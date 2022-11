Etapa de Nájera a Sto. Domingo de la Calçada

L’itinerari

Km 0. Nájera (Tots els Serveis)

Km 5,7. Azofra (Alberg. Botiga. Bars. Farmàcia)

Km 15. Cirueña (Albergs. Bar)

Km 21. Santo Domingo de la Calçada (Tots els Serveis)

La situació de l'alberg municipal, en l'extrem occidental de la ciutat, i la caminada urbana del dia anterior permeten sortir de Nájera amb rapidesa. El carrer del Mercat desemboca al costat del, insígnia artística de l'antiga capital del Regne de Navarra. Fundat l'any 1052, va ser reconstruït en el segle XV en estil gòtic. Del conjunt sobresurt el plateresc. Pel lateral del monument prenem el carrer Costanilla i abandonem Nájera per una pista argilenca. En breu deixem a un costat una nau agrícola i creuem sobre el.Sobre brea i, de nou, terra, arribem definitivament a una pista asfaltadaque condueix directament fins a Azofra, vila agrícola assentada en la fèrtil horta del. La millor prova del seu passat jacobeo és la fundació, ja l'any 1168, d'un hospital i un cementiri per a pelegrins.El Camí travessa Azofra pel seu carrer Major, on es troben els serveis. Convé saber que fins a Cirueña, la pròxima localitat ambalgun servei, resten 9,3 quilòmetres. Ens acomiadem del poble al costat de la, antiga residència de família il·lustre que ha estat rehabilitada per al turisme. A la sortida prenem un curt tram de la LR-206 i, en arribar al costat de la, ens desviem a mà esquerra per a reprendre la jornada per pistes. Passat més d'un quilòmetre ens vam topar amb una, símbol de justícia.En els pròxims quilòmetres el traçat de l'etapa s'acosta durant algun tram al de la N-120 i travessa la. Quant al paisatge, els camps de cereal van esgarrapant progressivament el terreny a la vinya, senyal que Castella està a prop, encara que fins demà no donarem l'adéu definitiu a La Rioja. Després d'un repecho estesa d'un quilòmetre arribem al costat d'un berenador, bon lloc per a donar compte de l'esmorzar. A escassos deu minuts ens trobem amb un club de golf i un complex residencial que han construït als afores de Cirueña, població a la qual arribem posteriorment.El Camí passa Cirueña de reüll pel carrer Barri Bajero. A la sortida ens trobem amb un breu tram de carretera que porta fins a una altra pista agrària. Després d'una suau ondulació es descobreix, on com un far guaita despunta la torre barroca de la catedral. El pròleg a Santo Domingo són diversos magatzems i naus