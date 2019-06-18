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Etapa de Sto. Domingo de la Calçada a Belorado
Una ruta francesa que transitarà diverses setmanes per l'altiplà castellà
Informació sobre l’etapa 10: Etapa de Sto. Domingo de la Calçada a Belorado
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Punts d’interès de l’etapa 10: Etapa de Sto. Domingo de la Calçada a Belorado
L’itinerari
- Km 0. Santo Domingo de la Calçada (Tots els Serveis)
Un bon suc, un cafè i la variada rebosteria de Santo Domingo de la Calçada, amb els seus famosos ahorcaditos, permeten afrontar amb garanties els últims quilòmetres del Camí a La Rioja i els primers de Castella. Els carrers Major i riu Palomarejos porten al costat de l'ermita de principis del segle XX que dóna accés al pont sobre el riu Oja, de gairebé 150 metres de longitud i sustentat per 16 arcs. Del primitiu gual que va construir Santo Domingo avui només queda l'enclavament, ja que la seva estructura actual és de mitjan XVIII i del XX. Després de creuar-ho ens desviem per pista per a creuar la LR-201. Sis-cents metres després fem el propi amb un ramal de la N-120(Km 1,7).Continuem paral·lels a la carretera Nacional durant diversos quilòmetres fins a girar a mà esquerra i dirigir-nos a Grañón, últim poble de La Rioja. Si anem a l'alberg situat al costat de l'ermita de Carrasquedo haurem de prendre un desviament abans d'arribar a Grañón!. Botigues ibars es troben arremolinades entorn del carrer Major. Aquí, en el número 16, Ernesto Díaz acull pelegrins a la seva casa (veure apartat observacions). L'alberg parroquial és a l'església de Sant Joan Baptista
- Km 6,8. Grañón (Alberg. Bars. Botiga. Farmàcia. Consultori. Caixer. Alberg també al costat de l'ermita de Carrasquedo.)
A la sortida de Grañón ens retrobem de nou amb les pistes de concentració parcel·lària que solquen el cereal, alleujades en la seva planificada monotonia per les fileres de pollancres que creixen a la vora de rius i rierols. Dos quilòmetres més endavant, un panell informatiu espigolat dóna la benvinguda a Castella i Lleó, Comunitat que ens acompanyarà durant les pròximes dues setmanes(Km 8,8). Ja som a la província de Burgos i, abans de posar peu a Galícia, encara travessarem Palència i Lleó. Des del panell ja s'albira Redecilla del Camí, primer poble castellà al qual arribem després de superar una llarga recta i creuar la N-120.
- Km 10,7. Redecilla del Camí (Alberg. Bar. Botiga)
A l'entrada de la localitat hi ha un rotllo jurisdiccional i una oficina de turisme on ofereixen àmplia informació del Camí de Santiago al seu pas per Castella i Lleó. Al carrer Major, l'església parroquial de la Verge del Carrer acull una interessant pila baptismal del segle XII. A la sortida de Redecilla creuem de nou la N-120 i després sobre el riu Reláchigo, camí de la següent localitat:
- Km 12,4. Castildelgado (Alberg. Hostal. Bar. Botiga)
L'abordem pel carrer El Crist i el carrer Major fins a la plaça Major, on estan l'església de Sant Pere i l'ermita barroca de Santa María del Camp). Deixem Castildelgado pel carrer Camí de la Costa i per pista paral·lela a la Nacional i asfalt arribem fins a Vitòria de Rioja, on cap a l'any 1020va néixer Santo Domingo de la Calçada.
- Km 14,3. Viloria de Rioja (Albergs)
Posem terra pel mig fins a enllaçar amb la incombustible pista pegada a la carretera Nacional (Km 15,5). Per ella seguim fins a Villamayor del Riu. A l'entrada hi ha un petit parc i una zona de descans on reposar calories per al tram final de l'etapa.
- Km 17,8. Villamayor del Riu (Alberg. Bar)
Sortim pel carrer Real i prenem de nou la pista per a avançar d'una tirada fins al centre de Belorado .
- Km 22,7. Belorado (Tots els Serveis)
Les dificultats
Observacions
En imatges
Què veure, què fer
Albergs
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