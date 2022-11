Etapa de Roncesvalles a Zubiri

L’itinerari

Km 0. Roncesvalles (Alberg. Bar-Restaurant. Oficina de Turisme)

Km 2,8. Auritz/Burguete (Hostals. Cases Rurals. Bars. Botiga. Centre de Salut. Farmàcia. Caixer)

Km 6,5. Aurizberri/Espinal (Albergs. Hostal. Cases Rurals. Bar. Botiga. Consultori)

Km 11,4. Bizkarreta/Gerendiain (Casa Rural. Bar. Botiga. Consultori)

Km 13,3. Lintzoain (Bar. Posada)

Km 17,8. Alt d'Erro (Bar-furgoneta en temporada)

Km 21,5. Zubiri (Tots els serveis)

Des de l'albergsortim a la N-135 per a prendre una senda que neix al costat del voral dret i que discorre pel. Passats cent metres pot veure's a l'altre costat de la carretera la, un creuer gòtic que va ser traslladat a aquest lloc l'any 1880 pel Prior don Francisco Polite. El bucòlic passeig acaba en arribar al costat de les naus del, punt on girem a l'esquerra per a sortir a la N-135 i entrar enEl carrer Sant Nicolás i la carretera són tot un, així que per ella travessem el poble, ja que no hi ha voral entre les robustes cases blasonades i l'asfalt. En la població hi ha un parell de bars que obren d'hora, el primer al costat de l'església i un altre cent metres després. Passada latorcem a la dreta al costat d'una sucursal bancària per a creuar una passarel·la sobre un rierol que baixa cap al. Continuem per una pista, flanquejada per algunes naus i extenses prades poblades de bestiar i bosquetes de fulla caduca. Després de sortejar diversos llits d'aigua per guals rudimentaris de pedra i solucionar un repecho, sortim a una pista asfaltada des de la qual ja apreciem les teulades escarlates d'Espinal, primer poble de la. Ens internem en el nucli urbà per a sortir a la N-135 a l'altura de la modernaGirem a la dreta (aquí tenim un bar i just després una fleca) i seguim per la vorera. Just després d'un pas de vianants girem a l'esquerra i per pistes de diferent pis pugem fins a l'alt. Al costat del voral hi ha una imatge llaurada de la. En travessar la carretera ull!, perquè podem despistar-nos i agafar la senda que no és. Hi ha una que porta als Alts d'Errebelu però hem de seguir la senda jacobea. Una cancel·la metàl·lica ens anima a entrar en la impressionant fageda, on el sotabosc de boix, grèvols i falgueres ens guia cap a la següent població. Un últim tram, pavimentat per a mantenir allunyat el fang, ens deixa al costat de la carretera, on una senda artificial condueix a Bizkarreta, fi d'etapa en el segle XII gràcies a l'existència d'un hospital de pelegrins.A l'entrada, a mà esquerra, trobem un bar. Abandonem el poble al costat de lai posem rumb a Lintzoain, distant gairebé dos quilòmetres.Una vegada en Lintzoain passem al costat del frontó i torcem a la dreta per a agafar un carretil de ciment molt empinat. Se segueix per pista de graveta - una fita s'encarrega de recordar-nos els quatre quilòmetres que resten fins a l'alt d'Erro - i es continua a través d'una estreta senda. Les primeres rampes són les més dures però el pendent cedeix i el camí s'eixampla. Fins i tot hi ha bons trams en clar descens, com el que ens porta fins al mateix, on creuem la N-135.Entre abril i finals d'octubre hi ha un bar mòbil que funciona amb panells solars. Té refrescos, fruita, barretes energètiques i brioixeria i a la primavera serveix també begudes calentes.Agafem una pista i als set-cents metres deixem a un costat el lloc on se situava la, antiga posada de la qual avui no queden més que restes. Després la baixada es fa més palesa, ens porta a obrir i tancar un parell de portells i ens sorprèn amb algun tram de graons. Al final ens presentem en elsobre el riu, construcció per la qual accedim a Zubirii a la