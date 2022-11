Etapa de Estella/Lizarra a Torres do Río

O itinerario

Km 0. Estella (Todos os Servizos)

Km 2. Ayegui (Albergue. Bares. Tenda. Farmacia. Caixeiro)

Km 7,4. Ázqueta (Bar. Hospedaría)

Km 9,2. Villamayor de Monjardín (Albergues. Tenda. Bar)

Km 21,2. Os Arcos (Todos os Servizos)

Km 28. Sansol (Albergue. Casa Rural. Bar. Farmacia)

Km 29. Torres do Río (Albergues. Bar. Tenda. Caixeiro)

De fronte, polas rúas a Rúa, San Nicolás e Camiño de Logroño, partimos polos recunchos que deron vida a Estella, poboada por francos grazas ao Foro outorgado polono 1090. Entre a Rúa e San Nicolás, atopamos ao carón o, do século XII e fachada porticada, e ao outro a moderna escalinata que conduce a San, igrexa de bela portada e mellor claustro que parece vencer as leis da gravidade. Sálguese á rúa de Zalatambor e seguimos de fronte tras a rotonda. Despois da gasolineira desviámonos lixeiramente á dereita e continuamos até, antigo señorío eclesiástico que posúe o seu propio concello e que se atopa fisicamente ensamblado con Estella.A ruta tradicional descende até ae o. A pila mana auga e tamén veu desde 1991 e permite refrescarse antes de chegar ao cenobio de Irache, situado baixo. É do século XI e reúne todos os estilos posibles aínda que hoxe atópase deshabitado. Ao deixalo atrás chegamos a un punto onde se presentan: a primeira, máis boscosa e de fronte, vai polas ladeiras de Montejurra e pasa por Luquin; a segunda, á dereita, é a tradicional e visita Azqueta e Villamayor de Monjardín. Ambas as variantes xúntanse antes dos Arcos.Eliximos a tradicional, que nos leva a cruzar a N-111 e transitar por un viario de servizo entre oe a urbanización do mesmo nome. Un túnel dá acceso a un camiño rodeado por terreos de labor que máis adiante penetra entre masas apertadas de carrascas. A senda abórtase fugazmente paira cruzar a estrada de Igúzquiza pero axustámonos de novo a ela e seguimos até, localidade onde vive Pablo Sanz Zudaire, alcumado. Mítico no Camiño, Pablito constrúe e ofrece desde 1986 varas de avellano aos peregrinos que se achegan até a súa casa.Quen sabe si cun bordón novo deixamos Ázqueta e, pasadas unhas naves, viramos á esquerda paira gañar a partida ao desnivel entre viñedos. Ao bordo do camiño hai un aljibe medieval coñecido pola, pensado paira saciar aos peregrinos medievais. Máis adiante atópase xaArriba, no cume do Monjardín, áchanse os restos do. No pobo destaca a, románica do século XII e con torre barroca do XVIII. Foi restaurada entre 1973 e 1984 e o seu maior tesouro é una antiga cruz procesional de prata que xa ten réplica na catedral da localidade polaca de Torun. Villamayor tamén é famosa pola súa adega e son os seus propios viñedos os que se encargan de guiarnos polo val que un día foi coñecido como San Esteban da Solana. Dous quilómetros despois chegamos ao cruzamento da estrada de Urbiola, con fontepaira hidratarnos ben e soportar os próximos dez quilómetros sen poboacións intermedias, a través de longas e monótonas pistas de concentración. Con todo, a un par de quilómetros atoparemos en tempada o. Funciona desde abril de 2014, abre en tempada (telf: 606 851 231) e serve bebidas frías, bocadillos quentes e pratos combinados. Uns textos de R. Ábrego animan este tramo solitario. Nun panel, uno deles infórmanos de que nun lugar próximo, en 1873, o xeneral liberal Domingo Moriones e o seu exército foron derrotados polos carlistas.Hora e media despois entramos nospola paraxe de San Vicente e a rúa Maior. O pobo conserva gran parte do seu legado histórico e os antigos hospitais de peregrinos depasaron a testemuña a un bo número de albergues máis modernos. Chégase até a praza porticada deonde se sitúa a igrexa do mesmo nome, un monumental edificio no que se dan cita desde o románico tardío até o barroco. A praza convida o descanso, merecido e necesario paira afrontar o tramo final de etapa.Traspasamos oe inmediatamente cruzamos a estrada e oPasadas as últimas casas dos Arcos retornamos a outra pista agrícola que avanza en liña recta, paralela á N-111, durante tres quilómetros. Chegados a este punto, difícil de describir pero sinalizado, desviámonos a man dereita por unha sendaDeixamos Sansol xunto a un chalé, xa á vista de. Un rápido descenso sitúanos ás portas desta poboación. Custa subir polas súas empinadas rúas e dar coa, templo octogonal do século XII que mantén una torre encostada que puido utilizarse como faro paira guiar aos peregrinos que nos precederon.