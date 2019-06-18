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Etapa 10

Etapa de Sto. Domingo da Calzada a Belorado

km 22,7
Tempo 05H 00’
Dificultade baixa
Albergues 16
Dispoñible sen conexión

Unha ruta francesa que percorrerá varias semanas a meseta castelá

Información sobre a etapa 10: Etapa de Sto. Domingo da Calzada a Belorado

Perfil: Etapa de Sto. Domingo da Calzada a Belorado

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Puntos de interese da etapa 10: Etapa de Sto. Domingo da Calzada a Belorado

  • 6 Albergue de peregrinos Caminante
  • 5 Albergue Cuatro Cantones
  • 4 Refugio Parroquial de Belorado
  • 3 Albergue A Santiago
  • 2 Casa de la Cofradía del Santo
  • 1 Albergue de la Abadía Cisterciense Nuestra Sra. de la Anunciación

O itinerario

  • Km 0. Santo Domingo da Calzada (Todos os Servizos)

Un bo zume, un café e a variada repostaría de Santo Domingo da Calzada, cos seus famosos ahorcaditos, permiten afrontar con garantías os últimos quilómetros do Camiño na Rioxa e os primeiros de Castela. As rúas Maior e río Palomarejos levan xunto á ermida de principios do século XX que dá acceso á ponte sobre o río Oja, de case 150 metros de lonxitude e sustentado por 16 arcos. Do primitivo vao que construíu Santo Domingo hoxe só queda o enclave, xa que a súa estrutura actual é de mediadosdo XVIII e do XX. Tras cruzalo desviámonos por pista paira cruzar a LR-201. Seiscentos metros despois facemos o propio cun ramal da N-120(Km 1,7).Continuamos paralelos á estrada Nacional durante varios quilómetros até virar a man esquerda e dirixirnos a Grañón, último pobo rioxano. Se imos ao albergue situado xunto á ermida de Carrasquedo teremos que tomar un desvío antes de chegar a Grañón!. Tendas ebares atópanse arremolinadas ao redor da rúa Maior. Aquí, no número 16, Ernesto Díaz acolle peregrinos na súa casa (ver apartado observacións). O albergue parroquial está na igrexa de San Juan Bautista

  • Km 6,8. Grañón (Albergue. Bares. Tenda. Farmacia. Consultorio. Caixeiro. Albergue tamén xunto á ermida de Carrasquedo.)

Á saída de Grañón reencontrámonos de novo coas pistas de concentración parcelaria que asucan o cereal, aliviadas na súa planificada monotonía polas fileiras de chopos que crecen á beira de ríos e arroios. Dous quilómetros máis adiante, un panel informativo espigado dá a benvida a Castela e León, Comunidade que nos acompañará durante as próximas dúas semanas(Km 8,8). Xa estamos na provincia de Burgos e, antes de pór pé en Galicia, aínda atravesaremos Palencia e León. Desde o panel xa se divisa Redecilla del Camino, primeiro poboo castelán ao que chegamos tras superar una longa recta e cruzar a N-120.

  • Km 10,7. Redecilla del Camino (Albergue. Bar. Tenda)

Á entrada da localidade hai un rolo xurisdiccional e una oficina de turismo onde ofrecen ampla información do Camiño de Santiago ao seu paso por Castela e León. Na rúa Maior, a igrexa parroquial da Virxe da Rúa acubilla una interesante pila bautismal do século XII. Á saída de Redecilla cruzamos de novo a N-120 e despois sobre o río Reláchigo, camiño da seguinte localidade:

  • Km 12,4. Castildelgado (Albergue. Hostal. Bar. Tenda)

Abordámola pola rúa O Cristo e a rúa Maior até a praza Maior, onde están a igrexa de San Pedro e a ermida barroca de Santa María del Campo). Deixamos Castildelgado pola rúa Camiño da Costa e por pista paralela á Nacional e asfalto chegamos até Vitoria de Rioxa, onde cara ao ano 1020naceu Santo Domingo da Calzada.

  • Km 14,3. Viloria de Rioxa (Albergues)

Pomos terra polo medio até enlazar coa incombustible pista pegada á estrada Nacional (Km 15,5). Por ela seguimos até Villamayor do Río. Á entrada hai un pequeno parque e una zona de descanso onde repor calorías paira o tramo final da etapa.

  • Km 17,8. Villamayor do Río (Albergue. Bar)

Saímos pola rúa Real e tomamos de novo a pista paira avanzar de vez até o centro de Belorado.

  • Km 22,7. Belorado (Todos os Servizos)

As dificultades

Observacións

En imaxes

Que ver, que facer

Albergues

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Etapa de Belorado a Agés Etapa 11

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Tempo 06H 00’
Dificultade media
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