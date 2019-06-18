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Zubiritik Iruñerako etapa
Errabiako zubia eta Zuriaingo zubia zeharkatzen dituen ibilbidea
Etapari buruzko informazioa 3: Zubiritik Iruñerako etapa
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Etapako interesguneak 3: Zubiritik Iruñerako etapa
Ibilbidea
- 0 km. Zubiri (zerbitzu guztiak)
Atzoko urratsen gainetik itzuli eta Errabiako zubia berriro gurutzatu behar da. Kilometro bat egin ondoren, errepide baten ertzera iritsiko gara, Magna fabrikaren parean, 1945ean sortutako enpresa, magnesitaren aztarnategi geologikoa aprobetxatuz. Errepidetik igo, enpresaren perimetroa inguratuz, eta, ondoren, eskailera-tarte bat jaitsiko gara, industrialdetik ateratzeko. Bide harriztatu batetik Ilarratzera iritsiko gara, iturriarekin.
- 2,9 km. Ilarratz (aterpetxea)
Zortziehun metro Eskirotzen sartuko gara.
- 3,7 km. Eskirotz
Bi kilometro eskasera Larrasoaña dago. Done Jakue bideko herri seinaleduna, San Nikolas kaletik egituratua, X. mendean monasterio bat sortu zelako.
- 5,5 km. Larrasoaña (aterpetxea. Pentsioak. taberna. Denda -Supermerkatua. Kontsultategia)
Zubiritik etorrita, ibilbidea ez da herri honetan sartzen, Arga ibaiak eta Los Bandidosko zubiak bereizten baitute Bidetik. Igoera labur batek Esteribarko hurrengo gunera eramango gaitu:Akerreta.
- 6,1 km. Akerreta hotela
Herriaren goialdean Transfigurazioaren eliza dago, Erdi Aroko elementuak gordetzen dituena, hala nola dorrea, portada eta bataiarria. Landa-hotelaren ondotik pasa, eta, ate txiki bat eta hartxintxar zati bat igaro ondoren, tokiko errepide batera iritsiko gara. Errepide hori gurutzatu egingo dugu. Hurrengo tarteak ez du inola ere huts egiten. Zuhaitzen eta sastraken artean babestuta, Arga ibaiaren bila goaz, eta laster jaitsiko gara ibaiertz berera, ia uraren marruskaduraraino. Ibilguari itsatsita, Zuriaingo zubiraino iritsiko gara.
- 9,2 km. Zuriain (aterpetxea. Taberna)
Zubiaren ondoan Zuriaingo Geralekua taberna eta aterpetxea daude, eta 2014. urtean inauguratuko da. N-135 errepidera atera, eta arretaz jarraituko dugu, bazterbidearen ondoan. Ilurdotzeko saihesbidea hartu eta Arga gurutzatuko dugu berriro, Irotzeraino.
- 11,2 km. Irotz (taberna)
Herri honen sarreran Irozko labea dago. San Pedro eliza albo batera utzita, pistatik jarraitu Iturgaizko zubiraino. Zubi hori erromanikoa da eta aurreko mendean zaharberritu zuten. Irteeran, ezkerretara, bidexka estu bat sortzen da, ibaiaren eta errepide nazionalaren artean, gure eskuinetara, 300 bat metrora, herri batera iritsiko gara. Herri horretan, bidegurutze batean, San Esteban elizara (Zabaldika) eskuinerantz joateko seinaleak ikusiko ditugu. Eliza irekia dago, eta bidearen trazadura historikoa da, Zabaldikak erromesen aterpea du eta leku egokia da bidean goraldi bat egiteko. Elizatik bidexka bat ateratzen da, aurrez aurre jarraitzen duena, eta Arletako jaurerri zaharretik pasako den bidexka bat igotzera garamatza, gaur egun hondatuta dauden etxe multzo bat. Esteribar bailaratik agur esan, eta, aurrerago, saihesbide bat zeharkatzea saihestuko dugu, lurpeko beste pasabide bati esker. Horrela, Ultzama ibaiaren zubiraino eta Arreko Trinitate ermitaraino jaitsiko gara, oraindik ere abside erromanikoa duena. KONTUZ, Irozko irteeran saihesbide bat dago seinaleztatuta, ibai-pasealeku batetik doana, baina ez Zabaldikatik igarotzen, ez eliza eta aterpea, ez Arreko Trinitate zubitik, eta, beraz, leku horiek garrantzitsuak dira Santiago bidearen historiarako. Gainera, saihesbide hau EZ doa trazadura historikotik. Ez izan presarik iristeko, garrantzitsuena bidea da.
- 15,8 km. Atarrabia (zerbitzu guztiak)
Atarrabiako kale nagusira iritsiko gara, Miguel Indurainen jaioterrira. Atarrabiako aterpetxean gaua eman nahi dutenek ezkerretara desbideratu beharko dute kalearen erdira. Behar bezala seinaleztatuta dago. Irteeran errepidea gurutzatu eta aurrez aurre jarraituko dugu, biribilgune batzuk pasatuz, Burlatarekin bat egin arte.
- 17,2 km. Burlata (zerbitzu guztiak)
Kale Nagusitik igaroko dugu herria, eta, handik gutxira, tailer mekaniko baten parean, eskuinera egingo dugu, Viveros Arvena ondoan oinezkoentzako pasabide bat zeharkatzeko. Bidegurutzearen ondoren, zoladuraren Done Jakueren seinaleari adi, metro batzuk eskuinerantz jarraitu, eta ezkerretara jarraitu, pasealeku baterantz. Burlatako bidea da, Iruñeko ateetara, Bideko lehen hirira, eramaten duena. Kilometro eta erdi geroago, Magdalenako zubia gurutzatuko dugu Arga ibaiaren gainean. Irteeran, ezkerretara, Casa Paderborn aterpetxerako desbideraketa dago. Bideak eskuinerantz jarraitzen du semaforoek araututako pasabide baterantz. Harresien zulotik jarraituko dugu, Guadalupeko Ama Birjinaren Bastioiaren ondoan, 1553. urteko zubi altxagarri bat eta Frantziako ataria zeharkatzeko. Honek Carmengo kaleetara darama, eta eskuineko espaloian Ibarrola etxea eta Navarreria daude. Azken horren amaieran, seinaleek Curia kaletik ezkerrera biratzera animatzen gaituzte. Hor dago Camoteka, erromesarentzako materialetan eta produktuetan espezializatutako denda. Ondoren, eskuinera egingo dugu Compañía kaletik, Jesusen eta Mariaren aterpetxea dagoen lekutik.
- 20,4 km. Iruña (zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak