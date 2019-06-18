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Torres del Ríotik Logroñorako etapa
Nafarroa atzean utzi arren, Errioxa ere ikusten da.
Etapari buruzko informazioa 7: Torres del Ríotik Logroñorako etapa
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Etapako interesguneak 7: Torres del Ríotik Logroñorako etapa
Ibilbidea
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0 km. Torres del Río (Albergues. taberna. Denda. Kutxazaina)
Goiko aldetik Torres del Ríotik alde egingo dugu, eta azken kaleek pista bat hartuko dute. Pista hori, era berean, atzeko bide baten aurrean utziko da. Ibaia gogortu egiten da, eta NA-1110 errepidearen trazadura (lehengo N-111 errepide zaharra) hasten da. Errepide hori goitik behera gurutzatzen dugu, Poyoko Ama Birjinaren ermitara iristeko (2,7 km). Santutegia, harlanduxkoa eta oso soila, XVI. mendean eraiki zuten eta barrokoan eta XIX. mendean eraberritu.
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2,7 km. Poiuko Ama
Berriz ere NA-1110 errepidera jaitsiko gara eta bihurgunetik atera arte jarraituko dugu. Han, Bargotara doan bigarren mailako errepide batera (3,6 km) doan bidea hartuko dugu. Errepidetik jarraitu, eta ehun metro geroago utzi, pista bat hartzeko. Horri esker, erosoago jaits dezakegu Cornavako sakana, uraren higaduraren ondoriozko 125 metrotik gorako desnibela. Dena ez da buztina, hemen basoberritze-pinuak eta fruta-arbolak hazten dira, eta sakanaren hondoan mahasti eta olibadien partzela geometrikoak daude, lur erdi idorrak hornituak.
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Cornavako sakana (Aste Santuko tabernatik urrira, 8:00etatik 15:00ak arte). Telefonoa: 652 183 765.
Zuloaren hondora iritsita, txirristen artean jarraitu eta bidegurutzeetan arreta jarri. Gure trazadura NA-1110 errepideari lotuta dago, eta, horregatik, ez da harritzekoa handik oinez amaitzea (7,5 km). Asfalto kilometro bat egin ondoren, ezkerretik atera eta Vianako sarreraraino jarraituko dugu, bide paraleloan. Kristo, Pila, Trinitate ataria, Coso plaza, Zezen Balkoia eta, azkenik, Kale Nagusia, Foruen plazaraino. Hemen, aurrez aurre, Udala eta Santa Maria eliza ageri dira, gotikoa eta jatorrizko portada errenazentistaz harro dagoena.
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10,5 km. Viana (zerbitzu guztiak)
Viana Ricardo Campano ikastetxearen ondoan utziko dugu eta baratze arteko pista batetik NA-7220 errepidea zeharkatuko dugu. Aurrerago, gauza bera egingo dugu NA-1110 errepidearekin, eta pistatik jarraituko dugu Cuevasko Ama Birjinaren ermitaraino (13,3 km). Norbaitek atsedena behar badu, jakin behar du baselizaren atzean arboladi atsegina dagoela, mahaiekin eta iturri batekin. Landalurren artetik igaroko da eguna, eta, El Bordón behatokiak, Las Cañasko urmaelak (14,6 km) adierazten duen seinalearen altuerara iristean, eskuinera biratuko dugu pinudi batean sartzeko.
Ondoren, errepidea gurutzatuko dugu, kontuz, eta beste pinu-masa baten ondoko ezpondatik jarraituko dugu, Ebroko paper-fabrikara iritsi arte, han baitago probintziako muga. Nafarroak 142 kilometro egin ditu gurekin, eta Errioxari eman dio txanda. Lortutako probintzian inskripzio zaharra duen harrizko mugarri batek berresten du (15,9 km).
Hortik aurrera, Errioxako hiriburura eramango gaituen ibiltokia izango da. Logroñora 1884ko Ebroren gaineko harrizko zubitik sartuko gara, baina XI. mendean Santo Domingo de la Calzadak eta San Juan de Ortegak eraiki zuten zubi zaharraren erreformen gainean eraikia. Pasabidearen ondoren, biribilgunea pasa eta eskuinera biratuko da Rúa Vieja kaletik, udal aterpetxea dagoen tokitik.
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20 km. Logroño (zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak