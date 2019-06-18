Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Saint Jean Pied-en etapa, Portetik Orreagara
Gozatu Espainiaren eta Frantziaren arteko mugako paisaiez.
Etapari buruzko informazioa 1: Saint Jean Pied-en etapa, Portetik Orreagara
Mapa handitu
Etapako interesguneak 1: Saint Jean Pied-en etapa, Portetik Orreagara
Ibilbidea
- 0 km. Porteko Saint Jean Pied (zerbitzu guztiak)
Bide Frantsesa – Bide nagusia, Donejakue bide guztien ama – Erdi Aroko zubian hasiko dugu, Nive ibaiaren gainean. Horrela iristen gara rue d’Espagne-ra, mendeetan zehar ia aldatu ez den merkatarien eta artisauen auzora. Kalea alderik alde zeharkatuko dugu, harresi zaharrean eroritako hormak zeharkatzeko eta egurrezko zutoin bateraino iristeko. Iltzatuta, maskor baten eta GR 65eko marka gorri eta zuriaren ondoan, Chemin de Saint Jacques de Compostelle-ren seinalea dago. Handik gutxira, kartel batek beste ibilbidea seinalatzen du Arnéguy eta Valcarlosen, eskuinetik doana (ikusi zailtasunak).
1. ibilbidea.
Aldapa ikaragarri batek jarraian hartuko gaitu eta oso poliki aurre egitea komeni da, horrela beroketa progresiboa erraztuz ahalegin handia eskatuko digun eta lasaitasun handiz hartu beharreko etapa batean. Are gehiago, gehiegizko sufrimendurik ez izateko eta ezusteko bat ere gerta ez dadin, ondo entrenatuta etortzea gomendatzen da. Landa-errepidetik gora, hainbat etxe-auzo igarotzen dira, hala nola Iruleya eta Erreculus, betiere belardi berdeez inguratuta. Arnasa berreskuratzeko tarteak ispilu gisa desagertzen dira, eta laster iristen dira berriro arrapala beldurgarriak, Huntto gunera hurbilduko gaituztenak.
- 5. km. Huntto (aterpetxea)
Huntto eta gero, errepideak tregua txiki bat ematen digu eta bere lekua hartzen duen bidexkak maldaren partida irabazten du, ferra-kurben segida batekin. Asfaltoaren gainetik pasa, berriz ere, iturri baten eta orientazio-mahai baten ondoan. Begiratoki ezin hobean dago, eta Saint Jean Pied de Porten eta Akitania frantsesaren (6,4 km) inguruko orografia leunaren ikuspegia ematen du. Kilometro bat geroago Orissoneko aterpetxea eta taberna-jatetxea daude, gaua pasatzeko beste aukera bat, batez ere arratsaldea hasi duen bidaiariarentzat.
- 7,5 km. Orisson (aterpetxea. ostatu-jatetxea)
Mendiko errepidean aurrera jarraitzen dugu, segur aski Manech arrazako ardiekin eta klimaren zurruntasunarekiko sentiezinak diren zaldi sendoekin. Lau kilometro aurrerago, ehun bat metrora eta ezkerretara, gailur arrokatsu batean Biakorriko Ama Birjinaren tamaina ikus daiteke, lorez, lepokoz, bidegurutzez, maskorrez eta gainerako eskaintza erromesez apaindua (11,3. km). Hogei minutuko ibilaldiaren ondoren, Frantziako Arnéguy herrira doan desbideratzea pasatuko dugu, eta bi kilometro aurrerago, azkenik, jardunaldiko puntu giltzarrira iritsiko gara. Eskuineko bazterbidearen ondoan harrizko mugarri bat dago, Roncevaux/Orreaga inskripzioarekin (15. km) zizelkatutako egur-seinalearekin.
