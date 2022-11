Etapa de Roncesvalles a Zubiri

O itinerario

Km 0. Roncesvalles (Albergue. Bar-Restaurante. Oficina de Turismo)

Km 2,8. Auritz/Burguete (Hostais. Casas Rurais. Bares. Tenda. Centro de Saúde. Farmacia. Caixeiro)

Km 6,5. Aurizberri/Espinal (Albergues. Hostal. Casas Rurais. Bar. Tenda. Consultorio)

Km 11,4. Bizkarreta/Gerendiain (Casa Rural. Bar. Tenda. Consultorio)

Km 13,3. Lintzoain (Bar. Pousada)

Km 17,8. Alto de Erro (Bar-furgoneta en tempada)

Km 21,5. Zubiri (Todos os servizos)

Desde o alberguesaímos á N-135 paira tomar una senda que nace xunto á beiravía dereita e que discorre polo. Pasados cen metros pode verse alén da estrada a, un cruceiro gótico que foi trasladado a este lugar no ano 1880 polo Prior don Francisco Polite. O bucólico paseo termina ao chegar xunto ás naves do, punto onde viramos á esquerda paira saír á N-135 e entrar en Auritz/BurgueteA rúa San Nicolás e a estrada son todo un, así que por ela atravesamos o pobo, xa que non hai beiravía entre as robustas casas blasonadas e o asfalto. Na poboación hai un par de bares que abren cedo, o primeiro xunto á igrexa e outros cen metros despois. Pasada atorcemos á dereita xunto a una sucursal bancaria paira cruzar una pasarela sobre un arroio que baixa cara ao. Continuamos por unha pista, flanqueada por algunhas naves e extensas pradarías poboadas de gando e bosquetes de folla caduca. Tras sortear varias canles de auga por vaos rudimentarios de pedra e liquidar un repecho, saímos a unha pista asfaltada desde a que xa apreciamos os tellados escarlatas de, primeiro pobo do. Internámonos no centro urbano paira saír á N-135 á altura da modernaViramos á dereita (aquí temos un bar e xusto despois una panadaría) e seguimos pola beirarrúa. Xusto despois dun paso de peóns viramos á esquerda e por pistas de diferente piso subimos até o. Xunto á beiravía hai una imaxe labrada da. Ao cruzar a estrada ollo!, porque podemos despistarnos e coller a senda que non é. Hai una que leva aos Altos de Errebelu pero debemos seguir a senda xacobea. Una cancela metálica anímanos a entrar no impresionante hayedo, onde o sotobosque de boj, acivros e helechos guíanos cara á seguinte poboación. Un último tramo, pavimentado paira manter afastado o barro, déixanos xunto á estrada, onde una senda artificial conduce a Bizkarreta, fin de etapa no século XII grazas á existencia dun hospital de peregrinos.Á entrada, a man esquerda, atopamos un bar. Abandonamos o pobo xunto áe pomos rumbo a Lintzoain, distante case dous quilómetros.Una vez en Lintzoain pasamos xunto ao frontón e torcemos á dereita paira coller un carretil de cemento moi empinado. Séguese por pista de grava miúda - unha mouteira encárgase de lembrarnos os catro quilómetros que restan até o alto de Erro - e continúase a través de una estreita senda. As primeiras ramplas son as máis duras pero a pendente cede e o camiño ensánchase. Mesmo hai bos tramos en claro descenso, como o que nos leva até o mesmo, onde cruzamos a N-135.Entre abril e finais de outubro hai un bar móbil que funciona con paneis solares. Ten refrescos, froita, barritas enerxéticas e bollería e na primavera serve tamén bebidas quentes.Collemos una pista e aos setecentos metros deixamos ao carón o lugar onde se situaba a, antiga pousada da que hoxe non quedan máis que restos. Despois a baixada faise máis patente, lévanos a abrir e pechar un par de portillos e sorpréndenos con algún tramo de chanzos. Ao final presentámonos nasobre o río, construción pola que accedemos a Zubirie ao