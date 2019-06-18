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Etapa de Belorado a Agés
Mentre que la primera part compta amb serveis, la darrera no
Informació sobre l’etapa 11: Etapa de Belorado a Agés
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Punts d’interès de l’etapa 11: Etapa de Belorado a Agés
L’itinerari
- Km 0. Belorado (Tots els Serveis)
Per a sortir de Belorado cal travessar el carrer Hipòlit López Bernal i l'avinguda Camí de Santiago per a creuar posteriorment la N-120 i el riu Estirada el per un pont per als vianants de fusta (Km 1,1). Paral·lel a aquest es troba el pont de pedra conegut com El Cant. Per una pista separada de la N-120 pel llit del Retorto, afluent de l'Estirada, avancem còmodament fins al Tosantos. Just abans d'arribar hi ha una àrea de descans amb diverses taules i barbacoes.
- Km 4,7. Tosantos (Alberg. Bar)
En creuar la població es pot apreciar, a l'altre costat de la N-120, l'ermita de la Verge de la Penya, enclavada en un escarpe rocós. Des de Tosantos un curt tram ens acosta fins a la següent població: Villambistia
- Km 6,6. Villambistia (Alberg. Bar)
Ens rep la parroquial de Sant Esteban, del segle XVII. Una llegenda atribueix poders a l'aigua que raja de la font de quatre canelles. Assegura que per a recuperar la vitalitat i acabar amb el cansament no hi ha res millor que remullar el cap en ella. Passat Villambistia, sense res més a ressenyar, ens dirigim cap a Espinosa del Camí, a la qual arribem després de sortejar la N-120.
- Km 8,2. Espinosa del Camí (Alberg. Bar)
A la sortida el perfil de la pista s'empitjora una mica i arriba fins a les ruïnes del monestir mossàrab de Sant Félix, on la tradició situa les restes mortals del Comte Diego Rodríguez Porcelos, fundador de Burgos (Km 10). Passades la ruïnes, l'itinerari gira cap a l'esquerra a la recerca del voral de la Nacional, que ens condueix fins a Villafranca Montes d'Oca.
- Km 11,7. Villafranca Montes d'Oca (Albergs. Hotel. Bar. Botiga)
Des d'aquesta població fins a Sant Joan d'Ortega medien 12 quilòmetres o gairebé tres hores de caminada, així que és recomanable detenir-se a esmorzar o fer apilament de menjar per a la travessia dels Montes d'Oca. Antany van constituir un lloc arriscat on els perills esperaven després de cada matoll, en canvi, avui, malgrat tractar-se d'un tram molt solitari, ofereixen naturalesa i pau. Deixem la N-120, pugem al costat de l'església de Santiago - guarda una talla barroca de l'Apòstol - i passem al costat del que va ser l'hospital de la Reina o de sant Antoni Abat. L'inici és empinat i convé prendre-s'ho amb calma. El calvari continua fins a arribar a un mirador sobre les serres de la Demanda i Sant Millán i a la font de Mojapán, on la pujada comença a suavitzar-se (Km 13).Envoltada de roures, ginebres i brucs, la pista continua el seu ascens, primer fins a un repetidor i després cap a un monument als caiguts durant la Guerra Civil (Km 15,2). Tot seguit la pista descendeix com un tobogan fins al llit d'un riu per a afrontar un duro, encara que curt, repecho. La pista de graveta solta es converteix a partir d'ara en una àmplia pista forestal voltada de pinedes repoblades per la qual solucionem els restants set quilòmetres i mig fins a arribar al monestir de Sant Joan d'Ortega.
- Km 23,7. Sant Joan d'Ortega (Alberg. Centre de Turisme Rural. Bar)
El conjunt d'edificis són Bé d'Interès Cultural des de 1931 i pertanyen al municipi de Barris de Pujol. El sant burgalès Juan d'Ortega (1080-1163) va ser deixeble de Santo Domingo de la Calçada i va col·laborar amb ell en la construcció de ponts i calçades abans de viatjar a Terra Santa. A la volta va edificar en el mateix lloc que ens trobem una església sota l'advocació de Sant Nicolás de Bari. Segons relata José María Lacarra en el segon tom de les peregrinacions a Santiago de Compostel·la: "en el seu testament, redactat en 1152 i que es conserva en Ortega com a preciosa relíquia, recorda l'edificació de l'església de Sant Nicolás, com allí habitaven lladres i com va instituir una comunitat de canonges regulars de Sant Agustí". A l'interior de l'església hi ha un capitell romànic que rep la llum que es cola per una finestra ogival únicament els dies d'equinoccio: el 20 de març i el 22 de setembre. En Sant Joan d'Ortega hi ha bar i alberg parroquial i per als més sibarites un centre de turisme rural amb totes les comoditats.Deixem el conjunt monàstic i arribem a una carretera autonòmica on s'alça una creu de fusta. Hi ha una variant històrica però a penes transitada que continua cap a l'esquerra per Santovenia d'Oca, Zalduendo i Ibeas de Juarros. Seguim de front i agafem el camí que s'interna per una pineda silvestre, ja sense cap pèrdua, en direcció a Agés..
- Km 27,4. Agés (Albergs. Botiga. Bar)
Les dificultats
Observacions
En imatges
Què veure, què fer
Albergs
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