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Etapa de Torres do Río a Logroño
Aínda que dá moita pena deixar atrás Navarra, xa se divisa A Rioxa.
Información sobre a etapa 7: Etapa de Torres do Río a Logroño
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Puntos de interese da etapa 7: Etapa de Torres do Río a Logroño
O itinerario
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Km 0. Torres do Río (Albergues. Bar. Tenda. Caixeiro)
Abandonamos Torres do Río pola parte alta e as súas últimas rúas dan paso a unha pista que á súa vez cede ante un camiño posterior. Este termina por endurecerse e emula o trazado da NA-1110 (antiga N-111), estrada que cruzamos en plena subida para alcanzar a ermida da Virxe do Poyo (Km 2,7). O santuario, en sillarejo e moi sobrio, foi construído no XVI e reformado durante o barroco e o século XIX.
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Km 2,7. Virxe do Poyo
Baixamos de novo á NA-1110 e seguímola até saír da curva, onde tomamos un camiño que sobe até unha estrada secundaria que vai cara a Bargota (Km 3,6). Seguimos de fronte pola estrada e deixámola cen metros despois para coller unha pista. Grazas a ela podemos descender máis cómodos o barranco de Cornava, un desnivel de máis de 125 metros froito da erosión da auga. Non todo é arxila, aquí crecen piñeiros de repoboación e algúns froiteiros, e ao fondo do barranco hai parcelas xeométricas de viñedos e oliveirais nutridos pola terra semiárida.
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Barranco de Cornava (Bar de Semana Santa a outubro de 8 a 15 horas). Teléfono: 652 183 765.
Chegados ao fondo da hoya continuamos entre tobogáns e prestando atención aos cruzamentos. O noso trazado é calcado ao da NA-1110 e por iso non é de estrañar que terminemos camiñando por ela (Km 7,5). Tras un quilómetro de asfalto saímos pola esquerda e proseguimos en paralelo á vía até a entrada de Viana. Avanzamos até o centro da poboación polas rúas O Cristo, A Pila, o portal da Trindade, a praza do Coso, onde está o Balcón de Touros e, finalmente, a rúa Maior, que conduce até a praza dos Foros. Aquí danse cita, fronte a fronte, o Concello e a igrexa de Santa María, gótica de soberbias dimensións e orgullosa da súa orixinal portada renacentista.
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Km 10,5. Viana (Todos os Servizos)
Deixamos Viana xunto ao colexio Ricardo Campano e por unha pista entre hortas imos cruzar a NA-7220. Máis adiante faremos o propio coa NA-1110 e seguiremos tamén por pista até a ermida da Virxe de Cuevas (Km 13,3). Se alguén necesita un descanso debe saber que detrás da ermida hai unha agradable zona arboredo con mesas e unha fonte. O día pasa entre campos de cultivo e, ao chegar á altura dun sinal que indica Observatorio O Bordón, Lagoa das Canas (Km 14,6), viramos á dereita para internarnos brevemente nun piñeiral.
Despois cruzamos a estrada, ollo, e seguimos polo noiro xunto a outra masa de piñeiros até achegarnos á papeleira do Ebro, onde se atopa o límite provincial. Navarra, que nos acompañou durante 142 quilómetros, cede a quenda á Rioxa. Unha mouteira de pedra coa vella inscrición -provincia de Logroño- confírmao (Km 15,9).
A partir de aquí será un andadeiro o que nos guíe até a capital rioxana. Entramos en Logroño pola ponte de pedra sobre o Ebro, de 1884 pero construído sobre reformas do primitivo que se levantou no século XI por Santo Domingo da Calzada e San Juan de Ortega. Tras o vao pásase a rotonda e vírase á dereita pola rúa Rúa Vella, onde se atopa o albergue municipal.
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Km 20. Logroño (Todos os Servizos)
As dificultades
En imaxes
Que ver, que facer
Albergues
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