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Stoko etapa. Domingo de la Calzada a Belorado
Ibilbide frantsesa, astebetez Gaztelako goi-lautadan barna.
Etapari buruzko informazioa 10: Stoko etapa. Domingo de la Calzada a Belorado
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Etapako interesguneak 10: Stoko etapa. Domingo de la Calzada a Belorado
Ibilbidea
- 0 km. Santo Domingo de la Calzada (zerbitzu guztiak)
Zuku on batek, kafe batek eta Santo Domingo de la Calzadako gozoki askotarikoak, urkada famatuekin, Errioxako Bidearen azken kilometroei eta Gaztelako lehenengoei aurre egiteko aukera ematen dute. Kale Nagusia eta Palomarejos ibaia XX. mendearen hasierako ermitaren ondoan daude. Ermita horrek Oja ibaiaren gaineko zubirako sarbidea ematen du, ia 150 metro luze da eta 16 arku ditu. Santo Domingok eraiki zuen jatorrizko pasabidetik enklabea besterik ez da geratzen gaur egun, XVIII. eta XX. mendeetako egitura baitu. Gurutzatu ondoren, pistatik desbideratuko gara, LR-201 gurutzatzeko. Seiehun metro geroago, gauza bera egingo dugu N-120 errepidearen adar batekin (1,7 km). Errepide Nazionalarekin paralelo jarraituko dugu kilometro batzuetan, ezkerrera biratu eta Grañonera (Errioxako azken herria) joateko. Carrasquedoko ermitaren ondoko aterpetxera joaten bagara, Grañonera iritsi baino lehen desbideraketa hartu beharko dugu! Denda eta tabernak kale Nagusiaren inguruan daude. Hemen, 16. zenbakian, Ernesto Díazek erromesak hartzen ditu bere etxean (ikus oharrak atala). Parrokiako aterpetxea San Joan Bataiatzailearen elizan dago
- 6,8 km. Grañon (aterpetxea. Tabernak. Denda. Farmazia. Kontsultategia. Kutxazaina. Carrasquedoko ermitaren ondoko aterpetxea.)
Grañonetik ateratzean, laborea zeharkatzen duten lurzati berrantolamenduko pistekin egingo dugu topo berriro. Planeatutako monotonian ibaien eta erreken ertzetan hazten diren makal ilarek arinduko dituzte. Bi kilometro geroago, informazio-panel zelatari batek ongietorria eman digu Gaztela eta Leonera. Hurrengo bi asteetan (8,8. km) izango dugu gurekin. Burgosko probintzian gaude, eta, Galizian zutik jarri aurretik, Palentzia eta Leon zeharkatuko ditugu. Paneletik Redecilla del Camino ikusten da, zuzen luze bat gainditu eta N-120 errepidea gurutzatu ondoren iristen garen Gaztelako lehen herria.
- 10,7 km. Redecilla del Camino (aterpetxea. taberna. Denda)
Herriaren sarreran, biribilki jurisdikzional bat eta turismo-bulego bat daude, Done Jakue Bideari buruzko informazio zabala eskaintzen dutenak Gaztela eta Leonen. Kale Nagusian, Kaleko Ama Birjinaren parrokia-elizak XII. mendeko bataiarri interesgarria du. Redecillako irteeran N-120 errepidea gurutzatuko dugu berriro, eta, ondoren, Reláchigo ibaiaren gainean, herri honetako bidean:
- 12,4 km. Castildelgado (aterpetxea. Hostala. taberna. Denda)
Kristo karrikatik eta Kale Nagusitik Plaza Nagusiraino helduko gara, San Pedro eliza eta Santa Maria del Campo ermita barrokoa dauden tokiraino. Castildelgado Camino de la Cuesta kaletik utzi eta Camino del Cuesta kalearen pareko pistatik eta asfaltotik Errioxako Gasteizera iritsiko gara. 1020. urte inguruan Santo Domingo de la Calzada jaio zen.
- 14,3 km. Viloria de Rioja (aterpetxeak)
Lurrez beteko gara, errepide nazionalari itsatsitako pista erregaitzarekin lotu arte (15,5 km). Handik, Villamayor del Ríora joko dugu. Sarreran, parke txiki bat eta atsedengune bat daude, etaparen azken tartean kaloriak jartzeko.
- 17,8 km. Villamayor del Río (aterpetxea. Taberna)
Real kaletik atera eta pista hartuko dugu berriro, tiraldi batetik Belorado erdialderaino.
- 22,7 km. Belorado (zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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