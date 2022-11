Stoko etapa. Domingo de la Calzada a Belorado

Oharrak

Hasi dira Done Jakue Bidearen (gizateriaren ondarea) trazadurari eragiten dioten A12 autobideko lanak, Santo Domingo de la Calzada eta Villafranca Montes de Oca artean, bidea desbideratu nahi dute, Errioxako Biloriatik pasa ez dadin. Gaur egun, desbideraketa hori auzietan dago eta oraingoz ez dute ezer desbideratu. Tamalgarria izango litzateke bideak herri honetatik "Santo Domingo de la Calzadaren sorlekua" pasatzea eta Santua bataiatu zen bataiarria bisitatzea, erromesen pasabidetik bizi diren familiei buruz ez hitz egiteagatik. Redecilla del Camino herrian, Gaztela eta Leongo lehen herrian, XII. mendeko bataiarria ikus daiteke. Belorado n, erromesa Gaztela eta Leongo erkidegorako Done Jakue Bideko sustapen-zentroa den turismo-bulegora joan daiteke. Bulegoaren erdian mapa argiztatu handi bat dago, non erromesak autonomia-erkidego horretako etapak kalkula baititzake. Erromesak ere Artearen Pasealekuaz edo Animo Pasealekuaz gozatzeko aukera izango du, beste gauza askoren artean. Informazio gehiago, hemen: https://www.belorado.org/index.php/turismo/ Belorado n, Santa Klara monasterioa bisitatu eta hango txokolate ospetsuak dastatzea gomendatzen da. Herritik ateratzean dago, eta desbideraketa seinalatuta dago; ez du etapa luzatzen tarte aipagarria. Etapa luzatu nahi duten erromesentzat aukera ona da Tosantos eta Asisko San Frantzisko parrokia-aterpetxea.