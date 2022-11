Etapa de Belorado a Agés

L’itinerari

Km 0. Belorado (Tots els Serveis)

Km 4,7. Tosantos (Alberg. Bar)

Km 6,6. Villambistia (Alberg. Bar)

Km 8,2. Espinosa del Camí (Alberg. Bar)

Km 11,7. Villafranca Montes d'Oca (Albergs. Hotel. Bar. Botiga)

Km 23,7. Sant Joan d'Ortega (Alberg. Centre de Turisme Rural. Bar)

Km 27,4. Agés (Albergs. Botiga. Bar)

Per a sortir de Belorado cal travessar el carrer Hipòlit López Bernal i l'avinguda Camí de Santiago per a creuar posteriorment la N-120 i elel per un pont per als vianants de fusta. Paral·lel a aquest es troba elconegut com. Per una pista separada de la N-120 pel llit del, afluent de l'Estirada, avancem còmodament fins al. Just abans d'arribar hi ha una àrea de descans amb diverses taules i barbacoes.En creuar la població es pot apreciar, a l'altre costat de la N-120, l'ermita, enclavada en un escarpe rocós. Des de Tosantos un curt tram ens acosta fins a la següent població:Ens rep la parroquial de Sant, del segle XVII. Una llegenda atribueix poders a l'aigua que raja de la font de quatre canelles. Assegura que per a recuperar la vitalitat i acabar amb el cansament no hi ha res millor que remullar el cap en ella. Passat Villambistia, sense res més a ressenyar, ens dirigim cap a Espinosa, a la qual arribem després de sortejar la N-120.A la sortida el perfil de la pista s'empitjora una mica i arriba fins a les ruïnes del, on la tradició situa les restes mortals del, fundador de Burgos. Passades la ruïnes, l'itinerari gira cap a l'esquerra a la recerca del voral de la Nacional, que ens condueix fins a VillafrancaDes d'aquesta població fins a Sant Joan d'Ortega medien 12 quilòmetres o gairebé tres hores de caminada, així que és recomanable detenir-se a esmorzar o fer apilament de menjar per a la travessia dels. Antany van constituir un lloc arriscat on els perills esperaven després de cada matoll, en canvi, avui, malgrat tractar-se d'un tram molt solitari, ofereixen naturalesa i pau. Deixem la N-120, pugem al costat de l'església- guarda una talla barroca de l'Apòstol - i passem al costat del que va ser l'hospital. L'inici és empinat i convé prendre-s'ho amb calma. El calvari continua fins a arribar a un mirador sobrei a la, on la pujada comença a suavitzar-se.Envoltada de roures, ginebres i brucs, la pista continua el seu ascens, primer fins a un repetidor i després cap a undurant la Guerra Civil. Tot seguit la pista descendeix com un tobogan fins al llit d'un riu per a afrontar un duro, encara que curt, repecho. La pista de graveta solta es converteix a partir d'ara en una àmplia pista forestal voltada de pinedes repoblades per la qual solucionem els restants set quilòmetres i mig fins a arribar alEl conjunt d'edificis són Bé d'Interès Cultural des de 1931 i pertanyen al municipi de Barris de Pujol. El(1080-1163) va ser deixeble de Santoi va col·laborar amb ell en la construcció de ponts i calçades abans de viatjar a Terra Santa. A la volta va edificar en el mateix lloc que ens trobem una església sota l'advocació de Sant Nicolás de Bari. Segons relata José María Lacarra en el segon tom de les peregrinacions a Santiago de Compostel·la: "en el seu testament, redactat en 1152 i que es conserva en Ortega com a preciosa relíquia, recorda l'edificació de l'església de Sant Nicolás, com allí habitaven lladres i com va instituir una comunitat de canonges regulars de Sant Agustí". A l'interior de l'església hi ha unque rep la llum que es cola per una finestra ogival únicament els dies d'equinoccio: el 20 de març i el 22 de setembre. En Sant Joan d'Ortega hi ha bar i alberg parroquial i per als més sibarites un centre de turisme rural amb totes les comoditats.Deixem el conjunt monàstic i arribem a una carretera autonòmica on s'alça una creu de fusta. Hi ha una variant històrica però a penes transitada que continua cap a l'esquerra per Santovenia d'Oca, Zalduendo i Ibeas de Juarros. Seguim de front i agafem el camí que s'interna per una pineda silvestre, ja sense cap pèrdua, en direcció a Agés..