eguneko hiri ibilaldia direla eta, Naiaratik azkar atera daiteke. Azoka kalea Santa Maria la Real monasterioaren ondoan amaitzen da, Nafarroako Erresumako hiriburu zaharraren arte-ikur. 1052. urtean eraikia, XV. mendean berreraiki zuten estilo gotikoan. Multzotik Zaldunen klaustro platereskoa nabarmentzen da. Monumentuaren albotik Costanilla kalea hartu eta Naiara pista buztintsu batetik utziko dugu. Laster, nekazaritzako nabe bat utzi eta Pozuelos edo Valdecañas (1,8. km) errekaren gainetik pasa. Brea gainean eta, berriro ere, lurrean, pista asfaltatu batera iritsiko gara (3,8 km). Pista horrek zuzenean eramango gaitu Azofrara, Tuerto ibaiaren ibar emankorrean dagoen nekazaritza-hirira. Bere iragan jacoboeoko frogarik onena, 1168. urtean, erromesentzako ospitale eta hilerri bat sortzea da.
- 5,7 km. Azofra (aterpetxea. Denda. Tabernak. Farmazia)
Bideak Azofra zeharkatzen du Kale Nagusitik, eta hor daude zerbitzuak. Komeni da jakitea Zirueña arte, zerbitzuren bat duen hurrengo herriraino, 9,3 kilometro geratzen direla. Herriari agur esan diogu, Real Casona de las Amas-en ondoan, turismorako birgaitu den familia ospetsuaren bizileku zaharrean. Irteeran, LR-206 errepidearen zati labur bat hartuko dugu, eta, Erromeroen iturriaren ondora iristean, ezkerretara egingo dugu, lanaldiari pistaz pista ekiteko. Kilometro bat baino gehiago igaro ondoren, XVI. mendearen erdialdeko pikota topatuko dugu, justiziaren sinboloa (7,2. km). Hurrengo kilometroetan, etaparen trazadura N-120 errepidetik hurbil dago tarteren batean, eta Alesancoko errepidea gurutzatzen du (8,9 km). Paisaiari dagokionez, zereal zelaiek lurra pixkanaka harrotzen dute mahatsondoari, Gaztela gertu dagoelako seinale, baina bihar arte ez diogu behin betiko agur esango Errioxari. Kilometro bateko aldapa baten ondoren, askaldegi baten ondotik (13. km) iritsiko gara, hamaiketakoaren berri emateko leku aproposa. Hamar minutu eskasean, golf-klub bat eta Zirueña kanpoaldean eraiki duten bizitegi-gune bat aurkituko ditugu. Gero, herri horretara iritsiko gara.
- 15 km. Zirueña (Aterpetxeak. Taberna)
El Camino Cirueña de Refilón pasatzen da Barrio Bajero kaletik. Irteeran, errepide-zati txiki bat ikusiko dugu, eta beste nekazaritza-pista batera iritsiko gara. Uhindura leun baten ondoren, Santo Domingo de la Calzada aurkitu dute. Han, itsasargi batek bezala, katedraleko dorre barrokoa zaintzen du. Santo Domingoren atarikoa hainbat biltegi eta nabe dira (19,5 km). Ondoren, maiatzaren 12ko eta Kale Nagusiko kaleetara doan sarbidearen ondotik jarraituko dugu, bertan baitago erromesen aterpetxe handia.
- 21. km. Santo Domingo de la Calzada (zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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