Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña

O itinerario

Km 0. Zubiri (Todos os servizos)

Km 2,9. Ilarratz (Albergue)

Km 3,7. Eskirotz

Km 5,5. Larrasoaña (Albergue. Pensións. Bar. Tenda-Supermercado. Consultorio)

Km 6,1. Akerreta (Hotel Rural)

Km 9,2. Zuriain (Albergue. Bar)

Km 11,2. Irotz (Bar)

Km 15,8. Villava (Todos os Servizos)

Km 17,2. Burlada (Todos os Servizos)

Km 20,4. Pamplona (Todos os Servizos)

Hai que volver sobre os pasos de onte e cruzar de novo a. Tras un quilómetro chegamos ao bordo dunha estrada, xusto enfronte da fábrica de, unha empresa fundada en 1945 aproveitando o xacemento xeológico de magnesita. Subimos pola estrada, rodeando o perímetro da empresa e, posteriormente, descendemos un tramo de escaleiras para abandonar a área industrial. Por un camiño empedrado chegamos a, con fonte.Oitocentos metros entramos enA escasos dous quilómetros atópase. Pobo senlleiro da ruta xacobea, vertebrado pola rúa San Nicolás, que debe a súa orixe á fundación dun mosteiro no século X.Vindo de Zubiri o itinerario non penetra nesta localidade, xa que se atopa separada do Camiño por oe a ponte de. Un curto ascenso leva até o seguinte núcleo do val de Esteribar:No alto do pobo atópase a, que aínda conserva elementos medievais como a torre, a portada e a pila bautismal. Pasamos xunto a oe despois dun portillo e un tramo de grava miúda chegamos até unha estrada local, que cruzamos. O seguinte tramo non defrauda en absoluto. Resgardados entre árbores e matogueira imos en busca do río Arga e liquidamos un rápido descenso até a mesma beira, chegando case a rozar a auga. Pegados á canle chegamos até a ponte deXunto á ponte atópase o bar e o albergue A Parada de Zuriain, que se inaugurará en 2014. Saímos á N-135 e seguimos con coidado unhas rodadas xunto á beiravía. Collemos o desvío de Ilurdotz e volvemos cruzar o Arga para diriximos atéÁ entrada desta poboación atópase o. Deixando ao carón aseguimos por pista até a, de orixe románico e rehabilitado o século pasado. Xusto á saída xorde a man esquerda un carreiro estreito que vai entre o rio á nosa esquerda e a nacional á nosa dereita, a uns 300 metros chegaremos até un poboado no que veremos nun cruzamento os sinais para ir cara á dereita á igrexa de San Esteban, en Zabaldika, a igrexa está aberta e é o trazado histórico do camiño, Zabaldika conta con albergue de peregrinos e é un bo sitio para facer un alto no camiño. Desde a igrexa salgue un carreiro que prosegue de fronte e lévanos a subir unha senda que pasa polo antigo, hoxe un conxunto de casas arruinadas. Despedímonos do val de Esteribar e máis adiante evitamos cruzar unha circunvalación grazas a outro paso subterráneo. Baixamos así até a ponte de oe a, que aínda loce a súa. OLLO, Á saída de Irotz existe unha variante sinalizada que vai por un paseo fluvial pero que non pasa nin por Zabaldika, coa súa igrexa e a súa albergue, nin pola ponte de Trindade de Arre, co importante que son estes enclaves para a historia do camiño de Santiago. Ademais, esta variante NON vai polo trazado histórico. Non teñamos présa en chegar, o importante é o camiño.Accedemos así a a, berce de Miguel Indurain. Os que queiran pasar a noite en odeberán desviarse á esquerda cara a metade da rúa. Está perfectamente sinalizado. Á saída cruzamos a estrada e continuamos de fronte, pasando varias rotondas, até enlazar conAtravesamos a poboación pola rúa Maior e ao intre, á altura dun taller mecánico, vírase á dereita para cruzar un paso de peóns xunto a. Tras o cruzamento, atentos á sinalización xacobea do pavimento, seguimos uns metros cara á dereita e dobramos á esquerda cara a un paseo. É o, que conduce até as portas de, a primeira cidade do Camiño.Quilómetro e medio despois cruzamos asobre o río Arga. Á saída, a man esquerda, atópase o desvío cara a o. O Camiño continúa á dereita cara a un paso regulado por semáforos. Continuamos polo foso das murallas, concretamente xunto a o, para traspasar unha ponte levadizo e o, do ano 1553. Este conduce ás rúas da Carmen, onde na beirarrúa dereita temos o, e a Navarrería. Ao final desta última, a sinalización anímanos a virar á esquerda por a, onde se atopa a, tenda especializada en material e produtos para o peregrino. Despois dobramos á dereita por a, onde se atopa o