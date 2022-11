Etapa de Ponte a Raíña/Gares a Estella/Lizarra

O itinerario

Km 0. Ponte a Raíña (Todos os Servizos)

Km 5,2. Mañeru (Albergues. Casa Rural. Bar. Tenda. Consultorio. Farmacia)

Km 7,8. Cirauqui (Albergue. Bar. Tenda. Consultorio. Farmacia. Caixeiro)

Km 13,3. Lorca (Albergue. Bar. Tenda)

Km 17,8. Villatuerta (Albergue. Bares. Tendas. Consultorio. Farmacia. Caixeiro)

Km 22. Estella (Todos os Servizos)

A gran maioría pasaría a noite en albérguelos situados á entrada de Ponte a Raíña, así que espertamos do soño pola rúa do Crucifixo, pasando baixo o arco que une a igrexa co convento sanjuanista, e cruzamos a nacional paira entrar na rúa Maior. Á dereita álzase acoa súa rica portada de principios do século XIII. Ao final da rúa, a monumentalsobre oque dá nome a esta localidade. É seguro que foi construído paira o paso dos peregrinos, aínda que non o é tanto que fose ordenado levantar por réinaa dona Maior. Alimentamos á Historia cruzándoo e viramos a man esquerda paira pasar a nacional e despedir Ponte a Raíña por Zubiurrutia, o barrio das monxas onde existe un. Seguimos durante un par de quilómetros o curso do río Arga pola súa marxe dereita e ímonos afastando da súa canle paira virar provisionalmente cara ao noroeste. O cambio de dirección leva afrontar una dura costa baixo unha mancha de piñeiral repoboado que morre xunto á A-12, a. Entramos na comarca dee chegamos ao pobo que dá nome ao val.Pobo de viño,atravésase pola súa banda máis sureña (rúa da Esperanza e praza dos Foros) e abandónase pola rúa Forzosa. Á saída vemos aparecer no horizonte una das postais do Camiño. Teno todo: una senda rodeada de cereal e viñedos, transitada por peregrinos, que avanza cara a un pobo de traza medieval situado sobre un outeiro. A localidade en cuestión ée paira chegar até o centro hai que suar de xeito abondo polo seu armazón de rúas empinadas. Por unha dasaccédese ás rúas Santa Catalina e Portal e ao Concello. Ao carón da ruta, tras unhas escaleiras a man dereita, está, igrexa de característica portada románica e reminiscencias árabes.Penetramos no Concello por un dos seus arcos, onde adoitan deixar un selo paira marcar a credencial, e descendemos até as aforas do pobo paira pisar un retrinco do pasado. Trátase dun tramo dee unha ponte da mesma época, transformado no século XVIII, que cruza as augas da. Tras un merendero vén outra ponte carente de comentarios históricos que permite o paso seguro sobre a autovía A-12. A xornada continúa por pista ou sobre restos intermitentes de calzada e unha ponte dun só arco sobre a.Dous quilómetros máis adiante presentámonos nunha estrada local, pasamos baixo o viaduto da, construído en 1939, e acabamos na beira do. Odo século XII despáchase con saña: "polo lugar chamado Lorca, pola zona oriental, discorre o río chamado Salgado: coidado con beber nel, nin ti nin o teu cabalo, pois é un río mortífero!". Sálvanse as augas, si ricas en sales pero non letais, pola ponte medieval de arcos ojivales e deixamos o río e a poesía paira afrontar un esixente quilómetro até, localidade doÁ entrada recíbenos a prominente ábsida da igrexa de. A rúa Maior guíanos de punta a punta e nos arredores o noso itinerario coincide un treito co dun carreiro local que se dirixe á. Sempre por pistas de concentración chegamos até un paso subterráneo baixo a autovía e desembocamos en Villatuerta. Son as urbanizacións de nova construción as que debuxan a dirección a seguir até a ponte románico do, que divide esta parte máis nova co núcleo máis histórico.Pola rúa Nova, xunto á casa consistorial, subimos até a praza onde se atopa a, con porte de catedral. No patio de entrada hai una imaxe de, patrón de Villatuerta e gran benefactor do Camiño de Santiago como os seus coetáneos Santo Domingo da Calzada e San Juan de Ortega. Pola rúa Camiño de Estella proseguimos a andada cara á silueta da.Esta déixase a man esquerda e descéndese até un merendero ao pé da NA-132. Trágicamente, neste lugar faleceu a. Un fito de pedra coroado por unha virxe e una placa lembrarana sempre. Descanse en paz. Salvamos a estrada por un paso subterráneo e baixamos por unha senda até unha ponte moderna e bombeada sobre o. O curso deste río levaranos até as portas e a orixe de, a, onde se atopa o, que cede a testemuña á, onde se localiza o hospital de peregrinos.