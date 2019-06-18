Galego
Planificar o meu Camiño
  1. Inicio ·
Camiño Francés

Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Etapa 2

Etapa de Roncesvalles a Zubiri

km 21,5
Tempo 05H 15’
Dificultade media
Albergues 8
Dispoñible sen conexión

Información sobre a etapa 2: Etapa de Roncesvalles a Zubiri

Perfil: Etapa de Roncesvalles a Zubiri

Ampliar mapa

Puntos de interese da etapa 2: Etapa de Roncesvalles a Zubiri

  • 17 Albergue de Peregrinos de Zubiri
  • 16 Albergue Zaldiko
  • 15 Puente de la Rabia de Zubiri
  • 14 Espectacular baixada ata Zubiri
  • 13 Venda do Porto
  • 12 Alta de erro
  • 11 Igrexa de San Saturnino
  • 10 Chegada a Lintzoain
  • 9 Igrexa de San Pedro
  • 8 Tramo gratificante por faial
  • 7 Salva a Nosa Señora de Roncesvalles
  • 6 Igrexa de San Bartolomeu
  • 5 Pista asfaltada e vista do Espinal
  • 4 robusta arquitectura popular
  • 3 Igrexa de San Nicolás de Bari
  • 2 Capela de Santiago e Silo de Carlomagno
  • 1 Real Colegiata de Roncesvalles

O itinerario

  • Km 0. Roncesvalles (Albergue. Bar-Restaurante. Oficina de Turismo)

Desde o albergue Itzandegia saímos á N-135 paira tomar una senda que nace xunto á beiravía dereita e que discorre polo bosque de Sorginaritzaga ou robledal de Bruxas. Pasados cen metros pode verse alén da estrada a cruz dos Peregrinos, un cruceiro gótico que foi trasladado a este lugar no ano 1880 polo Prior don Francisco Polite. O bucólico paseo termina ao chegar xunto ás naves do polígono Ipetea, punto onde viramos á esquerda paira saír á N-135 e entrar en Auritz/Burguete .

  • Km 2,8. Auritz/Burguete (Hostais. Casas Rurais. Bares. Tenda. Centro de Saúde. Farmacia. Caixeiro)

A rúa San Nicolás e a estrada son todo un, así que por ela atravesamos o pobo, xa que non hai beiravía entre as robustas casas blasonadas e o asfalto. Na poboación hai un par de bares que abren cedo, o primeiro xunto á igrexa e outros cen metros despois. Pasada a parroquia de San Nicolás torcemos á dereita xunto a una sucursal bancaria paira cruzar una pasarela sobre un arroio que baixa cara ao río Urrobi. Continuamos por unha pista, flanqueada por algunhas naves e extensas pradarías poboadas de gando e bosquetes de folla caduca. Tras sortear varias canles de auga por vaos rudimentarios de pedra e liquidar un repecho, saímos a unha pista asfaltada desde a que xa apreciamos os tellados escarlatas de Espinal, primeiro pobo do val de Erro. Internámonos no centro urbano paira saír á N-135 á altura da moderna igrexa de San Bartolomé

  • Km 6,5. Aurizberri/Espinal (Albergues. Hostal. Casas Rurais. Bar. Tenda. Consultorio)

Viramos á dereita (aquí temos un bar e xusto despois una panadaría) e seguimos pola beirarrúa. Xusto despois dun paso de peóns viramos á esquerda e por pistas de diferente piso subimos até o alto de Mezkiritz. Xunto á beiravía hai una imaxe labrada da Virxe de Roncesvalles (Km 8,2). Ao cruzar a estrada ollo!, porque podemos despistarnos e coller a senda que non é. Hai una que leva aos Altos de Errebelu pero debemos seguir a senda xacobea. Una cancela metálica anímanos a entrar no impresionante hayedo, onde o sotobosque de boj, acivros e helechos guíanos cara á seguinte poboación. Un último tramo, pavimentado paira manter afastado o barro, déixanos xunto á estrada, onde una senda artificial conduce a Bizkarreta , fin de etapa no século XII grazas á existencia dun hospital de peregrinos.

  • Km 11,4. Bizkarreta/Gerendiain (Casa Rural. Bar. Tenda. Consultorio)

Á entrada, a man esquerda, atopamos un bar. Abandonamos o pobo xunto á Tiendica de Biskarret e pomos rumbo a Lintzoain , distante case dous quilómetros.

  • Km 13,3. Lintzoain (Bar. Pousada)

Una vez en Lintzoain pasamos xunto ao frontón e torcemos á dereita paira coller un carretil de cemento moi empinado. Séguese por pista de grava miúda - unha mouteira encárgase de lembrarnos os catro quilómetros que restan até o alto de Erro - e continúase a través de una estreita senda. As primeiras ramplas son as máis duras pero a pendente cede e o camiño ensánchase. Mesmo hai bos tramos en claro descenso, como o que nos leva até o mesmo alto de Erro, onde cruzamos a N-135.

  • Km 17,8. Alto de Erro (Bar-furgoneta en tempada)

Entre abril e finais de outubro hai un bar móbil que funciona con paneis solares. Ten refrescos, froita, barritas enerxéticas e bollería e na primavera serve tamén bebidas quentes.Collemos una pista e aos setecentos metros deixamos ao carón o lugar onde se situaba a Venda do Porto, antiga pousada da que hoxe non quedan máis que restos. Despois a baixada faise máis patente, lévanos a abrir e pechar un par de portillos e sorpréndenos con algún tramo de chanzos. Ao final presentámonos na ponte da Rabia sobre o río Arga, construción pola que accedemos a Zubiri e ao val de Esteribar.

  • Km 21,5. Zubiri (Todos os servizos)

As dificultades

Observacións

En imaxes

Que ver, que facer

Albergues

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Cami&ntilde;o de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?

Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.

Envía túas fotografías! Ver todas as fotografías

Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

Ver todo

Seguinte etapa

Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña Etapa 3

Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña

km 20,4
Tempo 04H 30’
Dificultade baixa
14 Albergues