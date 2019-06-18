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Orreagatik Zubirirako etapa
Etapari buruzko informazioa 2: Orreagatik Zubirirako etapa
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Etapako interesguneak 2: Orreagatik Zubirirako etapa
Ibilbidea
- 0 km. Orreaga (aterpetxea. ostatu-jatetxea. Turismo Bulegoa)
Itzandegia aterpetxetik N-135 errepidera irtengo gara eskuineko bazterbidearen ondoan jaiotzen den eta Sorginaritzagako basotik edo Brujasko hariztitik igarotzen den bidezidorra hartzeko. Ehun metro pasatuta, Erromesen gurutzea ikus daiteke errepidearen beste aldean, Francisco Polite Prior jaunak 1880an leku horretara eraman zuen gurutzadura gotikoa. Pasealeku bukolikoa Ipetea industrialdeko nabeen ondotik iristean amaitzen da. Puntu horretan, ezkerrera biratuko dugu, N-135 errepidera atera eta Auritzen sartzeko.
- 2,8 km. Auritz (hostalak. Landetxeak. Tabernak. Denda. Osasun Zentroa. Farmazia. Kutxazaina)
San Nikolas kalea eta errepidea bat besterik ez dira. Horregatik, herria zeharkatzen dugu, ez baitago bazterbiderik etxe blasoi sendoen eta asfaltoaren artean. Herrian goiz irekitzen duten bi taberna daude, bata elizaren ondoan eta bestea ehun metro geroago. San Nikolas parrokia igaro ondoren, eskuinetara egingo dugu, banku-sukurtsal baten ondoan, Urrobi ibaira jaisten den erreka baten gaineko pasabide bat zeharkatzeko. Pista batetik jarraituko dugu, nabe batzuk eta larre zabalak dituela, azienda eta hosto erorkorreko zuhaiztiak. Harrizko pasabide errudimentarioetatik ur-ibilgu batzuk zeharkatu eta aldapa bat gainditu ondoren, pista asfaltatu batera aterako gara, eta bertatik Erroibarko lehen herria den Espinaleko teilatu eskarlatak ikusiko ditugu. Hirigunean barneratu, eta N-135 errepidea hartu, San Bartolome eliza modernoaren parean.
- 6,5 km. Aurizberri (aterpetxeak. Hostala. Landetxeak. taberna. Denda. Kontsultategia)
Eskuinera egin (taberna bat dugu hemen eta okindegi bat gero) eta espaloitik jarraitu. Oinezkoentzako pasabide baten ondoren, ezkerretara egin, eta beste solairu batzuetako pistetatik Mezkiritz gainera igo. Bazterbidearen ondoan, Orreagako Ama Birjinaren irudi landua dago (8,2 km). Errepidea gurutzatzean, kontuz! Despistatu egin gaitezke eta ez den bidea har dezakegu. Batek Errebeluko gainak eramaten ditu, baina Donejakue bideari jarraitu behar diogu. Metalezko langa batek pagadi ikusgarrian sartzera animatzen gaitu. Han, ezpelez, gorostiz eta iratzez betetako oihanpeak hurrengo herrira eramango gaitu. Azken zati batek, lokatza urrun mantentzeko zolatuta dagoenak, errepidearen ondoan uzten gaitu. Bidexka artifizial batek Bizkarretara garamatza, XII. mendeko etapa-amaierara, erromesen ospitale bati esker.
- 11,4 km. Bizkarreta/Gerendiain (landetxea. taberna. Denda. Kontsultategia)
Sarreran, ezkerrean, taberna bat dago. Biskarreteko Tiña ondoko herria utzi eta Lintzoainera joango gara, ia bi kilometrora.
- 13,3 km. Lintzoain (taberna. Ostatua)
Lintzoainen, frontoiaren ondotik pasa eta eskuinetara torkatuko dugu, zementuzko gurdi oso maldatsua hartzeko. Hartxintxarrezko pistatik jarraitzen da - mugarri bat arduratzen da Erroibar gaineraino iristen diren lau kilometroak gogorarazteaz -, eta bide estu batetik jarraitzen du. Lehenengo arrapalak gogorrenak dira, baina malda jaitsi eta bidea zabaldu egiten da. Gainera, tarte onak daude jaitsiera nabarian, Erroibar berera garamatzana, N-135 errepidea gurutzatzen dugun tokira.
- 17,8 km. Erroibar (bar-furgoneta denboraldian)
Apiriletik urriaren amaierara bitartean, eguzki-panelekin funtzionatzen duen taberna mugikor bat dago. Freskagarriak, fruta, barratxo energetikoak eta opilak ditu, eta udaberrian edari beroak ere zerbitzatzen ditu. Pista bat hartu, eta zazpiehun metrora, Venta del Puerto zegoen lekua utzi genuen. Garai bateko ostatua zen, eta gaur egun hondarrak besterik ez dira geratzen. Gero, jaitsiera nabarmenagoa da, ataka pare bat irekitzera eta ixtera eramaten gaitu, eta maila-tarteren batekin harritzen gaitu. Bukaeran, Rabiako zubian aurkeztuko gara, Arga ibaiaren gainean. Zubirira eta Esteribarko ibarrera iritsiko gara.
- 21,5 km. Zubiri (zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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