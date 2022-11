Etapa d'Estella/Lizarra a Torres del Riu

L’itinerari

Km 0. Estella (Tots els Serveis)

Km 2. Ayegui (Alberg. Bars. Botiga. Farmàcia. Caixer)

Km 7,4. Ázqueta (Bar. Hospedería)

Km 9,2. Villamayor de Monjardín (Albergs. Botiga. Bar)

Km 21,2. Els Arcs (Tots els Serveis)

Km 28. Sansol (Alberg. Casa Rural. Bar. Farmàcia)

Km 29. Torres del Riu (Albergs. Bar. Botiga. Caixer)

De front, pels carrers la Rúa, Sant Nicolás i Camí de Logronyo, partim pels racons que van donar vida a Estella, poblada per francs gràcies al Fur atorgat pelen el 1090. Entre la Rúa i Sant Nicolás, trobem a un costat el, del segle XII i façana porticada, i a l'altre la moderna escalinata que condueix a Sant, església de bella portada i millor claustre que sembla vèncer les lleis de la gravetat. Se surt al carrer de Zalatambor i seguim de front després de la rotonda. Després de la gasolinera ens desviem lleugerament a la dreta i continuem fins a Ayegui, antic senyoriu eclesiàstic que posseeix el seu propi ajuntament i que es troba físicament assemblat amb Estella.La ruta tradicional descendeix fins a lai el. La pila raja aigua i també va venir des de 1991 i permet refrescar-se abans d'arribar al cenobi d'Irache, situat sota. És del segle XI i reuneix tots els estils possibles encara que avui es troba deshabitat. En deixar-ho enrere arribem a un punt on es presenten: la primera, més boscosa i de front, va pels vessants de Montejurra i passa per Luquin; la segona, a la dreta, és la tradicional i visita Azqueta i Villamayor de Monjardín. Totes dues variants s'ajunten abans dels Arcs.Triem la tradicional, que ens porta a creuar la N-111 i transitar per un vial de servei entre eli la urbanització del mateix nom. Un túnel dóna accés a un camí envoltat per terrenys de labor que més endavant penetra entre masses atapeïdes de carrasques. La senda s'avorta fugaçment per a travessar la carretera d'Igúzquiza però ens acoblem de nou a ella i seguim fins a Ázqueta, localitat on viu Pablo Sanz Zudaire, sobrenomenat. Mític en el Camí, Pablito construeix i ofereix des de 1986 vares d'avellaner als pelegrins que s'acosten fins a la seva casa.Qui sap si amb un bordó nou deixem Ázqueta i, passades unes naus, girem a l'esquerra per a guanyar la partida al desnivell entre vinyes. A la vora del camí hi ha un aljub medieval conegut per la, pensat per a sadollar als pelegrins medievals. Més endavant es troba jaA dalt, en el cim del Monjardín, es troben les restes del. Al poble destaca l'església, romànica del segle XII i amb torre barroca del XVIII. Va ser restaurada entre 1973 i 1984 i el seu major tresor és una antiga creu processional de plata que ja té rèplica en la catedral de la localitat polonesa de Torun. Villamayor també és famosa pel seu celler i són les seves pròpies vinyes els que s'encarreguen de guiar-nos per la vall que un dia va ser conegut com a Sant Esteban de la Solana. Dos quilòmetres després arribem a l'encreuament de la carretera d'Urbiola, ambper a hidratar-nos bé i suportar els pròxims deu quilòmetres sense poblacions intermèdies, a través de llargues i monòtones pistes de concentració. No obstant això, a un parell de quilòmetres trobarem en temporada el. Funciona des d'abril de 2014, obre en temporada (telf: 606 851 231) i serveix begudes fredes, bocatas calentes i plats combinats. Uns textos de R. Ábrego animen aquest tram solitari. En un panell, un d'ells ens informa que en un lloc pròxim, en 1873, el general liberal Domingo Moriones i el seu exèrcit van ser derrotats pels carlistes.Hora i mitja després entrem enpel paratge de Sant Vicent i el carrer Major. El poble conserva gran part del seu llegat històric i els antics hospitals de pelegrins de Santahan passat el testimoni a un bon nombre d'albergs més moderns. S'arriba fins a la plaça porticada de Santaon se situa l'església del mateix nom, un monumental edifici en el qual es donen cita des del romànic tardà fins al barroc. La plaça convida al descans, merescut i necessari per a afrontar el tram final d'etapa.Traspassem eli immediatament travessem la carretera i elPassades les últimes cases dels Arcs vam retornar a una altra pista agrícola que avança en línia recta, paral·lela a la N-111, durant tres quilòmetres. Arribats a aquest punt, difícil de descriure però senyalitzat, ens desviem a mà dreta per una sendaDeixem Sansol al costat d'un xalet, ja a la vista de Torres. Un ràpid descens ens situa a les portes d'aquesta població. Costa pujar pels seus empinats carrers i donar amb l'església, temple octogonal del segle XII que manté una torre adossada que va poder utilitzar-se com a far per a guiar als pelegrins que ens van precedir.