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Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares
Per fi només a 24 quilòmetres de Puente la Reina
Informació sobre l’etapa 4: Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares
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Punts d’interès de l’etapa 4: Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares
L’itinerari
- Km 0. Pamplona (Tots els Serveis)
Dues dotzenes de quilòmetres separen Pamplona de Puente la Reina. Descendint el carrer de Cúria fins a Mercaders , la de la famosa corba dels tancaments de Sant Fermín, arribem fins a la plaça Consistorial. La façana de l'Ajuntament, mescla barroca i neoclàssica, va ser construïda en 1752. Continuem per San Saturnino i recorrem de punta a punta el carrer Major. Després d'un pas per als vianants avancem fins a l'avinguda de l'Exèrcit i entrem en la Volta del Castell, bell parc crescut entorn del baluard defensiu de la Ciutadella.Més endavant, la senyalització obliga a deixar la zona verda per a accedir al carrer Font del Ferro, que travessa l'avinguda Sancho el Fort i baixa fins a la Universitat de Navarra. S'abandona la institució privada pel pont d'Acella sobre el riu Sadar (Km 3). Per un andadero, després de dos quilòmetres, s'arriba en lleuger pendent fins a Cizur Menor, població de la Cendea de Cizur. Cendea és un terme utilitzat a Navarra per a designar al conjunt de diversos pobles que componen un només ajuntament.
- Km 5. Cizur Menor (Albergs. Bars. Botiga)
A l'entrada, a mà esquerra, es troba l'església de San Miguel i a la dreta, més allunyada, la parroquial de San Emeterio i San Celedonio. Deixem Cizur entre adossats i unifamiliars, fruit del col·lapse urbanístic de les ciutats i les ànsies de fugida a llocs més tranquils. Dràsticament, els camps de cereal i les pistes de concentració s'apoderen del paisatge i comencem a guanyar altura amb assossec. Arribarem fins a una petita bassa d'aigua en el lloc de Guenduláin, antic senyoriu despoblat - a la dreta del Camí - format pel palau i l'església (Km 9). Un parell de quilòmetres més amunt està Zariquiegui, última població de la Cendea de Cizur en el camí de Sant Jaume.
- Km 11. Zariquiegui (Albergs. Botiga)
A l'entrada ens rep el port geomètric i grandiós de Sant Andrés, temple que encara conserva una sòbria portada romànica. Entre algun centelleig de cases blasonades escometem l'última part de la pujada. Deixem les pistes i prenem una sendera més interessant que s'obre pas entre boix i arços. Arribarem fins a la font de Gambellacos, coneguda comunament amb el nom de la Renega.La llegenda conta que en aquest lloc, el diable va oferir aigua a un pelegrí assedegat a canvi que renegués de Déu, la Verge i Santiago. El pelegrí, mig moribund, va menysprear la beguda i va resar fins que el dimoni es va anar i va aparèixer la font que li va sadollar. Sadollats també nosaltres, dediquem l'últim esforç fins a l'alt de la Serra del Perdó, barrera natural entre la Conca de Pamplona i Valdizarbe.
- Km 13,4. Alt del Perdó (Bar ambulant de 8.00 a 16.00. De l'1 d'abril al 31 d'octubre)
És un bon lloc per a deixar anar la motxilla, menjar alguna cosa i fer-se unes fotos al costat de l'original obra realitzada en xapa per l'artista Vicente Galbete, que mostra una caravana de pelegrins de diferents èpoques representant l'evolució del Camí al llarg de la seva història. Sota el brunzit dels aerogeneradors, després d'un merescut descans, comença el descens sobre incòmodes pedres soltes i entre coscolles i alzines. Uterga, primera de Valdizarbe, és la següent localitat del nostre rutómetro.
- Km 16,8. Uterga (Alberg. Hostal. Bar)
Dos quilòmetres i set-cents metres més endavant arribem a Muruzábal .
- Km 19,5. Muruzábal (Albergs)
Travessem el carrer Esteban Pérez de Tafalla, on es troba la parroquial de Sant Esteban. En Muruzábal també es pot admirar el palau barroc del mateix nom, avui reconvertit en celler. Des de Muruzábal és possible desviar-se fins a l'ermita d'Eunate (veure observacions). Reprenem la marxa cap a Obanos , que es conquista després d'un repecho.
- Km 21,3. Obanos (Alberg. Bars. Botiga. Consultori. Farmàcia. Caixer)
La plaça de l'Ajuntament, al costat de l'església de Sant Joan Baptista, exerceix d'unió entre els pelegrins que vénen des de Somport i els de Roncesvalles. Passem sota l'arc apuntat de la porta d'Obanos i baixem fins a la carretera, que creuem per a continuar a l'horta del riu Robatori fins a l'entrada de Puente la Reina. Al costat de l'església de Santiago es compleixen les dues dotzenes de quilòmetres.
- Km 24. Puente la Reina (Tots els Serveis)
Les dificultats
Observacions
En imatges
Què veure, què fer
Albergs
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