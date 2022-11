Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña

L’itinerari

Km 0. Zubiri (Tots els serveis)

Km 2,9. Ilarratz (Alberg)

Km 3,7. Eskirotz

Km 5,5. Larrasoaña (Alberg. Pensions. Bar. Tendeixi-Supermercat. Consultori)

Km 6,1. Akerreta (Hotel Rural)

Km 9,2. Zuriain (Alberg. Bar)

Km 11,2. Irotz (Bar)

Km 15,8. Villava (Tots els Serveis)

Km 17,2. Burlada (Tots els Serveis)

Km 20,4. Pamplona (Tots els Serveis)

Cal tornar sobre els passos d'ahir i creuar de nou el. Després d'un quilòmetre arribem a la vora d'una carretera, just enfront de la fàbrica de, una empresa fundada en 1945 aprofitant el jaciment geològic de magnesita. Pugem per la carretera, envoltant el perímetre de l'empresa i, posteriorment, descendim un tram d'escales per a abandonar l'àrea industrial. Per un camí empedrat arribem a, amb font.Vuit-cents metres entrem enA escassos dos quilòmetres es troba. Poble capdavanter de la ruta jacobea, vertebrat pel carrer Sant Nicolás, que deu el seu origen a la fundació d'un monestir en el segle X.Venint de Zubiri l'itinerari no penetra en aquesta localitat, ja que es troba separada del Camí per eli el pont de. Un curt ascens porta fins al següent nucli de la vall d'Esteribar:A la part alta del poble es troba la, que encara conserva elements medievals com la torre, la portada i la pila baptismal. Passem al costat de eli després d'un portell i un tram de graveta arribem fins a una carretera local, que creuem. El següent tram no defrauda en absolut. Resguardats entre arbres i matoll anem a la recerca del riu Arga i solucionem un ràpid descens fins a la mateixa riba, arribant gairebé a fregar l'aigua. Pegats al llit arribem fins al pont deAl costat del pont es troba el bar i l'alberg La Parada de Zuriain, que s'inaugurarà en 2014. Sortim a la N-135 i seguim amb cura unes rodades al costat del voral. Agafem el desviament d'Ilurdotz i tornem a creuar l'Arga per a dirigim fins aA l'entrada d'aquesta població es troba el. Deixant a un costat laseguim per pista fins a el, d'origen romànic i rehabilitat el segle passat. Just a la sortida sorgeix a mà esquerra una sendera estreta que va entre el va riure a la nostra esquerra i la nacional a la nostra dreta, a uns 300 metres arribarem fins a un poblat en el qual veurem en un encreuament els senyals per a anar cap a la dreta a l'església de Sant Esteban, en Zabaldika, l'església està oberta i és el traçat històric del camí, Zabaldika compta amb alberg de pelegrins i és un bon lloc per a fer un alt en el camí. Des de l'església surt una sendera que prossegueix de front i ens porta a pujar una senda que passa per l'antic, avui un conjunt de cases arruïnades. Ens acomiadem de la vall d'Esteribar i més endavant evitem creuar una circumval·lació gràcies a un altre pas subterrani. Baixem així fins al pont de eli la, que encara llueix el seu. ULL, A la sortida d'Irotz existeix una variant senyalitzada que va per un passeig fluvial però que no passa ni per Zabaldika, amb la seva església i el seu alberg, ni pel pont de Trinidad d'Arre, amb l'important que són aquests enclavaments per a la història del camí de Santiago. A més, aquesta variant NO va pel traçat històric. No tinguem pressa a arribar, l'important és el camí.Accedim així a el, bressol de Miguel Indurain. Els que vulguin pernoctar en elhauran de desviar-se a l'esquerra cap a meitat del carrer. Està perfectament senyalitzat. A la sortida travessem la carretera i continuem de front, passant diverses rotondes, fins a enllaçar ambTravessem la població pel carrer Major i a l'estona, a l'altura d'un taller mecànic, es gira a la dreta per a creuar un pas de vianants al costat de. Després de l'encreuament, atents a la senyalització jacobea del paviment, seguim uns metres cap a la dreta i dobleguem a l'esquerra cap a un passeig. És el, que condueix fins a les portes de, la primera ciutat del Camí.Quilòmetre i mig després creuem elsobre el riu Arga. A la sortida, a mà esquerra, es troba el desviament cap a el. El Camí continua a la dreta cap a un pas regulat per semàfors. Continuem pel fossat de les muralles, concretament al costat de el, per a traspassar un pont llevadís i el, de l'any 1553. Aquest condueix als carrers del Carmen, on en la vorera dreta tenim el, i la Navarrería. Al final d'aquesta última, la senyalització ens anima a girar a l'esquerra per el, on es troba la, botiga especialitzada en material i productes per al pelegrí. Després dobleguem a la dreta per el, on es troba el