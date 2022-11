Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles

L’itinerari

Km 0. Saint Jean Pied de Port (Tots els serveis)

Itinerari 1.

Km 5. Huntto (Alberg)

Km 7,5. Orisson (Alberg. Bar-Restaurant)

Km 25,7. Roncesvalles (Alberg. Bar-restaurant. Oficina de Turisme)

Itinerari 2.

Km 0. Saint Jean Pied de Port.

Km 8,2. Arnéguy.

Km 11,5. Valcarlos.

Km 22. Port d'Ibañeta.

Km 23,7. Roncesvalles.

El– el Camí per excel·lència, la mare de tots els Camins a Santiago – l'iniciem en el pont medieval sobre elAixí accedim a la, barri de comerciants i artesans que a penes ha variat la seva fisonomia al llarg dels segles. Travessem el carrer d'una punta a una altra per a traspassar els murs derruïts de l'antiga muralla i arribar fins a un pal de fusta. Clavada, al costat d'una petxina i la marca vermella i blanca del GR 65, hi ha un senyal que indica. Al poc, un cartell assenyala l'altre itinerari per Arnéguy i Valcarlos, que es desvia per la dreta (veure dificultats).Un terrible repecho ens rep a continuació i convé afrontar-ho molt a poc a poc, facilitant així l'escalfament progressiu en una etapa que ens exigirà molt esforç i que cal prendre's amb molta calma. És més, per a evitar un sofriment excessiu i fins a un probable esglai es recomana venir ben entrenat. Ascendint per la carretera rural passem intermitents barris de cases, com, sempre envoltats de verdes praderies. Els trams on recuperar l'alè es van diluint com un miratge i aviat arriben de nou les temibles rampes que ens acostaran fins al nucli d'HunttoDesprés d'Huntto, la carretera ens dóna una petita treva i ocupa el seu lloc una senda que guanya la partida al pendent amb una successió de corbes de ferradura. De nou sobre l'asfalt passem al costat d'una. Està emplaçada en un excel·lent mirador on s'obté una panoràmica de Saint Jean Pied de Port i de la suau orografia d'aquesta zona de l'Aquitània. Un quilòmetre després està l'alberg, una alternativa més per a passar la nit, sobretot per al viatger que hagi iniciat l'etapa a la tarda.Continuem avançant per la carretera de muntanya, segurament en companyia d'ovellesi robustos cavalls insensibles als rigors del clima. Uns quatre quilòmetres més endavant, a uns cent metres i a mà esquerra, es pot distingir sobre una cresta rocosa la talla de laadornada amb flors, collarets, creus, petxines i altres ofrenes pelegrines. Després de vint minuts de marxa passem de llarg el desviament que baixa fins a la localitat francesa d'Arnéguy i dos quilòmetres més endavant, per fi, arribem al punt clau de la jornada. Al costat del voral dret hi ha unaamb un senyal de fusta tallada amb la inscripció.Significa abandonar la carretera D-428 i continuar muntanya a través. Passem immediatament al costat de la, també plena d'objectes i colgajos, i ascendim entre dues llomes, deixant a la dreta un socorregut. Sota els vessants del picrecorrem el quilòmetre escàs que resta fins al, on es troba la, que recorda a l'oficial de Carlemany derrotat pels vascons al costat del seu exèrcit l'any 778. Una robusta fita de pedra anuncia la nostra entrada a Navarrai, en breu, un triple senyal de fusta ens anima a seguir per la dreta. Sota una espessa fageda i un tram més buidat arribem fins al, situat entre les balises 43 i 44 i vital en cas d'emergència (veure l'apartat dificultats). La pista pedregosa s'endureix fins a aconseguir el, la cota màxima de l'etapa a 1430 metres d'altura.Aquí es presentenper a continuar, ben assenyalades en un pal de fusta. La de l'esquerra és la més curta (3,6 quilòmetres fins a Roncesvalles), amb el hàndicap que descendeix per forts pendents. És un tram preciós pel bosc de la. L'opció de la dreta és quatre-cents metres més llarga i passa per l'alt d'Ibañeta, on se situa la capella de San Salvador. Qüestió de gustos. Nosaltres triem la més llarga i descendim per la pista asfaltada, atallant en moltes ocasions gràcies a les marques vermelles i blanques del GR. Les vistes són espectaculars i ens porten a descobrir el paisatge de l'etapa de demà: boscos de fajos i Roncesvalles obrint les portes a Burguete i a la vall d'Erro. Arribem així a Ibañeta, on es troba la morruda, construïda en record d'un antic cenobi que feia sonar la seva campana per a orientar als pelegrins medievals.A l'etapa només li queda un sospir i, després de passar al costat del, el nostre itinerari s'interna pel bosc per a baixar a Roncesvalles, representat per la. El primer edifici que sali al pas és l'alberg(d'obligat compliment de l'1 de novembre al 31 de març. Nota: veure dificultats)Recordem que aquesta variant és d'obligat compliment des de l'1 de novembre fins al 31 de març.Per a prendre aquesta variant una vegada creuem la Port d'Espagne continuem de front uns cent metres, una vegada allí girem a la dreta pel Chemin de Mayorga, que ens portés a la carretera nacional D 933 la qual prenem uns 750 metres, girem a la dreta per a creuar per un pont el rio Nive d’Arnéguy Riviere i continuar per la dreta del rio i de la carretera fins a Vendes Arnéguy on creuem a Espanya. Aquí tenim bars, botigues i restaurants. Davant de la Venda Peio prenem una pista que ens portarà fins a Arnéguy en quilòmetre i mig.Una vegada en Arnéguy creuem el rio Luzaide i al seu torn la frontera entrant de nou a França per a continuar per pista asfaltada aquesta vegada deixant el rio i la carretera a la nostra dreta, continuem uns tres quilòmetres fins a arribar a Valcarlos on entrem de nou creuant el rio i tornant a entrar a Espanya.Sortim de Valcarlos, localitat amb tots els serveis inclòs alberg de pelegrins per la carretera nacional 135 per a desviar-nos al cap d'uns dos quilòmetres i mig a l'esquerra per una carretera local fins al barri de Gainekoleta, una vegada allí prenem un camí que ens desemboca de nou en la nacional 135 la qual tornem a prendre, després de continuar uns dos quilòmetres de carretera nacional tornem a prendre a l'esquerra per a descendir al costat del rio, desviament perfectament senyalitzat, i des d'allí iniciar una forta pujada que ens tornarà a portar fins a la nacional però aquesta vegada sol uns cent metres per a tornar a prendre un camí que ens conduirà sempre en ascens fins al Port d'Ibañeta.una vegada en el port (1057 metres d'altura) descendim per camí fins a arribar a Roncesvalles en poc menys de dos quilòmetres, localitat a la qual entrem a l'altura del refugi de pelegrins.