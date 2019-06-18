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Gares - Lizarra etapa
Ongi etorri Erdi Arora; kale harriztatuak eta zubi erromanikoa
Etapari buruzko informazioa 5: Gares - Lizarra etapa
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Etapako interesguneak 5: Gares - Lizarra etapa
Ibilbidea
- 0 km. Gares (zerbitzu guztiak)
Gehienek gaua emango dute Garesko sarreran dauden aterpetxeetan; beraz, Gurutziltzetik esnatuko gara, eliza eta komentu sanjuanista lotzen dituen arkuaren azpitik pasatuz, eta Kale Nagusian sartuko gara. Eskuinean, Santiago eliza dago, XIII. mendearen hasierako portada aberatsarekin. Kalearen bukaeran, herri honi izena ematen dion Argaren gaineko zubi erromaniko monumentala. Ziur da erromesentzat eraiki zutela, nahiz eta ez den hainbestekoa Doña Mayor erreginak altxatzeko agindua ematea. Historia gurutzatuz elikatuko dugu, eta ezkerretara egingo dugu bira, nazionaletik igaro eta Gares Zubiurrutitik kaleratzeko, Espiritu Santuaren Komendadoreen komentua dagoen mojen auzoan. Kilometro pare batez, Arga ibaiaren eskuineko bazterretik jarraitu, eta ibilgutik urruntzen joango gara, behin-behinean ipar-mendebalderantz biratzeko. Norabide-aldaketa dela eta, aldapa gogor bati aurre egin behar zaio pinudi birlandatu baten azpian, eta A-12 errepidearen ondoan, Bideko autobian, hiltzen da. Val de Mañeru eskualdean sartu eta ibarrari izena ematen dion herrira iritsiko gara.
- 5,2 km. Mañeru (aterpetxeak. landetxea. taberna. Denda. Kontsultategia. Farmazia)
Ardo-herria, Mañeru alderik hegoaldekoenetik igarotzen da (La Esperanza kalea eta Foruen plaza) eta Behartu kaletik ateratzen da. Irteeran, bideko postal bat ikusiko dugu zeruertzean. Dena du: zerealez eta mahastiz inguratutako bidezidorra, erromesek zeharkatzen dutena, muino baten gainean dagoen Erdi Aroko traza-herri baterantz doa. Herri hori Cirauqui da, eta, erdigunera iristeko, kale berdinduen bilbaduragatik jo behar da. Harresi zaharraren ateetako batetik Santa Katalina eta Portal kaleetara eta Udaletxera sartzen da. Ibilbidearen alde batean, eskuin-eskuko eskailera batzuen atzean, San Roman dago, portada erromaniko eta arabiar errematxeak dituen eliza.
- 7,8 km. Zirauki (aterpetxea. taberna. Denda. Kontsultategia. Farmazia. Kutxazaina)
Udaletxera sartuko gara arku batetik, kredentziala markatzeko zigilu bat utzi eta herriaren kanpoaldera jaitsiko gara, iraganeko zati bat zapaltzeko. Galtzada erromatarraren zati bat da, eta garai bereko zubi bat, XVIII. mendean eratua, Igusteko errekako urak zeharkatzen dituena. Askaldegi baten atzetik beste zubi bat dator, iruzkin historikorik gabea, A-12 autobiaren gainean segurtasunez ibiltzeko aukera ematen duena. Pistatik edo aldizkako galtzada hondarren gainean eta Dorrondoa errekaren gainean arku bakarreko zubi baten gainean (9,4. km) egingo da. Bi kilometro aurrerago tokiko errepide batean aurkeztuko gara, 1939an eraikitako Allozko ubidearen biaduktuaren azpitik pasa eta Salado ibaiaren ertzean bukatuko dugu. XII. mendeko Codex Calixtinusak trikimailu bat du: "Lorca izeneko lekutik, ekialdetik, Salado ibaia igarotzen da: kontuz ibili han edatearekin, ez zuk, ez zaldiak, ibai hilgarria baita!" (12,1 km). Gatzetan aberatsak diren baina hilgarriak ez diren urak arku ojibalen Erdi Aroko zubitik ateratzen dira, eta ibaia eta poesia uzten ditugu kilometro gogor bati aurre egiteko Lorcara, Deierriko bailarako herrira.
- 13,3 km. Lorca (aterpetxea. taberna. Denda)
Sarreran, San Salvador elizako abside irtena ikusiko dugu. Kale Nagusiak puntatik puntara eta kanpoaldera gidatzen gaitu. Gure ibilbidea bat dator Mauriengo gurutzera doan tokiko bidexka batekin. Kontzentrazio-pistetatik autobiaren azpiko pasabide batera iristen gara beti, eta Villatuertara iristen gara. Eraikuntza berriko urbanizazioek marrazten dute Iranzu ibaiaren zubi erromanikoarainoko norabidea, zati berriago hori gune historikoenarekin banatzen duena.
- 17,8 km. Villatuerta (aterpetxea. Tabernak. Dendak. Kontsultategia. Farmazia. Kutxazaina)
Kale Berritik, udaletxearen ondoan, Deikundearen eliza gotikoa dagoen plazaraino igoko gara, katedrala duela. Sarrerako patioan San Veremundoren irudi bat dago, Villatuertako patroia eta Done Jakue Bideko ongile handia, Santo Domingo de la Calzada eta San Juan de Ortega garaikideak bezala. Lizarrako Bidea kaletik, San Miguel ermitaren siluetarantz jarraituko dugu. Ezkerretara utzi eta askaldegi batera jaisten da, NA-132 errepidearen ondoan. Zoritxarrez, leku horretan Mary Catherine kanadar erromesa hil zen. Birjina batek koroatutako harrizko mugarri bat eta plaka bat beti gogoratuko dituzte. Hartu atseden bakean. Errepidea lurrazpiko pasabide batetik jaitsiko gara, Ega gaineko zubi moderno eta sabelduneraino (19,5 km). Ibai honen ibilguak Lizarrako ate eta jatorriraino eramango gaitu, Curtidor errekaraino. Han dago Ordoiz erromesarentzako orientazio-zerbitzua, lekukoa Ruara ematen duena, non erromesen ospitalea baitago.
- 22. km. Lizarra (zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak