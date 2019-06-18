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Lizarratik Torres del Ríora
Iratxeko monasteriotik Arkuetara ez dago herririk
Etapari buruzko informazioa 6: Lizarratik Torres del Ríora
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Etapako interesguneak 6: Lizarratik Torres del Ríora
Ibilbidea
- 0 km. Lizarra (zerbitzu guztiak)
Aurrez aurre, La Rúa, San Nicolás eta Camino de Logroño kaleetan barrena, Lizarrari bizia eman zioten txokoetatik abiatuko gara, Sancho Ramírez erregeak 1090ean emandako Foruari esker frankoez betea. Rua eta San Nikolas artean, alde batean, Nafarroako Erregeen Jauregia dago, XII. mendekoa eta fatxada arkupeduna, eta, bestean, San Pedro de la Rua eliza, portada ederra eta klaustro hobea dituena, grabitatearen legeak gainditzen dituela dirudiena. Zalatambor kalera irten eta biribilgunearen atzetik aurrera jarraitzen dugu. Gasolindegiaren ondoren, eskuinerantz desbideratuko gara pixka bat, eta Aiegiraino jarraituko dugu. Garai batean Udalak zuen eliz jaurerria zen, eta fisikoki Lizarrarekin lotuta dago.
- 2. km. Aiegi (aterpetxea. Tabernak. Denda. Farmazia. Kutxazaina)
Ibilbide tradizionala Ardoaren iturriraino eta Iratxeko monasterioraino jaisten da. Pilak ura eta ardoa ere manatzen ditu 1991tik, eta Iratxeko zenobiora iritsi baino lehen freskatzeko aukera ematen du, Jurramendin. XI. mendekoa da eta estilo posible guztiak biltzen ditu, gaur egun inor bizi ez den arren. Atzean utziz gero, aurrera egiteko bi aukera ematen dituen puntu batera iritsiko gara: lehena, boskoagoa eta aurrez aurre, Jurramendiko hegaletatik joan eta Luquinetik igaroko da; bigarrena, eskuinean, Azqueta eta Villamayor de Monjardinera bisita tradizionala da. Bi aldaerak Los Arcosen aurretik elkartzen dira. Betikoa aukeratu, N-111 errepidea gurutzatu eta Iratxeko kanpinaren eta izen bereko urbanizazioaren arteko zerbitzu-bide batetik (4. km) igarotzeko. Tunel batek bide batera ematen du. Bide hori laborantzako lurrez inguratuta dago, eta gero, karrasken masa estuen artean sartzen da. Iguzkitzako errepidea zeharkatzeko bidea laburtu egiten da, baina berriro ere bertara akoplatuko gara eta Ázquetaraino jarraituko dugu. Hantxe bizi da Pablo Sanz Zudaire, Pablito el de las Varas. Bidean mitikoa, Pablitok abeilur-hagak eraiki eta eskaintzen dizkie 1986az geroztik bere etxera hurbiltzen diren erromesei.
- 7,4 km. Ázqueta (taberna. ostatua)
Nork daki bordoi berri batekin Ázqueta uzten dugun eta, nabe batzuk igaro ondoren, ezkerrera biratzen dugun, partida mahastien arteko desnibelean irabazteko. Bidearen ertzean Erdi Aroko uharka bat dago, Morosko iturriaz ezaguna, Erdi Aroko erromesak asetzeko pentsatua. Aurrerago Villamayor de Monjardinen dago.
- 9,2 km. Villamayor de Monjardín (Albergues. Denda. Taberna)
Goian, Monjardingo gailurrean, San Esteban de Deyoko gazteluaren hondakinak daude. Herrian San Andres eliza nabarmentzen da, XII. mendeko erromanikoa eta XVIII. mendeko dorre barrokoa dituena. 1973 eta 1984 bitartean zaharberritu zuten, eta bere altxorrik handiena zilarrezko prozesio gurutze zahar bat da, Poloniako Torun herriko katedralean erreplika duena. Villamayor ere ezaguna da bere ardandegiagatik, eta bere mahastiak arduratzen dira bailaran ibiltzeaz. Garai batean San Esteban de la Solana izenez ezagutu zuten. Bi kilometro geroago, Urbiola errepidearen bidegurutzera iritsiko gara. Ondo hidratatzeko eta hurrengo hamar kilometroak bitarteko populaziorik gabe jasateko iturria dago, kontzentrazio-pista luze eta monotonoetan barrena (11,3 km). Hala ere, bi kilometrora, Eduardoren bar-atoia aurkituko dugu denboraldian. Funciona, 2014ko apiriletik, denboraldi baterako (tel.: 606 851 231) eta edari hotzak, ogitarteko beroak eta plater konbinatuak zerbitzatzen ditu. R-ren testu batzuk. Sastregok tarte bakarti hori animatzen du. Panel batean, haietako batek jakinarazi digu, 1873an, Domingo Moriones jeneral liberala eta haren armada karlistek garaitu zituztela (13,3 km). Ordu eta erdi geroago Los Arcosen sartuko gara San Vicente alderdian eta Kale Nagusian. Herriak bere ondare historikoaren zati handi bat gordetzen du, eta Santa Maria, Santa Brigida eta San Lazaro erromesen ospitale zaharrek aterpetxe modernoago ugaritara pasatu dute lekukoa. Santa Maria arkupedun plazaraino iristen da. Bertan, izen bereko eliza dago, eraikin monumentala, erromaniko berantiarretik barrokoraino biltzen dena. Plazak atsedenaldira gonbidatzen du, merezia eta beharrezkoa baita etaparen azken tarteari aurre egiteko.
- 21,2 km. Los Arcos (Zerbitzu guztiak)
Gaztelako ataria zeharkatu eta berehala errepidea eta Odron ibaia gurutzatuko ditugu. Los Arcosko azken etxeak igarota, beste pista batera itzuliko gara, lerro zuzenean, N-111 errepidearekiko paralelo, hiru kilometroz. Deskribatzea zaila den baina seinaleztatuta dagoen puntu horretara iritsita, eskuinera desbideratuko gara bidezidor batetik (24,8 km). San Pedro errekaraino eta Santsolgo errepideraino jarraitu, eta herri honetara iritsiko zarete.
- 28. km. Santsol (aterpetxea. landetxea. taberna. Farmazia)
Sansol txalet baten ondoan utziko dugu, Torres del Ríoren aurrean. Azkar jaitsiz gero, herri honen atarian gaude. Zaila da kale aldapatsuetan gora igotzea eta Hilobi Santuaren eliza topatzea. XII. mendeko tenplu oktogonala da, eta dorre atxiki bat du, aurrean izan genituen erromesak gidatzeko erabili ahal izan zena.
- 29. km. Torres del Río (Albergues. taberna. Denda. Kutxazaina)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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