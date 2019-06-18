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Etapa Logroñotik Naiarara
Etapa honek ez du zailtasun nabarmenik eta motibazio handirik.
Etapari buruzko informazioa 8: Etapa Logroñotik Naiarara
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Etapako interesguneak 8: Etapa Logroñotik Naiarara
Ibilbidea
- Km 0. Logroño (Zerbitzu guztiak)
Horrela sentitzen da erromesa Bideko hiri handietan. Errioxako hiriburua ez da, inondik ere, txarrenetakoa. Ruavieja kaleak Barriocepo kalearekin bat egiten du eta honek Santiago plaza aldera garamatza. Aurrerago, Bideko Atea deritzon arkuaren azpitik pasata, Murrietako Markesa kalea jaiotzen den iturri biribilera iritsiko gara. Kilometro bat baino gehiago espaloi, denda eta oinezkoek trenbideraino eramaten gaituzte eta hirurehun metro aurrerago
, Nissan-eko kontzesionario baten ondoan, ezkerrera hartu San Migel parkea arte. Lorategi artean, saihesbideko tuneleraino iritsiko gara, eta, berehala, La Grajera parkera (3,5. km) doan pasealekura
iritsiko gara (hemen bide berdea deitzen zaio).
Pasealekuaren zati bat altzifrez inguratuta dago eta antzinako Erromako forotik bertatik abiatzen zen Via Appiaren irudiak gogorarazten ditu. Haurrentzako jolasgune baten eta kirolgune baten atzean, La Grajera urtegiko dikea dago; 1883an eraiki zen, aintzira baten gainean, Iregua ibaia biltzeko eta hiriburuaren hegoaldeko baratzeak ureztatzeko. Gaur egun, aisialdi-ingurune paregabea da: arrantzan egin, paseatu, askaldu edo, besterik gabe,
atseden hartu (5,8. km).
Presaren ondoren, laster iritsiko gara ingurumenaren ikasgela didaktikora, eta parkearen mugak pasako ditugu, mahatsondoz betetako muino leunen artean
doan pista asfaltatu batetik. Golf zelairako desbideraketa (Km 8) alde batera utzita, aldapa gogor bati ekingo diogu eta bista ederrak izango ditugu. Lehen planoan, mahatsondoak, urtegia inguratzen duen zuhaitza eta atzean Logroño. Ikuspegi zoragarri honekin goia (9,2 Km) jo eta Navarrete aldera
jaitsiko gara, erromesek uzten dituzten gurutzeek jositako hesi metaliko baten ondoan. Osborneko zezen baten siluetak ere laguntzen digu jaitsieran, eta ordekan, azkenik, AP-68 autobidea gurutzatu eta San Juan de Acre erromesen ospitalea (María Ramírez andreak sortu zuen 1185. urtearen inguruan) dagoen aztarnetara iritsiko gara. Zuzen batek Navarrete herritik banatzen gaitu, Tedeon muino gainean dagoen buztinlarien herria. La Cruz kaleak hirigunea inguratzen du eta Jasokundearen eliza arte igotzen da. Navarretek behar adina establezimendu ditu gosea asetzeko. Hiru
orduko ibilaldiaren ondoren, apetitua azaleratzen ari da.
- 12,7. km. Navarrete (Zerbitzu guztiak)
Gurutze kaletik sartuko gara herrira (harresi zaharraren muga) errepidea gurutzatu ondoren, eta Beheko Kale Nagusia hartuko dugu eskuinera, elizara igotzeko. Ondoren, Arrabal kaletik atera eta San Roke kaletik aurrera jarraitu. Hilerria igarota, San Juan de Acre ospitaleko portada eta leihateak ikus baitaitezke, baratze pribatuetako mahatsondo, olibadi eta fruta-arbolen ondotik doan bidea hartuko dugu. Sotés-eko Mahastizaintza eta Ardogintzako Kooperatiba ondoan amaitzen da bidea. Hor Sotés-era doan errepidea gurutzatzen dugu. Herri horretan dago San Martin aterpetxea, 2013ko maiatzean inauguratua.
- 16,1. km. Sotera desbideratzea (aterpetxea). Taberna. Farmazia)
Autobiaren ertzera iristen den pista asfaltatu bat hartuko dugu. A-12rekiko paraleloan, Ventosara doan desbideratzera iritsiko gara (18,1 km). Hemen leku horretara joateko aukera dugu - aterpetxea eta hainbat taberna ditugu - edo aurrez aurre jarraitu. Ventosa bisitatuko dugu, eta harengandik banatzen gaituen 1,3 kilometroko pista buztintsua egingo dugu.
- Km 19,4. Bentosa (aterpetxea. Tabernak)
Horrela, LR-341 errepidera iritsiko gara, eta bideak bazterbidetik jarraituko du, paradoxikoki Ventosako hirigunera iritsi gabe. Erdigunean San Saturnino eliza gailentzen da. Laster, Alvia upeltegiak alboan ditugula, bide harritsu batek San Anton gaina erakusten digu, igoera motz eta errazean. Talaia horretatik begiratuta, bista bakandu egiten da eta Najerillako bailara erakusten digu. Lur buztintsua da, eta, nola ez, aihen bihurriz estalia dago, mendi baxuetatik bereizitako terrazetan. Panoramikak Naiara ere erakusten digu, itxuraz hurbila baina benetan urruna (21,2 Km).
N-120 errepidea zeharkatzen duen pasabidera jaitsi eta Poyo de Roldán izeneko lekuan dagoen errepikagailu baterantz jarraituko dugu. Bertan Roldan eta Ferragut erraldoia borrokatu ziren. Guardaviñas bat ere azaltzen zaigu bidera, nekazarien babesleku zen eraikuntza zirkularra, landazainek uztak zaintzeko erabiltzen zutena (25. km).
Najera oraindik ez da agertu eta agregakin fabrika baten atzean Yalde ibaia zeharkatzen dugu egur eta hormigoizko zubi txiki batetik (26. km). Bere ubidetik aldendu eta kilometro eta erdi egin ondoren, orain bai, N-120 (kontu handiz) zeharkatzen dugu Najera-n sartzeko. Hala ere, oraindik bi kilometro
-edo geratzen zaizkigu hiri-zeharbidetik. Kiroldegiaren ondotik igaro eta Logroño eta San Fernando hiribideetan barrena jarraituko dugu, Najerilla ibaia gaineko zubiraino. Gurutzatu ondoren, ezkerretara hartu eta ibaiaren ondotik doan pasealekuan aurrera egin behar da aterpetxeraino.
- Km 29,6. Nájera (Zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak