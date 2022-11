Etapa de Sto. Domingo de la Calçada a Belorado

L’itinerari

Km 0. Santo Domingo de la Calçada (Tots els Serveis)

Km 6,8. Grañón (Alberg. Bars. Botiga. Farmàcia. Consultori. Caixer. Alberg també al costat de l'ermita de Carrasquedo.)

Km 10,7. Redecilla del Camí (Alberg. Bar. Botiga)

Km 12,4. Castildelgado (Alberg. Hostal. Bar. Botiga)

Km 14,3. Viloria de Rioja (Albergs)

Km 17,8. Villamayor del Riu (Alberg. Bar)

Km 22,7. Belorado (Tots els Serveis)

Un bon suc, un cafè i la variada rebosteria de Santo Domingo de la Calçada, amb els seus famosos ahorcaditos, permeten afrontar amb garanties els últims quilòmetres del Camí a La Rioja i els primers de Castella. Els carrers Major i riu Palomarejos porten al costat de l'ermita de principis del segle XX que dóna accés al pont sobre el, de gairebé 150 metres de longitud i sustentat per 16 arcs. Del primitiu gual que va construir Santo Domingo avui només queda l'enclavament, ja que la seva estructura actual és de mitjan XVIII i del XX. Després de creuar-ho ens desviem per pista per a creuar la LR-201. Sis-cents metres després fem el propi amb un ramal de la N-120.Continuem paral·lels a la carretera Nacional durant diversos quilòmetres fins a girar a mà esquerra i dirigir-nos a Grañón,últim poble de La Rioja.A la sortida de Grañón ens retrobem de nou amb les pistes de concentració parcel·lària que solquen el cereal, alleujades en la seva planificada monotonia per les fileres de pollancres que creixen a la vora de rius i rierols. Dos quilòmetres més endavant, un panell informatiu espigolat dóna la benvinguda a Castella i Lleó, Comunitat que ens acompanyarà durant les pròximes dues setmanes. Ja som a la província de Burgos i, abans de posar peu a Galícia, encara travessarem Palència i Lleó. Des del panell ja s'albira, primer poble castellà al qual arribem després de superar una llarga recta i creuar la N-120.A l'entrada de la localitat hi ha un rotllo jurisdiccional i una oficina de turisme on ofereixen àmplia informació del Camí de Santiago al seu pas per Castella i Lleó. Al carrer Major, l'esglésiaacull una interessant pila baptismal del segle XII. A la sortida de Redecilla creuem de nou la N-120 i després sobre el, camí de la següent localitat:L'abordem pel carrer El Crist i el carrer Major fins a la plaça Major, on estan l'esglésiai l'ermita). Deixem Castildelgado pel carrer Camí de la Costa i per pista paral·lela a la Nacional i asfalt arribem fins a Vitòria, on cap a l'any 1020va néixerPosem terra pel mig fins a enllaçar amb la incombustible pista pegada a la carretera Nacional. Per ella seguim fins a Villamayor. A l'entrada hi ha un petit parc i una zona de descans on reposar calories per al tram final de l'etapa.Sortim pel carrer Real i prenem de nou la pista per a avançar d'una tirada fins al centre de Belorado