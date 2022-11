Etapa de Torres del Riu a Logronyo

Km 2,7. Verge del Poyo

Baixem de nou a la NA-1110 i la seguim fins a sortir de la corba, on prenem un camí que puja fins a una carretera secundària que va cap a Bargota (Km 3,6). Seguim de front per la carretera i la deixem cent metres després per a agafar una pista. Gràcies a ella podem descendir més còmodes el barranc de Cornava, un desnivell de més de 125 metres fruit de l'erosió de l'aigua. No tot és argila, aquí creixen pins de repoblació i alguns fruiters, i al fons del barranc hi ha parcel·les geomètriques de vinyes i olivars nodrits per la terra semiàrida.

Barranco de Cornava (Bar de Setmana Santa a octubre de 8 a 15 hores). Telèfon: 652 183 765.

Arribats al fons de la foia continuem entre tobogans i parant esment als encreuaments. El nostre traçat és calcat al de la NA-1110 i per això no és d'estranyar que acabem caminant per ella (Km 7,5). Després d'un quilòmetre d'asfalt sortim per l'esquerra i prosseguim en paral·lel a la via fins a l'entrada de Viana. Avancem fins al centre de la població pels carrers El Crist, La Pila, el portal de la Trinitat, la plaça del Coso, on està el Balcó de Toros i, finalment, el carrer Major, que condueix fins a la plaça dels Furs. Aquí es donen cita, cara a cara, l'Ajuntament i l'església de Santa María, gòtica de superbes dimensions i orgullosa de la seva original portada renaixentista.

Km 10,5. Viana (Tots els Serveis)

Deixem Viana al costat del col·legi Ricardo Campano i per una pista entre hortes creuarem la NA-7220. Més endavant farem el propi amb la NA-1110 i seguirem també per pista fins a l'ermita de la Verge de Cuevas (Km 13,3). Si algú necessita un descans ha de saber que darrere de l'ermita hi ha una agradable zona arbrada amb taules i una font. El dia passa entre camps de cultiu i, en arribar a l'altura d'un senyal que indica Observatori El Bordó, Laguna de les Canyes (Km 14,6), girem a la dreta per a internar-nos breument en una pineda.

Després travessem la carretera, ull, i seguim pel talús al costat d'una altra massa de pins fins a acostar-nos a la paperera de l'Ebre, on es troba el límit provincial. Navarra, que ens ha acompanyat durant 142 quilòmetres, cedeix el torn a La Rioja. Una fita de pedra amb la vella inscripció -província de Logronyo- el confirma (Km 15,9).

A partir d'aquí serà un andadero el que ens guiï fins a la capital de La Rioja. Entrem a Logronyo pel pont de pedra sobre l'Ebre, de 1884 però construït sobre reformes del primitiu que es va aixecar en el segle XI per Santo Domingo de la Calçada i Sant Joan d'Ortega. Després del gual es passa la rotonda i es gira a la dreta pel carrer Rúa Vella, on es troba l'alberg municipal.