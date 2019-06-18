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Iruñetik Garesera
Azkenean, Garesetik 24 kilometrora bakarrik
Etapari buruzko informazioa 4: Iruñetik Garesera
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Etapako interesguneak 4: Iruñetik Garesera
Ibilbidea
- 0 km. Iruña (zerbitzu guztiak)
Iruñetik Garesera bi dozena kilometro daude. Kuria kaletik Mercaderesera jaitsiz, San Ferminetako entzierroen bihurgune ezagunekoa, Udaletxeko plazaraino iritsiko gara. Udalaren fatxada, nahasketa barrokoa eta neoklasikoa, 1752an eraiki zen. San Saturnino aldera jarraitu, eta Kale Nagusia goitik behera zeharkatu. Oinezkoentzako pasabide baten ondoren, Armada etorbideraino joan, eta Gazteluko Itzulian sartuko gara, Gotorlekuaren inguruan hazitako parke ederrean. Aurrerago, seinaleztapenak berdegunea uztera behartzen du Fuente del Hierro kalera sartzeko, Antso Azkarra etorbidea gurutzatu eta Nafarroako Unibertsitateraino jaisten baita. Sadar ibaiaren gaineko Acellako zubitik (3. km) uzten da erakunde pribatua. Bi kilometro egin ondoren, Zizur Txikiraino iristen da, Zizur Zendeako herri batera. Zendea Nafarroan udal bakarra osatzen duten herri batzuen multzoa izendatzeko erabiltzen den terminoa da.
- 5. km. Zizur Txikia (aterpetxeak. Tabernak. Denda)
Sarreran, ezkerrean, San Migel eliza dago, eta eskuinaldean, urrunago, San Emeterio eta San Zeledonio parrokia. Zizur atxikien eta familia bakarreko etxeen artean utziko dugu, hirien hirigintza kolapsoaren eta toki lasaiagoetara ihes egiteko grinaren ondorioz. Bortizki, zereal-soroak eta kontzentrazio-pistak paisaiaz jabetzen dira, eta altuera irabazten hasten gara, soseguz. Ur-putzu txiki batera iritsiko gara, Gendulain inguruan, garai bateko jauregi jendegabetua - Bidearen eskuinean - jauregiak eta elizak osatua (9. km). Kilometro pare bat gorago Zariquiegui dago, Zizur Zendeako azken herria, Done Jakue bidean.
- 11. km. Zariquiegui (Aterpetxeak. Denda)
Sarreran, San Andresen itxura geometriko eta izugarria dugu, oraindik portada erromaniko iluna duen tenplua. Blasoiko etxeen distiraren artean, igoeraren azken zatiari helduko diogu. Pistak utzi eta bidexka interesgarriago bat hartuko dugu, ezpelen eta ezpaten artean. Gambellacos iturrira iritsiko gara, Reniega izenarekin ezaguna. Kondairak dioenez, leku horretan, deabruak ura eskaini zion erromes egarri bati, Jainkoa, Ama Birjina eta Santiagori uko egitearen truke. Erromesak, erdi hilzorian zegoela, edaria mespretxatu eta otoitz egin zuen deabrua joan eta asetu zion iturria agertu zen arte. Gu ere aseta, azken esfortzua Erreniegako gaineraino eraman genuen, Iruñerriaren eta Izarbeibarren arteko hesi naturaleraino.
- 13,4 km. Alto del Perdón (taberna ibiltaria, 8:00etatik 16:00etara. apirilaren 1etik urriaren 31ra)
Leku aproposa da bizkar-zorroa askatzeko, zerbait jateko eta argazkiak egiteko, Vicente Galbete artistak txaparekin egindako lan originalaren ondoan. Garai desberdinetako erromesen karabana erakusten du, Bideak historian zehar izan duen bilakaera irudikatzeko. Aerosorgailuen burrunbaren azpian, merezitako atsedenaldiaren ondoren, harri solte deserosoen gainean jaisten hasten da, uzta eta arteen artean. Izarbeibarko Uterga da gure errutometroaren hurrengo herria.
- 16,8 km. Uterga (aterpetxea. Hostala. Taberna)
Bi kilometro eta zazpiehun metro aurrerago Muruzabalera iritsiko gara.
- 19,5 km. Muruzabal (aterpetxeak)
Tafallako Esteban Pérez kalea zeharkatuko dugu, San Esteban parrokiarekin. Muruzabalen ere izen bereko jauregi barrokoa ikus daiteke, gaur egun upategi bihurtuta dagoena. Muruzabaletik Eunateko ermitaraino desbidera daiteke (ikus oharrak). Obanoserako bideari ekingo diogu berriro, aldapa bat igo ondoren.
- 21,3 km. Obanos (aterpetxea. Tabernak. Denda. Kontsultategia. Farmazia. Kutxazaina)
Udaletxeko plaza, San Joan Bataiatzailearen elizaren ondoan, Somportetik datozen erromesen eta Orreagakoen artean dago. Obanosko atearen arku zorrotzaren azpitik pasa eta errepidera jaitsiko gara. Errepidea gurutzatu eta Lapurreta ibaiaren ibarrera iritsiko gara, Garesko sarreraraino. Santiago elizaren ondoan bi dozena kilometro betetzen dira.
- 24. km. Gares (zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak