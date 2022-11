Etapa de Sto. Domingo de la Calzada a Belorado

Observaciones

Han empezado las obras de la autopista A12 que afectan al trazado del Camino de Santiago (patrimonio de la humanidad) entre Santo Domingo de la Calzada y Villafranca Montes de Oca, tienen previsto desviar el camino de tal manera que no pase por Viloria de Rioja, actualmente este desvío está en litigios y de momento no han desviado nada. Sería una pena que el camino dejase de pasar por este pueblo "cuna de Santo Domingo de la Calzada" y no poder visitar la pila bautismal donde se bautizó al Santo, por no hablar de las familias que viven del paso de los peregrinos. En Redecilla del Camino, primer pueblo de Castilla y León se puede admirar su famosa pila bautismal del siglo XII. En Belorado el peregrino puede acercarse a la oficina de turismo que es centro de promoción jacobea para la comunidad de Castilla y León, en el centro de la oficina hay un gran mapa iluminado donde el peregrino puede calcular las etapas a lo largo de esta comunidad autónoma. También el peregrino podrá disfrutar del paseo del Arte o del paseo del Ánimo entre muchas más cosas. Mas información en https://www.belorado.org/index.php/turismo/ En Belorado es recomendable acercarse a visitar el monasterio de Santa Clara y degustar sus famosos chocolates, está a la salida de la población y el desvío está señalizado, no alarga la etapa una distancia reseñable. Para los peregrinos que quieran alargar la etapa una buena opción es Tosantos y su albergue parroquial San Francisco de Asís.