Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Etapa de Logronyo a Nájera
Una etapa que no presenta cap dificultat destacada i molta motivació
Informació sobre l’etapa 8: Etapa de Logronyo a Nájera
Amplia el mapa
Punts d’interès de l’etapa 8: Etapa de Logronyo a Nájera
L’itinerari
- Km 0. Logronyo (Tots els Serveis)
Com a peix fora de l'aigua, així se sent el pelegrí en les grans urbs del Camí. La capital de La Rioja no és, ni molt menys, de les pitjors. El carrer Ruavieja enllaça amb Barriocepo i aquesta ens dirigeix a la plaça de Santiago, on s'alça l'església homònima (amb alberg i on segellen i faciliten la credencial). Més endavant, passant sota l'arc conegut com a Porta del Camí, arribem fins a la font circular on neix el carrer Marquès de Murrieta. Més d'un quilòmetre de vorera, comerços i vianants ens porten fins a les vies del tren i tres-cents metres més endavant
, al costat d'un concessionari de Nissan, girem a l'esquerra per a continuar fins al parc de San Miguel. Entre jardins arribem fins al túnel de la circumval·lació i immediatament al passeig
- anomenat aquí via verda - que condueix al parc de la Grajera (Km 3,5).
Un tram del passeig es troba flanquejat per xiprers i recorda a les imatges de la Via Appia, famosa calçada que partia des del #mateix fòrum de l'antiga Roma. Després d'una àrea de jocs infantils i una àrea esportiva es troba el dic de l'embassament de la Grajera, construït en 1883 sobre una llacuna amb la finalitat d'acumular l'aigua del riu Iregua i regar les hortes situades al sud de la capital. Avui és un entorn recreatiu envejable on pescar, passejar, berenar o, simplement,
descansar (Km 5,8).
Després de la presa s'arriba en breu a l'aula didàctica mediambiental i es traspassen els límits del parc per una pista asfaltada que avança entre suaus
llomes poblades de vinya. Deixant a un costat el desviament al camp de golf (Km 8) iniciem un exigent repit que ens obsequia amb unes magnífiques vistes. En primer pla les vinyes, una massa arbòria envoltant a l'embassament en segon terme i al fons Logronyo. Amb aquesta formidable vista aconseguim l'alt (Km 9,2) i descendim cap a
Navarrete al costat d'una tanca metàl·lica cosida per les creus que van deixant els pelegrins. La silueta d'un toro d'Osborne també ens acompanya en la baixada i, ja en el pla, creuem finalment sobre l'AP-68 per a arribar a les ruïnes de l'hospital de pelegrins de Sant Joan d'Acre, fundat cap a 1185 per Donya María Ramírez. Una recta ens separa de Navarrete, poble de terrissaires emplaçat sobre el turó Tedeón. El carrer La Creu envolta el nucli urbà i puja fins a l'església de l'Asunción. Navarrete disposa de suficients establiments on sadollar l'apetit, que ja aflora després de tres
hores de marxa.
- Km 12,7. Navarrete (Tots els Serveis)
Entrem al poble per carrer de la Creu (límit de l'antiga muralla) després de travessar la carretera i prenem el carrer Major Baixa a la dreta amb pujada fins a l'església. Després prenem la sortida de la població pel carrer Raval i prosseguir de front pel carrer Sant Roque. Passat el cementiri, que llueix la portada i els finestrals de l'hospital de Sant Joan d'Acre, prenem un camí que s'acosta a les vinyes, els olivars i els arbres fruiters que poblen les hortes privades. El camí mor al costat de la Cooperativa Vitivinícola de Sotés, on travessem la carretera que es dirigeix a Sotés. En aquesta població es troba l'alberg Sant Martí, inaugurat al maig de 2013.
- Km 16,1. Desviament a Sotés (Alberg. Bar. Farmàcia)
Prenem una pista asfaltada que arriba a la vora de l'autovia. Paral·lels a la A-12 avancem fins al desviament que porta a Ventosa (Km 18,1). Aquí tenim la possibilitat de dirigir-nos cap a aquesta localitat- amb alberg i diversos bars - o continuar de front. Triem la visita a Ventosa i recorrem el 1,3 quilòmetres de pista argilenca que ens separa d'ella.
- Km 19,4. Ventosa (Alberg. Bars)
Arribem així a la LR-341 i el Camí continua pel voral sense accedir, paradoxalment, al nucli urbà de Ventosa, sobre el qual sobresurt l'església de San Saturnino. En breu, al costat dels cellers Alvia, un camí pedregós ens guia cap a l'alt de Sant Antón en tala i fàcil pujada. Des d'aquesta talaia la vista es buida i ens mostra la vall del Najerilla, terreny argilenc cobert, com no, de sarments retorçats disposats en terrasses separades de bosc baix. La panoràmica també descobreix Nájera, aparentment pròxima però realment distant (Km 21,2).
Baixem fins al pas que salva la N-120 i continuem cap a un repetidor de telefonia, situat en el Pedrís de Roldán, enclavament on va tenir lloc el llegendari combat entre Roldán i el gegant Ferragut. També ens surt al pas un guardaviñas, construcció circular que servia de refugi als agricultors i utilitzat pels guardes de camp per a custodiar les collites (Km 25).
Nájera segueix sense presentar-se i després d'una fàbrica d'àrids travessem el riu Yalde per un petit pont de fusta i formigó (Km 26). Ens allunyem del seu llit i després de quilòmetre i mig finalment, ara sí, creuem la N-120 (molta precaució) per a entrar en Nájera. No obstant això encara ens queden dos quilòmetres
de travessia urbana. Passem al costat del poliesportiu i continuem per les avingudes de Logronyo i Sant Ferran fins al pont sobre el riu Najerilla. Després de creuar-ho cal torçar a l'esquerra i avançar pel passeig paral·lel al riu fins a l'alberg.
- Km 29,6. Nájera (Tots els Serveis)
Les dificultats
Observacions
En imatges
Què veure, què fer
Albergs
Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?
Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots