Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Etapa de Sto. Domingo da Calzada a Belorado
Unha ruta francesa que percorrerá varias semanas a meseta castelá
Información sobre a etapa 10: Etapa de Sto. Domingo da Calzada a Belorado
Ampliar mapa
Puntos de interese da etapa 10: Etapa de Sto. Domingo da Calzada a Belorado
O itinerario
- Km 0. Santo Domingo da Calzada (Todos os Servizos)
Un bo zume, un café e a variada repostaría de Santo Domingo da Calzada, cos seus famosos ahorcaditos, permiten afrontar con garantías os últimos quilómetros do Camiño na Rioxa e os primeiros de Castela. As rúas Maior e río Palomarejos levan xunto á ermida de principios do século XX que dá acceso á ponte sobre o río Oja, de case 150 metros de lonxitude e sustentado por 16 arcos. Do primitivo vao que construíu Santo Domingo hoxe só queda o enclave, xa que a súa estrutura actual é de mediadosdo XVIII e do XX. Tras cruzalo desviámonos por pista paira cruzar a LR-201. Seiscentos metros despois facemos o propio cun ramal da N-120(Km 1,7).Continuamos paralelos á estrada Nacional durante varios quilómetros até virar a man esquerda e dirixirnos a Grañón, último pobo rioxano. Se imos ao albergue situado xunto á ermida de Carrasquedo teremos que tomar un desvío antes de chegar a Grañón!. Tendas ebares atópanse arremolinadas ao redor da rúa Maior. Aquí, no número 16, Ernesto Díaz acolle peregrinos na súa casa (ver apartado observacións). O albergue parroquial está na igrexa de San Juan Bautista
- Km 6,8. Grañón (Albergue. Bares. Tenda. Farmacia. Consultorio. Caixeiro. Albergue tamén xunto á ermida de Carrasquedo.)
Á saída de Grañón reencontrámonos de novo coas pistas de concentración parcelaria que asucan o cereal, aliviadas na súa planificada monotonía polas fileiras de chopos que crecen á beira de ríos e arroios. Dous quilómetros máis adiante, un panel informativo espigado dá a benvida a Castela e León, Comunidade que nos acompañará durante as próximas dúas semanas(Km 8,8). Xa estamos na provincia de Burgos e, antes de pór pé en Galicia, aínda atravesaremos Palencia e León. Desde o panel xa se divisa Redecilla del Camino, primeiro poboo castelán ao que chegamos tras superar una longa recta e cruzar a N-120.
- Km 10,7. Redecilla del Camino (Albergue. Bar. Tenda)
Á entrada da localidade hai un rolo xurisdiccional e una oficina de turismo onde ofrecen ampla información do Camiño de Santiago ao seu paso por Castela e León. Na rúa Maior, a igrexa parroquial da Virxe da Rúa acubilla una interesante pila bautismal do século XII. Á saída de Redecilla cruzamos de novo a N-120 e despois sobre o río Reláchigo, camiño da seguinte localidade:
- Km 12,4. Castildelgado (Albergue. Hostal. Bar. Tenda)
Abordámola pola rúa O Cristo e a rúa Maior até a praza Maior, onde están a igrexa de San Pedro e a ermida barroca de Santa María del Campo). Deixamos Castildelgado pola rúa Camiño da Costa e por pista paralela á Nacional e asfalto chegamos até Vitoria de Rioxa, onde cara ao ano 1020naceu Santo Domingo da Calzada.
- Km 14,3. Viloria de Rioxa (Albergues)
Pomos terra polo medio até enlazar coa incombustible pista pegada á estrada Nacional (Km 15,5). Por ela seguimos até Villamayor do Río. Á entrada hai un pequeno parque e una zona de descanso onde repor calorías paira o tramo final da etapa.
- Km 17,8. Villamayor do Río (Albergue. Bar)
Saímos pola rúa Real e tomamos de novo a pista paira avanzar de vez até o centro de Belorado.
- Km 22,7. Belorado (Todos os Servizos)
As dificultades
Observacións
En imaxes
Que ver, que facer
Albergues
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo