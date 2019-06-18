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Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña
Ruta que travessa el pont de La Rabia i pont de Zuriain
Informació sobre l’etapa 3: Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña
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Punts d’interès de l’etapa 3: Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña
L’itinerari
- Km 0. Zubiri (Tots els serveis)
Cal tornar sobre els passos d'ahir i creuar de nou el pont de la Ràbia. Després d'un quilòmetre arribem a la vora d'una carretera, just enfront de la fàbrica de Magna, una empresa fundada en 1945 aprofitant el jaciment geològic de magnesita. Pugem per la carretera, envoltant el perímetre de l'empresa i, posteriorment, descendim un tram d'escales per a abandonar l'àrea industrial. Per un camí empedrat arribem a Ilarratz, amb font.
- Km 2,9. Ilarratz (Alberg)
Vuit-cents metres entrem en Eskirotz.
- Km 3,7. Eskirotz
A escassos dos quilòmetres es troba Larrasoaña. Poble capdavanter de la ruta jacobea, vertebrat pel carrer Sant Nicolás, que deu el seu origen a la fundació d'un monestir en el segle X.
- Km 5,5. Larrasoaña (Alberg. Pensions. Bar. Tendeixi-Supermercat. Consultori)
Venint de Zubiri l'itinerari no penetra en aquesta localitat, ja que es troba separada del Camí per el riu Arga i el pont de els Bandits. Un curt ascens porta fins al següent nucli de la vall d'Esteribar: Akerreta.
- Km 6,1. Akerreta (Hotel Rural)
A la part alta del poble es troba la església de la Transfiguració, que encara conserva elements medievals com la torre, la portada i la pila baptismal. Passem al costat de el hotel rural i després d'un portell i un tram de graveta arribem fins a una carretera local, que creuem. El següent tram no defrauda en absolut. Resguardats entre arbres i matoll anem a la recerca del riu Arga i solucionem un ràpid descens fins a la mateixa riba, arribant gairebé a fregar l'aigua. Pegats al llit arribem fins al pont de Zuriain.
- Km 9,2. Zuriain (Alberg. Bar)
Al costat del pont es troba el bar i l'alberg La Parada de Zuriain, que s'inaugurarà en 2014. Sortim a la N-135 i seguim amb cura unes rodades al costat del voral. Agafem el desviament d'Ilurdotz i tornem a creuar l'Arga per a dirigim fins a Irotz.
- Km 11,2. Irotz (Bar)
A l'entrada d'aquesta població es troba el Forn d'Irotz. Deixant a un costat la església de Sant Pere seguim per pista fins a el pont d'Iturgaiz, d'origen romànic i rehabilitat el segle passat. Just a la sortida sorgeix a mà esquerra una sendera estreta que va entre el va riure a la nostra esquerra i la nacional a la nostra dreta, a uns 300 metres arribarem fins a un poblat en el qual veurem en un encreuament els senyals per a anar cap a la dreta a l'església de Sant Esteban, en Zabaldika, l'església està oberta i és el traçat històric del camí, Zabaldika compta amb alberg de pelegrins i és un bon lloc per a fer un alt en el camí. Des de l'església surt una sendera que prossegueix de front i ens porta a pujar una senda que passa per l'antic senyoriu d'Arleta, avui un conjunt de cases arruïnades. Ens acomiadem de la vall d'Esteribar i més endavant evitem creuar una circumval·lació gràcies a un altre pas subterrani. Baixem així fins al pont de el riu Ultzama i la ermita de la Trinitat d'Arre, que encara llueix el seu absis romànic. ULL, A la sortida d'Irotz existeix una variant senyalitzada que va per un passeig fluvial però que no passa ni per Zabaldika, amb la seva església i el seu alberg, ni pel pont de Trinidad d'Arre, amb l'important que són aquests enclavaments per a la història del camí de Santiago. A més, aquesta variant NO va pel traçat històric. No tinguem pressa a arribar, l'important és el camí.
- Km 15,8. Villava (Tots els Serveis)
Accedim així a el carrer Major de Villava, bressol de Miguel Indurain. Els que vulguin pernoctar en el alberg de Villava hauran de desviar-se a l'esquerra cap a meitat del carrer. Està perfectament senyalitzat. A la sortida travessem la carretera i continuem de front, passant diverses rotondes, fins a enllaçar amb Burlada.
- Km 17,2. Burlada (Tots els Serveis)
Travessem la població pel carrer Major i a l'estona, a l'altura d'un taller mecànic, es gira a la dreta per a creuar un pas de vianants al costat de Vivers Arvena. Després de l'encreuament, atents a la senyalització jacobea del paviment, seguim uns metres cap a la dreta i dobleguem a l'esquerra cap a un passeig. És el camí de Burlada, que condueix fins a les portes de Pamplona, la primera ciutat del Camí.Quilòmetre i mig després creuem el pont de la Magdalena sobre el riu Arga. A la sortida, a mà esquerra, es troba el desviament cap a el alberg Casa Paderborn. El Camí continua a la dreta cap a un pas regulat per semàfors. Continuem pel fossat de les muralles, concretament al costat de el Baluard de La nostra Senyora de Guadalupe, per a traspassar un pont llevadís i el portal de França, de l'any 1553. Aquest condueix als carrers del Carmen, on en la vorera dreta tenim el alberg privat Casa Ibarrola, i la Navarrería. Al final d'aquesta última, la senyalització ens anima a girar a l'esquerra per el carrer de Cúria, on es troba la Caminoteca, botiga especialitzada en material i productes per al pelegrí. Després dobleguem a la dreta per el carrer Companyia, on es troba el alberg de Jesús i María.
- Km 20,4. Pamplona (Tots els Serveis)
Les dificultats
Observacions
En imatges
Què veure, què fer
Albergs
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