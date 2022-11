Etapa de Logronyo a Nájera

L’itinerari

Km 0. Logronyo (Tots els Serveis)

Km 12,7. Navarrete (Tots els Serveis)

Km 16,1. Desviament a Sotés (Alberg. Bar. Farmàcia)

Km 19,4. Ventosa (Alberg. Bars)

Km 29,6. Nájera (Tots els Serveis)

Com a peix fora de l'aigua, així se sent el pelegrí en les grans urbs del Camí. La capital de La Rioja no és, ni molt menys, de les pitjors. El carrerenllaça ambi aquesta ens dirigeix a la, on s'alça l'església homònima (amb alberg i on segellen i faciliten la credencial). Més endavant, passant sota l'arc conegut com a Porta, arribem fins a la font circular on neix el carrer. Més d'un quilòmetre de vorera, comerços i vianants ens porten fins a les vies del tren i tres-cents metres més endavant, al costat d'un concessionari de Nissan, girem a l'esquerra per a continuar fins al. Entre jardins arribem fins al túnel de la circumval·lació i immediatament alpasseig - anomenat aquí via verda - que condueix al.Un tram del passeig es troba flanquejat per xiprers i recorda a les imatges de la Via Appia, famosa calçada que partia des del mateix fòrum de l'antiga Roma. Després d'una àrea de jocs infantils i una àrea esportiva es troba el dic de l'embassament, construït en 1883 sobre una llacuna amb la finalitat d'acumular l'aigua deli regar les hortes situades al sud de la capital. Avui és un entorn recreatiu envejable on pescar, passejar, berenar o, simplement,descansar.Després de la presa s'arriba en breu a l'aula didàctica mediambiental i es traspassen els límits del parc per una pista asfaltada que avança entre suausllomes poblades de vinya. Deixant a un costat eliniciem un exigent repecho que ens obsequia amb unes magnífiques vistes. En primer pla les vinyes, una massa arbòria envoltant a l'embassament en segon terme i al fons Logronyo. Amb aquesta formidable vista aconseguim l'alti descendim cap a Navarreteal costat d'una tanca metàl·lica cosida per les creus que van deixant els pelegrins. La silueta d'un toro d'Osborne també ens acompanya en la baixada i, ja en el pla, creuem finalment sobre l'AP-68 per a arribar a les ruïnes de l'hospital, fundat cap a 1185 per Donya María Ramírez. Una recta ens separa de Navarrete, poble de terrissaires emplaçat sobre el. El carrer La Creu envolta el nucli urbà i puja fins a l'església. Navarrete disposa de suficients establiments on sadollar l'apetit, que ja aflora després de treshores de marxa.Entrem al poble per carrer de la Creu (límit de l'antiga muralla) després de travessar la carretera i prenem el carrer Major Baixa a la dreta amb pujada fins a l'església. Després prenem la sortida de la població pel carrer Raval i prosseguir de front pel carrer Sant Roque. Passat el cementiri, que llueix la, prenem un camí que s'acosta a les vinyes, els olivars i els arbres fruiters que poblen les hortes privades. El camí mor al costat de la, on travessem la carretera que es dirigeix a Sotés. En aquesta població es troba l'alberg, inaugurat al maig de 2013.Prenem una pista asfaltada que arriba a la vora de l'autovia. Paral·lels a la A-12 avancem fins al desviament que porta a Ventosa. Triem la visita a Ventosai recorrem el 1,3 quilòmetres de pista argilenca que ens separa d'ella.Arribem així a lai el Camí continua pel voral sense accedir, paradoxalment, al nucli urbà de Ventosa, sobre el qual sobresurt l'església. En breu, al costat dels, un camí pedregós ens guia cap a l'alten tala i fàcil pujada. Des d'aquesta talaia la vista es buida i ens mostra la, terreny argilenc cobert, com no, de sarments retorçats disposats en terrasses separades de bosc baix. La panoràmica també descobreix Nájera, aparentment pròxima però realment distant.Baixem fins al pas que salva la N-120 i continuem cap a un repetidor de telefonia, situat en el, enclavament on va tenir lloc el llegendari combat entrei el. També ens surt al pas un, construcció circular que servia de refugi als agricultors i utilitzat pels guardes de camp per a custodiar les collites.Nájera segueix sense presentar-se i després d'una fàbrica d'àrids travessem elper un petit pont de fusta i formigó. Ens allunyem del seu llit i després de quilòmetre i mig finalment, ara sí, creuem la N-120 (molta precaució) per a entrar en. No obstant això encara ens queden dos quilòmetresde travessia urbana. Passem al costat del poliesportiu i continuem per les avingudes de Logronyo i Sant Ferran fins al pont sobre el. Després de creuar-ho cal torçar a l'esquerra i avançar pel passeig paral·lel al riu fins a l'alberg.