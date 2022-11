Etapa de Pamplona/Iruña a Ponte a Raíña/Gares

O itinerario

Km 0. Pamplona (Todos os Servizos)

Km 5. Cizur Menor (Albergues. Bares. Tenda)

Km 11. Zariquiegui (Albergues. Tenda)

Km 13,4. Alto do Perdón (Bar ambulante de 8:00 a 16:00. Do 1 de abril ao 31 de outubro)

Km 16,8. Uterga (Albergue. Hostal. Bar)

Km 19,5. Muruzábal (Albergues)

Km 21,3. Obanos (Albergue. Bares. Tenda. Consultorio. Farmacia. Caixeiro)

Km 24. Ponte a Raíña (Todos os Servizos)

Dúas ducias de quilómetros separan Pamplona de Ponte a Raíña. Descendendo aaté, a da famosa curva dos peches de San Fermín, chegamos até a. A fachada do Concello, mestura barroca e neoclásica, foi construída en 1752. Continuamos por Sane percorremos de punta a punta a. Tras un paso peonil avanzamos até ae entramos na, fermoso parque crecido en torno ao baluarte defensivo da Cidadela.Máis adiante, a sinalización obriga a deixar a zona verde paira acceder a cálea, que cruza a avenidae baixa até a. Abandónase a institución privada polasobre o. Por un andadero, tras dous quilómetros, chégase en lixeira pendente até, poboación da. Cendea é un termo utilizado en Navarra paira designar ao conxunto de varios pobos que compoñen un só concello.Á entrada, a man esquerda, atópase ae á dereita, máis afastada, a parroquial de. Deixamos Cizur entre encostados e unifamiliares, froito do colapso urbanístico das cidades e as ansias de fuxida a lugares máis tranquilos. Drasticamente, os campos de cereal e as pistas de concentración apodéranse da paisaxe e comezamos a gañar altura con acougo. Chegaremos até unha pequena balsa de auga no lugar deantigo señorío despoblado - á dereita do Camiño - formado poloe a. Un par de quilómetros máis arriba está, última poboación da Cendea de Cizur no Camiño de Santiago.Á entrada recíbenos o porte xeométrico e grandioso de, templo que aínda conserva una sobria portada románica. Entre algún escintileo de casas blasonadas acometemos a última parte da subida. Deixamos as pistas e tomamos un carreiro máis interesante que se abre paso entre boj e espinos. Chegaremos até a, coñecida comunmente co nome de Renégaa.A lenda conta que neste lugar, o diaño ofreceu auga a un peregrino sediento a cambio de que renegase de Deus, a Virxe e Santiago. O peregrino, medio moribundo, desprezou a bebida e rezou ata que o demo foise e apareceu a fonte que lle saciou. Saciados tamén nós, dedicamos o último esforzo até o alto da, barreira natural entre a Conca de Pamplona eÉ un bo lugar paira soltar a mochila, comer algo e facerse unhas fotos xunto á orixinal obra realizada en chapa polo artista, que mostra una caravana de peregrinos de distintas épocas representando a evolución do Camiño ao longo da súa historia. Baixo o zumbido dos aeroxeradores, despois dun merecido descanso, comeza o descenso sobre incómodas pedras soltas e entre coscojas e aciñeiras., primeira de Valdizarbe, é a seguinte localidade de noso rutómetro.Dous quilómetros e setecentos metros máis adiante chegamos a MuruzábalAtravesamos a rúa Esteban Pérez de Tafalla, onde se atopa a parroquial de. En Muruzábal tamén se pode admirar odo mesmo nome, hoxe reconvertido en adega. Desde Muruzábal é posible(ver observacións). Renovamos a marcha cara a Obanos, que se conquista tras un repecho.A praza do Concello, xunto á, exerce de unión entre os peregrinos que veñen desde Somport e os de Roncesvalles. Pasamos baixo o arco apuntado dae baixamos até a estrada, que cruzamos paira continuar á veiga doaté a entrada de. Xunto ácúmprense as dúas ducias de quilómetros.