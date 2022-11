Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares

L’itinerari

Km 0. Pamplona (Tots els Serveis)

Km 5. Cizur Menor (Albergs. Bars. Botiga)

Km 11. Zariquiegui (Albergs. Botiga)

Km 13,4. Alt del Perdó (Bar ambulant de 8.00 a 16.00. De l'1 d'abril al 31 d'octubre)

Km 16,8. Uterga (Alberg. Hostal. Bar)

Km 19,5. Muruzábal (Albergs)

Km 21,3. Obanos (Alberg. Bars. Botiga. Consultori. Farmàcia. Caixer)

Km 24. Puente la Reina (Tots els Serveis)

Dues dotzenes de quilòmetres separen Pamplona de Puente la Reina. Descendint elfins a Mercaders, la de la famosa corba dels tancaments de Sant Fermín, arribem fins a la. La façana de l'Ajuntament, mescla barroca i neoclàssica, va ser construïda en 1752. Continuem per Sani recorrem de punta a punta el. Després d'un pas per als vianants avancem fins a l'avingudai entrem en la, bell parc crescut entorn del baluard defensiu de la Ciutadella.Més endavant, la senyalització obliga a deixar la zona verda per a accedir al carrer, que travessa l'avingudai baixa fins a la. S'abandona la institució privada pelsobre el. Per un andadero, després de dos quilòmetres, s'arriba en lleuger pendent fins a Cizur, població de la. Cendea és un terme utilitzat a Navarra per a designar al conjunt de diversos pobles que componen un només ajuntament.A l'entrada, a mà esquerra, es troba l'esglésiai a la dreta, més allunyada, la parroquial de San. Deixem Cizur entre adossats i unifamiliars, fruit del col·lapse urbanístic de les ciutats i les ànsies de fugida a llocs més tranquils. Dràsticament, els camps de cereal i les pistes de concentració s'apoderen del paisatge i comencem a guanyar altura amb assossec. Arribarem fins a una petita bassa d'aigua en el lloc de Guenduláin,antic senyoriu despoblat - a la dreta del Camí - format peli l'església. Un parell de quilòmetres més amunt està, última població de la Cendea de Cizur en el camí de Sant Jaume.A l'entrada ens rep el port geomètric i grandiós de Sant, temple que encara conserva una sòbria portada romànica. Entre algun centelleig de cases blasonades escometem l'última part de la pujada. Deixem les pistes i prenem una sendera més interessant que s'obre pas entre boix i arços. Arribarem fins a la, coneguda comunament amb el nom de laLa llegenda conta que en aquest lloc, el diable va oferir aigua a un pelegrí assedegat a canvi que renegués de Déu, la Verge i Santiago. El pelegrí, mig moribund, va menysprear la beguda i va resar fins que el dimoni es va anar i va aparèixer la font que li va sadollar. Sadollats també nosaltres, dediquem l'últim esforç fins a l'alt de la, barrera natural entre la Conca de Pamplona iÉs un bon lloc per a deixar anar la motxilla, menjar alguna cosa i fer-se unes fotos al costat de l'original obra realitzada en xapa per l'artista, que mostra una caravana de pelegrins de diferents èpoques representant l'evolució del Camí al llarg de la seva història. Sota el brunzit dels aerogeneradors, després d'un merescut descans, comença el descens sobre incòmodes pedres soltes i entre coscolles i alzines., primera de Valdizarbe, és la següent localitat del nostre rutómetro.Dos quilòmetres i set-cents metres més endavant arribem a MuruzábalTravessem el carrer Esteban Pérez de Tafalla, on es troba la parroquial de Sant. En Muruzábal també es pot admirar eldel mateix nom, avui reconvertit en celler. Des de Muruzábal és possible(veure observacions). Reprenem la marxa cap a Obanos, que es conquista després d'un repecho.La plaça de l'Ajuntament, al costat de l'església, exerceix d'unió entre els pelegrins que vénen des de Somport i els de Roncesvalles. Passem sota l'arc apuntat de lai baixem fins a la carretera, que creuem per a continuar a l'horta delfins a l'entrada de Puente. Al costat de l'esglésiaes compleixen les dues dotzenes de quilòmetres.