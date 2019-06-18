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Etapa 5

Etapa de Ponte a Raíña/Gares a Estella/Lizarra

km 22,0
Tempo 05H 00’
Dificultade media
Albergues 14
Dispoñible sen conexión

Benvidos á Idade Media; rúas empedradas e ponte románica

Información sobre a etapa 5: Etapa de Ponte a Raíña/Gares a Estella/Lizarra

Perfil: Etapa de Ponte a Raíña/Gares a Estella/Lizarra

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Puntos de interese da etapa 5: Etapa de Ponte a Raíña/Gares a Estella/Lizarra

  • 17 San Pedro de la Rúa de Estella
  • 16 Albergue de ANFAS de Estella
  • 15 Ponte sobre o río Ega
  • 14 Igrexa Parroquial da Anunciación
  • 13 Ponte sobre o río Iranzu
  • 12 Albergue la Bodega del camino
  • 11 Albergue de Lorca
  • 10 Igrexa de San Salvador
  • 9 Ponte medieval. Río salgado
  • 8 Ponte romana sobre o rego Iguste
  • 7 Albergue Maralotx
  • 6 Igrexa de San Román
  • 5 Igrexa parroquial de San Pedro
  • 4 Un bo monte para comezar a etapa
  • 3 Albergue Jakue
  • 2 Albergue de los Padres Reparadores
  • 1 Puente románico de Puente la Reina

O itinerario

  • Km 0. Ponte a Raíña (Todos os Servizos)

A gran maioría pasaría a noite en albérguelos situados á entrada de Ponte a Raíña, así que espertamos do soño pola rúa do Crucifixo, pasando baixo o arco que une a igrexa co convento sanjuanista, e cruzamos a nacional paira entrar na rúa Maior. Á dereita álzase a igrexa de Santiago coa súa rica portada de principios do século XIII. Ao final da rúa, a monumental ponte románico sobre o Arga que dá nome a esta localidade. É seguro que foi construído paira o paso dos peregrinos, aínda que non o é tanto que fose ordenado levantar por réinaa dona Maior. Alimentamos á Historia cruzándoo e viramos a man esquerda paira pasar a nacional e despedir Ponte a Raíña por Zubiurrutia , o barrio das monxas onde existe un convento das Comendadoras do Espírito Santo. Seguimos durante un par de quilómetros o curso do río Arga pola súa marxe dereita e ímonos afastando da súa canle paira virar provisionalmente cara ao noroeste. O cambio de dirección leva afrontar una dura costa baixo unha mancha de piñeiral repoboado que morre xunto á A-12, a autovía do Camiño. Entramos na comarca de Val de Mañeru e chegamos ao pobo que dá nome ao val.

  • Km 5,2. Mañeru (Albergues. Casa Rural. Bar. Tenda. Consultorio. Farmacia)

Pobo de viño, Mañeru atravésase pola súa banda máis sureña (rúa da Esperanza e praza dos Foros) e abandónase pola rúa Forzosa. Á saída vemos aparecer no horizonte una das postais do Camiño. Teno todo: una senda rodeada de cereal e viñedos, transitada por peregrinos, que avanza cara a un pobo de traza medieval situado sobre un outeiro. A localidade en cuestión é Cirauqui e paira chegar até o centro hai que suar de xeito abondo polo seu armazón de rúas empinadas. Por unha das portas da antiga muralla accédese ás rúas Santa Catalina e Portal e ao Concello. Ao carón da ruta, tras unhas escaleiras a man dereita, está San Román, igrexa de característica portada románica e reminiscencias árabes.

  • Km 7,8. Cirauqui (Albergue. Bar. Tenda. Consultorio. Farmacia. Caixeiro)

Penetramos no Concello por un dos seus arcos, onde adoitan deixar un selo paira marcar a credencial, e descendemos até as aforas do pobo paira pisar un retrinco do pasado. Trátase dun tramo de calzada romana e unha ponte da mesma época, transformado no século XVIII, que cruza as augas da regata de Iguste. Tras un merendero vén outra ponte carente de comentarios históricos que permite o paso seguro sobre a autovía A-12. A xornada continúa por pista ou sobre restos intermitentes de calzada e unha ponte dun só arco sobre a regata Dorrondoa (Km 9,4).Dous quilómetros máis adiante presentámonos nunha estrada local, pasamos baixo o viaduto da canle de Alloz, construído en 1939, e acabamos na beira do río Salgado. O Codex Calixtinus do século XII despáchase con saña: "polo lugar chamado Lorca, pola zona oriental, discorre o río chamado Salgado: coidado con beber nel, nin ti nin o teu cabalo, pois é un río mortífero!" (Km 12,1). Sálvanse as augas, si ricas en sales pero non letais, pola ponte medieval de arcos ojivales e deixamos o río e a poesía paira afrontar un esixente quilómetro até Lorca, localidade do val de Yerri.

  • Km 13,3. Lorca (Albergue. Bar. Tenda)

Á entrada recíbenos a prominente ábsida da igrexa de San Salvador. A rúa Maior guíanos de punta a punta e nos arredores o noso itinerario coincide un treito co dun carreiro local que se dirixe á cruz de Maurien. Sempre por pistas de concentración chegamos até un paso subterráneo baixo a autovía e desembocamos en Villatuerta . Son as urbanizacións de nova construción as que debuxan a dirección a seguir até a ponte románico do río Iranzu, que divide esta parte máis nova co núcleo máis histórico.

  • Km 17,8. Villatuerta (Albergue. Bares. Tendas. Consultorio. Farmacia. Caixeiro)

Pola rúa Nova, xunto á casa consistorial, subimos até a praza onde se atopa a igrexa gótica da Anunciación, con porte de catedral. No patio de entrada hai una imaxe de San Veremundo, patrón de Villatuerta e gran benefactor do Camiño de Santiago como os seus coetáneos Santo Domingo da Calzada e San Juan de Ortega. Pola rúa Camiño de Estella proseguimos a andada cara á silueta da ermida de San Miguel.Esta déixase a man esquerda e descéndese até un merendero ao pé da NA-132. Trágicamente, neste lugar faleceu a peregrina canadense Mary Catherine. Un fito de pedra coroado por unha virxe e una placa lembrarana sempre. Descanse en paz. Salvamos a estrada por un paso subterráneo e baixamos por unha senda até unha ponte moderna e bombeada sobre o Ega (Km 19,5). O curso deste río levaranos até as portas e a orixe de Estella, a rúa Curtidores, onde se atopa o servizo de orientación ao peregrino Ordoiz, que cede a testemuña á Rúa, onde se localiza o hospital de peregrinos.

  • Km 22. Estella (Todos os Servizos)

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Etapa de Estella/Lizarra a Torres do Río Etapa 6

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