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Etapa 4

Etapa de Pamplona/Iruña a Ponte a Raíña/Gares

km 24,0
Tempo 05H 45’
Dificultade media
Albergues 13
Dispoñible sen conexión

Finalmente só 24 quilómetros de Puente la Reina

Información sobre a etapa 4: Etapa de Pamplona/Iruña a Ponte a Raíña/Gares

Perfil: Etapa de Pamplona/Iruña a Ponte a Raíña/Gares

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Puntos de interese da etapa 4: Etapa de Pamplona/Iruña a Ponte a Raíña/Gares

  • 22 Albergue Jakue
  • 21 Albergue de los Padres Reparadores
  • 20 Albergue Santiago Apostol
  • 19 Puente románico de Puente la Reina
  • 18 Igrexa de San Xoán Bautista
  • 17 Interesante arquitectura civil
  • 16 Palacio de Muruzabal
  • 15 Igrexa parroquial de Santo Estevo
  • 14 Albergue Camino del Perdón
  • 13 Igrexa da Asunción
  • 12 Parque Eólico
  • 11 caravana de peregrinos
  • 10 casas adornadas
  • 9 Igrexa de San Andrés
  • 8 Balsa Guenduláin
  • 7 Igrexa de San Miguel
  • 6 Albergue Familia Roncal
  • 5 Albergue de peregrinos de la Orden de Malta
  • 4 Ponte de Acella. Río Sadar
  • 3 colo do castelo
  • 2 Catedral de Pamplona
  • 1 Albergue de Pamplona

O itinerario

  • Km 0. Pamplona (Todos os Servizos)

Dúas ducias de quilómetros separan Pamplona de Ponte a Raíña. Descendendo a rúa de Curia até Mercadores, a da famosa curva dos peches de San Fermín, chegamos até a praza Consistorial. A fachada do Concello, mestura barroca e neoclásica, foi construída en 1752. Continuamos por San Saturnino e percorremos de punta a punta a rúa Maior. Tras un paso peonil avanzamos até a avenida do Exército e entramos na Volta do Castelo, fermoso parque crecido en torno ao baluarte defensivo da Cidadela.Máis adiante, a sinalización obriga a deixar a zona verde paira acceder a cálea Fonte do Hierro, que cruza a avenida Sancho o Forte e baixa até a Universidade de Navarra. Abandónase a institución privada pola ponte de Acella sobre o río Sadar (Km 3). Por un andadero, tras dous quilómetros, chégase en lixeira pendente até Cizur Menor, poboación da Cendea de Cizur. Cendea é un termo utilizado en Navarra paira designar ao conxunto de varios pobos que compoñen un só concello.

  • Km 5. Cizur Menor (Albergues. Bares. Tenda)

Á entrada, a man esquerda, atópase a igrexa de San Miguel e á dereita, máis afastada, a parroquial de San Emeterio e San Celedonio. Deixamos Cizur entre encostados e unifamiliares, froito do colapso urbanístico das cidades e as ansias de fuxida a lugares máis tranquilos. Drasticamente, os campos de cereal e as pistas de concentración apodéranse da paisaxe e comezamos a gañar altura con acougo. Chegaremos até unha pequena balsa de auga no lugar de Guenduláin, antigo señorío despoblado - á dereita do Camiño - formado polo palacio e a igrexa (Km 9). Un par de quilómetros máis arriba está Zariquiegui, última poboación da Cendea de Cizur no Camiño de Santiago.

  • Km 11. Zariquiegui (Albergues. Tenda)

Á entrada recíbenos o porte xeométrico e grandioso de San Andrés, templo que aínda conserva una sobria portada románica. Entre algún escintileo de casas blasonadas acometemos a última parte da subida. Deixamos as pistas e tomamos un carreiro máis interesante que se abre paso entre boj e espinos. Chegaremos até a fonte de Gambellacos, coñecida comunmente co nome de Renégaa.A lenda conta que neste lugar, o diaño ofreceu auga a un peregrino sediento a cambio de que renegase de Deus, a Virxe e Santiago. O peregrino, medio moribundo, desprezou a bebida e rezou ata que o demo foise e apareceu a fonte que lle saciou. Saciados tamén nós, dedicamos o último esforzo até o alto da Serra do Perdón, barreira natural entre a Conca de Pamplona e Valdizarbe.

  • Km 13,4. Alto do Perdón (Bar ambulante de 8:00 a 16:00. Do 1 de abril ao 31 de outubro)

É un bo lugar paira soltar a mochila, comer algo e facerse unhas fotos xunto á orixinal obra realizada en chapa polo artista Vicente Galbete, que mostra una caravana de peregrinos de distintas épocas representando a evolución do Camiño ao longo da súa historia. Baixo o zumbido dos aeroxeradores, despois dun merecido descanso, comeza o descenso sobre incómodas pedras soltas e entre coscojas e aciñeiras. Uterga, primeira de Valdizarbe, é a seguinte localidade de noso rutómetro.

  • Km 16,8. Uterga (Albergue. Hostal. Bar)

Dous quilómetros e setecentos metros máis adiante chegamos a Muruzábal .

  • Km 19,5. Muruzábal (Albergues)

Atravesamos a rúa Esteban Pérez de Tafalla, onde se atopa a parroquial de San Esteban. En Muruzábal tamén se pode admirar o palacio barroco do mesmo nome, hoxe reconvertido en adega. Desde Muruzábal é posible desviarse até a ermida de Eunate (ver observacións). Renovamos a marcha cara a Obanos , que se conquista tras un repecho.

  • Km 21,3. Obanos (Albergue. Bares. Tenda. Consultorio. Farmacia. Caixeiro)

A praza do Concello, xunto á igrexa de San Juan Bautista, exerce de unión entre os peregrinos que veñen desde Somport e os de Roncesvalles. Pasamos baixo o arco apuntado da porta de Obanos e baixamos até a estrada, que cruzamos paira continuar á veiga do río Roubo até a entrada de Ponte a Raíña. Xunto á igrexa de Santiago cúmprense as dúas ducias de quilómetros.

  • Km 24. Ponte a Raíña (Todos os Servizos)

As dificultades

Observacións

En imaxes

Que ver, que facer

Albergues

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