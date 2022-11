Etapa de Nájera a Sto. Domingo de la Calzada

Observaciones

Etapa fácil sin casi ninguna dificultad. Para quien quiera alargarlo puede hacerlo hasta Grañón donde existe uno de los albergues de peregrinos que no dejara a nadie indiferente, el albergue parroquial San Juan Bautista, además de otros alojamientos. Todos los pueblos por los que transcurre la etapa cuentan servicios para el peregrino. Para los amantes de la cultura y de los monumentos cerca del recorrido de esta etapa se encuentra el monasterio de San Millán de la Cogolla, Suso y Yuso. Bien merece una visita, aunque se alarga el recorrido unos 15 kilómetros. Una buena posibilidad es ir en un taxi compartido entre varios. En Santo Domingo de la Calzada se puede visitar la Catedral que cuenta con cripta y mausoleo del tan famoso Santo que dedico su vida a los peregrinos, además de un gallo y una gallina que según la tradición si el peregrino que entra en la catedral las oye cantar significa que tendrá un buen camino. Santo Domingo de la Calzada también es famoso por la leyenda medieval sobre lo que les ocurrió a unos peregrinos alemanes. Un matrimonio alemán y su joven hijo, Hugonell, se dirigen en peregrinación a Compostela. Al llegar a Santo Domingo se hospedan en un mesón. La hija del posadero se enamora del joven, pero al no ser correspondida decide vengarse ocultando una copa de plata en el equipaje del joven. Cuando éste abandona la ciudad la muchacha denuncia el robo. Al ser capturado, se encuentra la copa entre sus pertenencias por lo que es acusado de robo y condenado a la horca. Al día siguiente, sus padres, antes de emprender el viaje, van a ver el cuerpo de su hijo, quien sorprendentemente estaba vivo y les dice: “El bienaventurado Santo Domingo de la Calzada me ha conservado la vida contra el riguroso cordel… dad cuenta de este prodigio”. Los padres acuden a contar el suceso al corregidor de la ciudad, pero éste, escéptico, comenta que el joven está tan vivo como el gallo y la gallina asados que se dispone a comer. Al instante las aves recuperan las plumas y la vida, dando fe del portentoso milagro. De ahí el dicho: “Santo Domingo de la Calzada donde cantó la gallina después de asada"