Etapa de Puente la Reina/Gares a Estella/Lizarra

L’itinerari

Km 0. Puente la Reina (Tots els Serveis)

Km 5,2. Mañeru (Albergs. Casa Rural. Bar. Botiga. Consultori. Farmàcia)

Km 7,8. Cirauqui (Alberg. Bar. Botiga. Consultori. Farmàcia. Caixer)

Km 13,3. Lorca (Alberg. Bar. Botiga)

Km 17,8. Villatuerta (Alberg. Bars. Botigues. Consultori. Farmàcia. Caixer)

Km 22. Estella (Tots els Serveis)

La gran majoria haurà pernoctat en els albergs situats a l'entrada de Puente la Reina, així que despertem del somni pel carrer del Crucifix, passant sota l'arc que uneix l'església amb el convent sanjuanista, i creuem la nacional per a entrar al carrer Major. A la dreta s'alça l'esglésiaamb la seva rica portada de principis del segle XIII. Al final del carrer, el monumentalsobre l'Argaque dóna nom a aquesta localitat. És segur que va ser construït per al pas dels pelegrins, encara que no ho és tant que fos ordenat aixecar per la reina donya Major. Alimentem a la Història creuant-ho i girem a mà esquerra per a passar la nacional i acomiadar Puente la Reina per Zubiurrutia, el barri de les monges on existeix un. Seguim durant un parell de quilòmetres el curs del riu Arga pel seu marge dret i ens anem allunyant del seu llit per a virar provisionalment cap al nord-oest. El canvi de direcció comporta afrontar una dura costa sota una taca de pineda repoblada que mor al costat de la A-12, l'autovia. Entrem a la comarca de Vali arribem al poble que dóna nom a la vall.Poble de vi,es travessa per la seva part més meridional (carrer de l'Esperança i plaça dels Furs) i s'abandona pel carrer Forçós. A la sortida veiem aparèixer en l'horitzó una de les postals del Camí. Ho té tot: una senda envoltada de cereal i vinyes, transitada per pelegrins, que avança cap a un poble de traça medieval situat sobre un pujol. La localitat en qüestió ési per a arribar fins al centre cal suar de valent pel seu entramat de carrers empinats. Per una de less'accedeix als carrers Santa Catalina i Portal i a l'Ajuntament. A un costat de la ruta, després d'unes escales a mà dreta, està, església de característica portada romànica i reminiscències àrabs.Penetrem a l'Ajuntament per un dels seus arcs, on solen deixar un segell per a marcar la credencial, i descendim fins als afores del poble per a trepitjar un retall del passat. Es tracta d'un tram de calçadai un pont de la mateixa època, transformat en el segle XVIII, que creua les aigües de la. Després d'un berenador ve un altre pont mancat de comentaris històrics que permet el pas segur sobre l'autovia A-12. La jornada continua per pista o sobre restes intermitents de calçada i un pont d'un sol arc sobre la.Dos quilòmetres més endavant ens presentem en una carretera local, passem sota el viaducte del, construït en 1939, i acabem en la riba del. Eldel segle XII es despatxa amb ferotgia: "pel lloc anomenat Lorca, per la zona oriental, discorre el riu anomenat Salat: cuidat amb beure en ell, ni tu ni el teu cavall, perquè és un riu mortífer!". Se salven les aigües, sí riques en sals però no letals, pel pont medieval d'arcs ogivals i deixem el riu i la poesia per a afrontar un exigent quilòmetre fins a Lorca, localitat de laA l'entrada ens rep el prominent absis de l'església de San. El carrer Major ens guia de punta a punta i als afores el nostre itinerari coincideix un tros amb el d'una sendera local que es dirigeix a la. Sempre per pistes de concentració arribem fins a un pas subterrani sota l'autovia i desemboquem en. Són les urbanitzacions de nova construcció les que dibuixen la direcció a seguir fins al pont romànic del, que divideix aquesta part més nova amb el nucli més històric.Per la rúa Nova, al costat de la casa consistorial, pugem fins a la plaça on es troba l'església, amb port de catedral. Al pati d'entrada hi ha una imatge de San, patró de Villatuerta i gran benefactor del Camí de Santiago com els seus coetanis Santo Domingo de la Calçada i Sant Joan d'Ortega. Pel carrer Camí d'Estella prosseguim la caminada cap a la silueta de l'ermita.Aquesta es deixa a mà esquerra i es descendeix fins a un berenador al peu de la NA-132. Tràgicament, en aquest lloc va morir la. Una fita de pedra coronat per una verge i una placa la recordaran sempre. Descansi en pau. Salvem la carretera per un pas subterrani i baixem per una senda fins a un pont modern i bombat sobre l'Ega. El curs d'aquest riu ens portarà fins a les portes i l'origen d'Estella, la, on es troba el, que cedeix el testimoni a la, on es localitza l'hospital de pelegrins.