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Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña
Ruta que atravesa a ponte da Rabia e a ponte de Zuriain
Información sobre a etapa 3: Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña
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Puntos de interese da etapa 3: Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña
O itinerario
- Km 0. Zubiri (Todos os servizos)
Hai que volver sobre os pasos de onte e cruzar de novo a ponte da Rabia. Tras un quilómetro chegamos ao bordo dunha estrada, xusto enfronte da fábrica de Magna, unha empresa fundada en 1945 aproveitando o xacemento xeológico de magnesita. Subimos pola estrada, rodeando o perímetro da empresa e, posteriormente, descendemos un tramo de escaleiras para abandonar a área industrial. Por un camiño empedrado chegamos a Ilarratz, con fonte.
- Km 2,9. Ilarratz (Albergue)
Oitocentos metros entramos en Eskirotz.
- Km 3,7. Eskirotz
A escasos dous quilómetros atópase Larrasoaña. Pobo senlleiro da ruta xacobea, vertebrado pola rúa San Nicolás, que debe a súa orixe á fundación dun mosteiro no século X.
- Km 5,5. Larrasoaña (Albergue. Pensións. Bar. Tenda-Supermercado. Consultorio)
Vindo de Zubiri o itinerario non penetra nesta localidade, xa que se atopa separada do Camiño por o río Arga e a ponte de os Bandidos. Un curto ascenso leva até o seguinte núcleo do val de Esteribar: Akerreta.
- Km 6,1. Akerreta (Hotel Rural)
No alto do pobo atópase a igrexa da Transfiguración, que aínda conserva elementos medievais como a torre, a portada e a pila bautismal. Pasamos xunto a o hotel rural e despois dun portillo e un tramo de grava miúda chegamos até unha estrada local, que cruzamos. O seguinte tramo non defrauda en absoluto. Resgardados entre árbores e matogueira imos en busca do río Arga e liquidamos un rápido descenso até a mesma beira, chegando case a rozar a auga. Pegados á canle chegamos até a ponte de Zuriain.
- Km 9,2. Zuriain (Albergue. Bar)
Xunto á ponte atópase o bar e o albergue A Parada de Zuriain, que se inaugurará en 2014. Saímos á N-135 e seguimos con coidado unhas rodadas xunto á beiravía. Collemos o desvío de Ilurdotz e volvemos cruzar o Arga para diriximos até Irotz.
- Km 11,2. Irotz (Bar)
Á entrada desta poboación atópase o Forno de Irotz. Deixando ao carón a igrexa de San Pedro seguimos por pista até a ponte de Iturgaiz, de orixe románico e rehabilitado o século pasado. Xusto á saída xorde a man esquerda un carreiro estreito que vai entre o rio á nosa esquerda e a nacional á nosa dereita, a uns 300 metros chegaremos até un poboado no que veremos nun cruzamento os sinais para ir cara á dereita á igrexa de San Esteban, en Zabaldika, a igrexa está aberta e é o trazado histórico do camiño, Zabaldika conta con albergue de peregrinos e é un bo sitio para facer un alto no camiño. Desde a igrexa salgue un carreiro que prosegue de fronte e lévanos a subir unha senda que pasa polo antigo señorío de Arleta, hoxe un conxunto de casas arruinadas. Despedímonos do val de Esteribar e máis adiante evitamos cruzar unha circunvalación grazas a outro paso subterráneo. Baixamos así até a ponte de o río Ultzama e a ermida da Trindade de Arre, que aínda loce a súa ábsida románico. OLLO, Á saída de Irotz existe unha variante sinalizada que vai por un paseo fluvial pero que non pasa nin por Zabaldika, coa súa igrexa e a súa albergue, nin pola ponte de Trindade de Arre, co importante que son estes enclaves para a historia do camiño de Santiago. Ademais, esta variante NON vai polo trazado histórico. Non teñamos présa en chegar, o importante é o camiño.
- Km 15,8. Villava (Todos os Servizos)
Accedemos así a a rúa Maior de Villava, berce de Miguel Indurain. Os que queiran pasar a noite en o albergue de Villava deberán desviarse á esquerda cara a metade da rúa. Está perfectamente sinalizado. Á saída cruzamos a estrada e continuamos de fronte, pasando varias rotondas, até enlazar con Burlada.
- Km 17,2. Burlada (Todos os Servizos)
Atravesamos a poboación pola rúa Maior e ao intre, á altura dun taller mecánico, vírase á dereita para cruzar un paso de peóns xunto a Viveiros Arvena. Tras o cruzamento, atentos á sinalización xacobea do pavimento, seguimos uns metros cara á dereita e dobramos á esquerda cara a un paseo. É o camiño de Burlada, que conduce até as portas de Pamplona, a primeira cidade do Camiño.Quilómetro e medio despois cruzamos a ponte da Madalena sobre o río Arga. Á saída, a man esquerda, atópase o desvío cara a o albergue Casa Paderborn. O Camiño continúa á dereita cara a un paso regulado por semáforos. Continuamos polo foso das murallas, concretamente xunto a o Baluarte da nosa Señora de Guadalupe, para traspasar unha ponte levadizo e o portal de Francia, do ano 1553. Este conduce ás rúas da Carmen, onde na beirarrúa dereita temos o albergue privado Casa Ibarrola, e a Navarrería. Ao final desta última, a sinalización anímanos a virar á esquerda por a rúa de Curia, onde se atopa a Caminoteca, tenda especializada en material e produtos para o peregrino. Despois dobramos á dereita por a rúa Compañía, onde se atopa o albergue de Jesús e María.
- Km 20,4. Pamplona (Todos os Servizos)
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