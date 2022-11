Etapa de Sto. Domingo da Calzada a Belorado

Observacións

Empezaron as obras da autoestrada A12 que afectan ao trazado do Camiño de Santiago (patrimonio da humanidade) entre Santo Domingo da Calzada e Villafranca Montes de Oca, teñen previsto desviar o camiño de tal maneira que non pase por Viloria de Rioxa, actualmente este desvío está en litixios e de momento non desviaron nada. Sería una pena que o camiño deixase de pasar por leste poboo "berce de Santo Domingo da Calzada" e non poder visitar a pila bautismal onde se bautizou ao Santo, por non falar das familias que viven do paso dos peregrinos.En Redecilla del Camino, primeiro pobo de Castela e León pódese admirar a súa famosa pila bautismal do século XII.En Belorado o peregrino pode achegarse á oficina de turismo que é centro de promoción xacobea paira a comunidade de Castela e León, no centro da oficina hai un gran mapa iluminado onde o peregrino pode calcular as etapas ao longo desta comunidade autónoma. Tamén o peregrino poderá gozar do paseo da arte ou do paseo do Ánimo entre moitas máis cousas. Mais información en https://www.belorado.org/index.php/turismo/ En Belorado é recomendable achegarse a visitar o mosteiro de Santa Clara e degustar os seus famosos chocolates, está á saída da poboación e o desvío está sinalizado, non alarga a etapa una distancia reseñable.Paira os peregrinos que queiran alargar a etapa una boa opción é Tosantos e a súa albergue parroquial San Francisco de Agarrades.