D-428 errepidea utzi eta mendian zehar jarraitzea esan nahi du. Thibaulteko gurutzearen ondotik pasatuko gara berehala, objektuez eta zintzilikarioz betea, eta bi muinen artean igoko gara, eta eskuinetara harrizko aterpe bat utziko dugu (15,6 km). Leizar Atheka mendiaren magalean, kilometro eskas bat egingo dugu Bentarteko leporaino. Han dago Roldán iturria, eta Karlomagnoren ofiziala gogorarazten digu, 778. urtean (16,5 km) baskoiek eta haren armadak garaitua. Harrizko mugarri sendo batek Nafarroan sartuko garela iragartzen du eta, laster, egurrezko seinale hirukoitz batek eskuinetik jarraitzera animatzen gaitu. Pagadi itxi baten azpian eta tarte bakanago baten azpian, Izandorre aterpetxera iritsiko gara. 43. eta 44. balizen artean dago, eta funtsezkoa da larrialdietan (ikus zailtasunen atala). Pista harritsua gogortu egiten da Lepoeder leporaino iritsi arte, etaparen gehienezko kotaraino, 1430 metroko altueran (20,5 km).
Hemen, aurrera egiteko bi aukera daude, egurrezko zutoin batean ondo adieraziak. Ezkerrekoa laburrena da (3,6 kilometro Orreagaraino), malda handietatik jaisten delako handicapa duena. Donsimon mendiko basoan barna dago. Eskuineko aukera laurehun metro luzeagoa da eta Ibañetako gainetik pasatzen da, San Salvadorreko kapera dagoen tokitik. Gustu kontua. Guk luzeena aukeratu eta asfaltatutako pistatik jaitsiko gara, askotan GR marka gorri eta zuriei esker. Bistak ikusgarriak dira eta goizeko etapako paisaia ezagutzera garamatzate: pagoen basoak eta Orreaga, Burgeteko eta Erroibarko ateak irekiz. Hala, Ibañetara iritsiko gara. Han dago San Salvadorreko kapera pikutsua, Erdi Aroko erromesak orientatzeko kanpaia jotzen zuen garai bateko zenobioaren omenez eraikia (24,1. km).
Etapari hasperen bat besterik ez zaio geratzen, eta, Hegaztien Migrazio Zentroaren ondotik igaro ondoren, gure ibilbidea basoan barneratu eta Orreagara jaisten da, Santa Maria kolegiata gotikoak ordezkatuta. Pasabidera ateratzen den lehen eraikina erromesen aterpetxea da.
- 25,7 km. Orreaga (aterpetxea. ostatu-jatetxea. Turismo Bulegoa)
2. ibilbidea.
(nahitaez bete behar dira azaroaren 1etik martxoaren 31 arte. Oharra: ikusi zailtasunak)
- 0 km. Donibane Garazi.
Gogoratu aldaera hau nahitaez bete behar dela azaroaren 1etik martxoaren 31 arte.
Saihesbide hori hartzeko, Porte d'Espagne zeharkatu ondoren, ehun bat metro egin behar ditugu aurrez aurre. Han, Chemin de Mayorga zeharkatuko dugu eskuinerantz, eta D 933 errepide nazionalera eramango gaitu. Errepide horrek 750 metro inguru hartuko ditu. Eskuinerantz egingo dugu, Nive d’Arnéguy Riviere ibaia zeharkatzeko, eta Espainiaren eskuinerantz egingo dugu. Hemen tabernak, dendak eta jatetxeak ditugu. Venta Peio parean pista bat hartu eta Arnéguyraino iritsiko gara kilometro eta erdian.
- 8,2 km.Arnéguy.
Arnéguyn, Luzaide ibaia eta, aldi berean, muga gurutzatuko ditugu, eta Frantzian sartuko gara berriro. Ondoren, asfaltatutako pistatik jarraituko dugu, eta ibaia eta errepidea gure eskuinetara utziko ditugu. Hiru kilometro inguru egingo ditugu, eta Valcarlosera iritsiko gara, berriz ere ibaia zeharkatuz eta Espainian sartuko gara.
- 11,5 km. Hesiak.
Valcarlosetik atera, zerbitzu guztiak barne, erromesentzako aterpea 135 errepide nazionaletik, eta bi kilometro eta erdi ezkerrean, herriko errepide batetik Gainekoleta auzoraino. Hara iristean, bide bat hartu, eta berriro ere 135 metrora iritsiko zarete. Errepide nazionaletik bi kilometro egin eta gero, berriz ere ezkerretara hartuko dugu, errekaren ondotik.
- 22. km. Ibañetako portua.
behin portura iritsita (1057 metroko altuera), bidetik jaitsi eta Orreagara iritsiko gara bi kilometro eskasean. Herri horretara erromesen aterpetxearen parean sartuko gara.
- 23,7 km. Orreaga.
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?
Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak