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Etapa de Roncesvalles a Zubiri
Información sobre a etapa 2: Etapa de Roncesvalles a Zubiri
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Puntos de interese da etapa 2: Etapa de Roncesvalles a Zubiri
O itinerario
- Km 0. Roncesvalles (Albergue. Bar-Restaurante. Oficina de Turismo)
Desde o albergue Itzandegia saímos á N-135 paira tomar una senda que nace xunto á beiravía dereita e que discorre polo bosque de Sorginaritzaga ou robledal de Bruxas. Pasados cen metros pode verse alén da estrada a cruz dos Peregrinos, un cruceiro gótico que foi trasladado a este lugar no ano 1880 polo Prior don Francisco Polite. O bucólico paseo termina ao chegar xunto ás naves do polígono Ipetea, punto onde viramos á esquerda paira saír á N-135 e entrar en Auritz/Burguete .
- Km 2,8. Auritz/Burguete (Hostais. Casas Rurais. Bares. Tenda. Centro de Saúde. Farmacia. Caixeiro)
A rúa San Nicolás e a estrada son todo un, así que por ela atravesamos o pobo, xa que non hai beiravía entre as robustas casas blasonadas e o asfalto. Na poboación hai un par de bares que abren cedo, o primeiro xunto á igrexa e outros cen metros despois. Pasada a parroquia de San Nicolás torcemos á dereita xunto a una sucursal bancaria paira cruzar una pasarela sobre un arroio que baixa cara ao río Urrobi. Continuamos por unha pista, flanqueada por algunhas naves e extensas pradarías poboadas de gando e bosquetes de folla caduca. Tras sortear varias canles de auga por vaos rudimentarios de pedra e liquidar un repecho, saímos a unha pista asfaltada desde a que xa apreciamos os tellados escarlatas de Espinal, primeiro pobo do val de Erro. Internámonos no centro urbano paira saír á N-135 á altura da moderna igrexa de San Bartolomé
- Km 6,5. Aurizberri/Espinal (Albergues. Hostal. Casas Rurais. Bar. Tenda. Consultorio)
Viramos á dereita (aquí temos un bar e xusto despois una panadaría) e seguimos pola beirarrúa. Xusto despois dun paso de peóns viramos á esquerda e por pistas de diferente piso subimos até o alto de Mezkiritz. Xunto á beiravía hai una imaxe labrada da Virxe de Roncesvalles (Km 8,2). Ao cruzar a estrada ollo!, porque podemos despistarnos e coller a senda que non é. Hai una que leva aos Altos de Errebelu pero debemos seguir a senda xacobea. Una cancela metálica anímanos a entrar no impresionante hayedo, onde o sotobosque de boj, acivros e helechos guíanos cara á seguinte poboación. Un último tramo, pavimentado paira manter afastado o barro, déixanos xunto á estrada, onde una senda artificial conduce a Bizkarreta , fin de etapa no século XII grazas á existencia dun hospital de peregrinos.
- Km 11,4. Bizkarreta/Gerendiain (Casa Rural. Bar. Tenda. Consultorio)
Á entrada, a man esquerda, atopamos un bar. Abandonamos o pobo xunto á Tiendica de Biskarret e pomos rumbo a Lintzoain , distante case dous quilómetros.
- Km 13,3. Lintzoain (Bar. Pousada)
Una vez en Lintzoain pasamos xunto ao frontón e torcemos á dereita paira coller un carretil de cemento moi empinado. Séguese por pista de grava miúda - unha mouteira encárgase de lembrarnos os catro quilómetros que restan até o alto de Erro - e continúase a través de una estreita senda. As primeiras ramplas son as máis duras pero a pendente cede e o camiño ensánchase. Mesmo hai bos tramos en claro descenso, como o que nos leva até o mesmo alto de Erro, onde cruzamos a N-135.
- Km 17,8. Alto de Erro (Bar-furgoneta en tempada)
Entre abril e finais de outubro hai un bar móbil que funciona con paneis solares. Ten refrescos, froita, barritas enerxéticas e bollería e na primavera serve tamén bebidas quentes.Collemos una pista e aos setecentos metros deixamos ao carón o lugar onde se situaba a Venda do Porto, antiga pousada da que hoxe non quedan máis que restos. Despois a baixada faise máis patente, lévanos a abrir e pechar un par de portillos e sorpréndenos con algún tramo de chanzos. Ao final presentámonos na ponte da Rabia sobre o río Arga, construción pola que accedemos a Zubiri e ao val de Esteribar.
- Km 21,5. Zubiri (Todos os servizos)
As dificultades
Observacións
En imaxes
Que ver, que facer
Albergues
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