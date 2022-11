Etapa de Logroño a Nájera

O itinerario

Km 0. Logroño (Todos os Servizos)

Km 12,7. Navarrete (Todos os Servizos)

Km 16,1. Desvío a Sotés (Albergue. Bar. Farmacia)

Km 19,4. Ventosa (Albergue. Bares)

Km 29,6. Nájera (Todos os Servizos)

Como peixe fose da auga, así sente o peregrino nas grandes urbes do Camiño. A capital rioxana non é, nin moito menos, das peores. A rúaenlaza con Barriocepoe esta diríxenos á, onde se alza a igrexa homónima (con albergue e onde selan e facilitan a credencial). Máis adiante, pasando baixo o arco coñecido como, chegamos até a fonte circular onde nace cale. Máis dun quilómetro de beirarrúa, comercios e peóns lévannos até as vías do tren e trescentos metros máis adiante, xunto a un concesionario de Nissan, viramos á esquerda paira continuar até o. Entre xardíns chegamos até o túnel da circunvalación e inmediatamente aopaseo - chamado aquí vía verde - que conduce ao.Un tramo do paseo atópase flanqueado por cipreses e lembra ás imaxes da Vía Appia, famosa calzada que partía desde o mismísimo foro da antiga Roma. Tras unha área de xogos infantís e un área deportiva atópase o dique do, construído en 1883 sobre unha lagoa co fin de acumular a auga doe regar as hortas situadas ao sur da capital. Hoxe é unha contorna recreativa envexable onde pescar, pasear, merendar ou, simplemente,descansar.Tras a presa chégase en breve á aula didáctica ambiental e traspásanse os límites do parque por unha pista asfaltada que avanza entre suaveslomas poboadas de vide. Deixando ao carón oiniciamos un esixente repecho que nos obsequia cunhas magníficas vistas. En primeiro plano as vides, una masa arbórea rodeando ao encoro en segundo termo e ao fondo Logroño. Con esta formidable vista alcanzamos oe descendemos cara a Navarretexunto a una valo metálico cosida polas cruces que van deixando os peregrinos. A silueta dun touro de Osborne tamén nos acompaña na baixada e, xa no chairo, cruzamos finalmente sobre a AP-68 paira chegar ás ruínas do, fundado cara a 1185 por Dona María Ramírez. Una recta sepáranos de, pobo de oleiros emprazado sobre o. A rúa A Cruz rodea o centro urbano e sobe até a. Navarrete dispón de suficientes establecementos onde saciar o apetito, que xa aflora tras treshoras de marcha.Entramos ao pobo por rúa da Cruz (límite da antiga muralla) tras cruzar a estrada e tomamos a rúa Maior Baixa á dereita con subida até a igrexa. Despois tomamos a saída da poboación pola rúa Arrabal e proseguir de fronte pola rúa San Roque. Pasado o cemiterio, que loce a, tomamos un camiño que se arrima ás vides, os oliveirais e as árbores froiteiras que poboan as hortas privadas. O camiño morre xunto á, onde cruzamos a estrada que se dirixe a Sotés. Nesta poboación atópase o, inaugurado en maio de 2013.Tomamos una pista asfaltada que chega ao bordo da autovía. Paralelos á A-12 avanzamos até o desvío que leva a Ventosa. Escollemos a visita a Ventosae percorremos o 1,3 quilómetros de pista arcillosa que nos separa dela.Chegamos así áe o Camiño continúa pola beiravía sen acceder, paradoxalmente, ao centro urbano de Ventosa, sobre o que sobresae a. En breve, xunto ás, un camiño pedregoso guíanos cara aoen curta e fácil subida. Desde esta atalaia a vista despéxase e móstranos o, terreo arcilloso cuberto, como non, de sarmientos retortos dispostos en terrazas separadas de monte baixo. A panorámica tamén descobre Nájera, aparentemente próxima pero realmente distante.Baixamos até o paso que salva a N-120 e continuamos cara a un repetidor de telefonía, situado no, enclave onde tivo lugar o lendario combate entree o. Tamén nos salgue ao paso un, construción circular que servía de refuxio aos agricultores e utilizado polos gardas de campo paira custodiar as colleitas.Nájera segue sen presentarse e tras unha fábrica de áridos cruzamos opor unha pequena ponte de madeira e formigón. Afastámonos da súa canle e tras quilómetro e medio finalmente, agora si, cruzamos a N-120 (moita precaución) paira entrar en Nájera. Con todo aínda nos quedan dous quilómetrosde travesía urbana. Pasamos xunto ao polideportivo e continuamos polas avenidas de Logroño e San Fernando até a ponte sobre o. Tras cruzalo hai que torcer á esquerda e avanzar polo paseo paralelo ao río até o albergue.