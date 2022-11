Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña

El itinerario

Km 0. Zubiri (Todos los servicios)

Km 2,9. Ilarratz (Albergue)

Km 3,7. Eskirotz

Km 5,5. Larrasoaña (Albergue. Pensiones. Bar. Tienda-Supermercado. Consultorio)

Km 6,1. Akerreta (Hotel Rural)

Km 9,2. Zuriain (Albergue. Bar)

Km 11,2. Irotz (Bar)

Km 15,8. Villava (Todos los Servicios)

Km 17,2. Burlada (Todos los Servicios)

Km 20,4. Pamplona (Todos los Servicios)

Hay que volver sobre los pasos de ayer y cruzar de nuevo el. Tras un kilómetro llegamos al borde de una carretera, justo enfrente de la fábrica de, una empresa fundada en 1945 aprovechando el yacimiento geológico de magnesita. Subimos por la carretera, rodeando el perímetro de la empresa y, posteriormente, descendemos un tramo de escaleras para abandonar el área industrial. Por un camino empedrado llegamos a, con fuente.Ochocientos metros entramos enA escasos dos kilómetros se encuentra. Pueblo señero de la ruta jacobea, vertebrado por la calle San Nicolás, que debe su origen a la fundación de un monasterio en el siglo X.Viniendo de Zubiri el itinerario no penetra en esta localidad, ya que se encuentra separada del Camino por ely el puente de. Un corto ascenso lleva hasta el siguiente núcleo del valle de Esteribar:En lo alto del pueblo se encuentra la, que aún conserva elementos medievales como la torre, la portada y la pila bautismal. Pasamos junto aly después de un portillo y un tramo de gravilla llegamos hasta una carretera local, que cruzamos. El siguiente tramo no defrauda en absoluto. Resguardados entre árboles y matorral vamos en busca del río Arga y solventamos un rápido descenso hasta la misma orilla, llegando casi a rozar el agua. Pegados al cauce llegamos hasta el puente deJunto al puente se encuentra el bar y el albergue La Parada de Zuriain, que se inaugurará en 2014. Salimos a la N-135 y seguimos con cuidado unas rodadas junto al arcén. Cogemos el desvío de Ilurdotz y volvemos a cruzar el Arga para dirigimos hastaA la entrada de esta población se encuentra el. Dejando a un lado laseguimos por pista hasta el, de origen románico y rehabilitado el siglo pasado. Justo a la salida surge a mano izquierda un sendero estrecho que va entre el rio a nuestra izquierda y la nacional a nuestra derecha, a unos 300 metros llegaremos hasta un poblado en el que veremos en un cruce las señales para ir hacia la derecha a la iglesia de San Esteban, en Zabaldika, la iglesia está abierta y es el trazado histórico del camino, Zabaldika cuenta con albergue de peregrinos y es un buen sitio para hacer un alto en el camino. Desde la iglesia sale un sendero que prosigue de frente y nos lleva a subir una senda que pasa por el antiguo, hoy un conjunto de casas arruinadas. Nos despedimos del valle de Esteribar y más adelante evitamos cruzar una circunvalación gracias a otro paso subterráneo. Bajamos así hasta el puente dely la, que aún luce su. OJO, A la salida de Irotz existe una variante señalizada que va por un paseo fluvial pero que no pasa ni por Zabaldika, con su iglesia y su albergue, ni por el puente de Trinidad de Arre, con lo importante que son estos enclaves para la historia del camino de Santiago. Además, esta variante NO va por el trazado histórico. No tengamos prisa en llegar, lo importante es el camino.Accedemos así a la, cuna de Miguel Indurain. Los que quieran pernoctar en eldeberán desviarse a la izquierda hacia mitad de la calle. Está perfectamente señalizado. A la salida cruzamos la carretera y continuamos de frente, pasando varias rotondas, hasta enlazar conAtravesamos la población por la calle Mayor y al rato, a la altura de un taller mecánico, se gira a la derecha para cruzar un paso de peatones junto a. Tras el cruce, atentos a la señalización jacobea del pavimento, seguimos unos metros hacia la derecha y doblamos a la izquierda hacia un paseo. Es el, que conduce hasta las puertas de, la primera ciudad del Camino. Kilómetro y medio después cruzamos elsobre el río Arga. A la salida, a mano izquierda, se encuentra el desvío hacia el. El Camino continúa a la derecha hacia un paso regulado por semáforos. Continuamos por el foso de las murallas, concretamente junto al, para traspasar un puente levadizo y el, del año 1553. Éste conduce a las calles del Carmen, donde en la acera derecha tenemos el, y la Navarrería. Al final de esta última, la señalización nos anima a girar a la izquierda por la, donde se encuentra la, tienda especializada en material y productos para el peregrino. Después doblamos a la derecha por la, donde se encuentra el