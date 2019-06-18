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Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles
Disfruta dels paisatges fronterers entre Espanya i França.
Informació sobre l’etapa 1: Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles
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Punts d’interès de l’etapa 1: Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles
L’itinerari
- Km 0. Saint Jean Pied de Port (Tots els serveis)
El Camí Francès – el Camí per excel·lència, la mare de tots els Camins a Santiago – l'iniciem en el pont medieval sobre el riu Nive. Així accedim a la rue d’Espagne, barri de comerciants i artesans que a penes ha variat la seva fisonomia al llarg dels segles. Travessem el carrer d'una punta a una altra per a traspassar els murs derruïts de l'antiga muralla i arribar fins a un pal de fusta. Clavada, al costat d'una petxina i la marca vermella i blanca del GR 65, hi ha un senyal que indica Chemin de Saint Jacques de Compostelle.. Al poc, un cartell assenyala l'altre itinerari per Arnéguy i Valcarlos, que es desvia per la dreta (veure dificultats).
Itinerari 1.
Un terrible repit ens rep a continuació i convé afrontar-lo molt a poc a poc, facilitant així l'escalfament progressiu en una etapa que ens exigirà molt esforç i que cal prendre's amb molta calma. És més, per a evitar un sofriment excessiu i fins a un probable esglai es recomana venir ben entrenat. Ascendint per la carretera rural passem intermitents barris de cases, com Iruleya i Erreculus, sempre envoltats de verdes praderies. Els trams on recuperar l'alè es van diluint com un miratge i aviat arriben de nou les temibles rampes que ens acostaran fins al nucli d'Huntto .
- Km 5. Huntto (Alberg)
Després d'Huntto, la carretera ens dona una petita treva i ocupa el seu lloc una senda que guanya la partida al pendent amb una successió de corbes de ferradura. De nou sobre l'asfalt passem al costat d'una font i una taula d'orientació. Està emplaçada en un excel·lent mirador on s'obté una panoràmica de Saint Jean Pied de Port i de la suau orografia d'aquesta zona de l'Aquitània francesa (Km 6,4). Un quilòmetre després està l'alberg i bar-restaurant d'Orisson, una alternativa més per a passar la nit, sobretot per al viatger que hagi iniciat l'etapa a la tarda.
- Km 7,5. Orisson (Alberg. Bar-Restaurant)
Continuem avançant per la carretera de muntanya, segurament en companyia d'ovelles de raça Manech i robustos cavalls insensibles als rigors del clima. Uns quatre quilòmetres més endavant, a uns cent metres i a mà esquerra, es pot distingir sobre una cresta rocosa la talla de la Verge de Biakorri, adornada amb flors, collarets, creus, petxines i altres ofrenes pelegrines (Km 11,3). Després de vint minuts de marxa passem de llarg el desviament que baixa fins a la localitat francesa d'Arnéguy i dos quilòmetres més endavant, per fi, arribem al punt clau de la jornada. Al costat del voral dret hi ha una fita de pedra amb un senyal de fusta tallada amb la inscripció Roncevaux/Orreaga (Km 15).
Significa abandonar la carretera D-428 i continuar muntanya a través. Passem immediatament al costat de la creu de Thibault, també plena d'objectes i colgajos, i ascendim entre dues llomes, deixant a la dreta un socorregut refugi de pedra (Km 15,6). Sota els vessants del pic Leizar Atheka recorrem el quilòmetre escàs que resta fins al serral de Bentarte, on es troba la Font de Roldán, que recorda a l'oficial de Carlemany derrotat pels vascons al costat del seu exèrcit l'any 778 (Km 16,5). Una robusta fita de pedra anuncia la nostra entrada a Navarra i, en breu, un triple senyal de fusta ens anima a seguir per la dreta. Sota una espessa fageda i un tram més buidat arribem fins al refugi Izandorre, situat entre les balises 43 i 44 i vital en cas d'emergència (veure l'apartat dificultats). La pista pedregosa s'endureix fins a aconseguir el serral Lepoeder, la cota màxima de l'etapa a 1430 metres d'altura (Km 20,5).
Aquí es presenten dues opcions per a continuar, ben assenyalades en un pal de fusta. La de l'esquerra és la més curta (3,6 quilòmetres fins a Roncesvalles), amb el hàndicap que descendeix per forts pendents. És un tram preciós pel bosc de la muntanya Donsimon. L'opció de la dreta és quatre-cents metres més llarga i passa per l'alt d'Ibañeta, on se situa la capella de San Salvador. Qüestió de gustos. Nosaltres triem la més llarga i descendim per la pista asfaltada, atallant en moltes ocasions gràcies a les marques vermelles i blanques del GR. Les vistes són espectaculars i ens porten a descobrir el paisatge de l'etapa de demà: boscos de fajos i Roncesvalles obrint les portes a Burguete i a la vall d'Erro. Arribem així a Ibañeta, on es troba la morruda capella de San Salvador, construïda en record d'un antic cenobi que feia sonar la seva campana per a orientar als pelegrins medievals (Km 24,1).
A l'etapa només li queda un sospir i, després de passar al costat del Centre de Migració d'Ocells, el nostre itinerari s'interna pel bosc per a baixar a Roncesvalles, representat per la Col·legiata gòtica de Santa María. El primer edifici que surt al pas és l'alberg de pelegrins.
- Km 25,7. Roncesvalles (Alberg. Bar-restaurant. Oficina de Turisme)
Itinerari 2.
(d'obligat compliment de l'1 de novembre al 31 de març. Nota: veure dificultats)
- Km 0. Saint Jean Pied de Port.
Recordem que aquesta variant és d'obligat compliment des de l'1 de novembre fins al 31 de març.
Per a prendre aquesta variant una vegada creuem la Port d'Espagne continuem de front uns cent metres, una vegada allí girem a la dreta pel Chemin de Mayorga, que ens portés a la carretera nacional D 933 la qual prenem uns 750 metres, girem a la dreta per a creuar per un pont el va riure Nive d’Arnéguy Riviere i continuar per la dreta del va riure i de la carretera fins a Vendes Arnéguy on creuem a Espanya. Aquí tenim bars, botigues i restaurants. Davant de la Venda Peio prenem una pista que ens portarà fins a Arnéguy en quilòmetre i mig.
- Km 8,2. Arnéguy.
Una vegada en Arnéguy creuem el va riure Luzaide i al seu torn la frontera entrant de nou a França per a continuar per pista asfaltada aquesta vegada deixant el va riure i la carretera a la nostra dreta, continuem uns tres quilòmetres fins a arribar a Valcarlos on entrem de nou creuant el va riure i tornant a entrar a Espanya.
- Km 11,5. Valcarlos.
Sortim de Valcarlos, localitat amb tots els serveis inclòs alberg de pelegrins per la carretera nacional 135 per a desviar-nos al cap d'uns dos quilòmetres i mig a l'esquerra per una carretera local fins al barri de Gainekoleta, una vegada allí prenem un camí que ens desemboca de nou en la nacional 135 la qual tornem a prendre, després de continuar uns dos quilòmetres de carretera nacional tornem a prendre a l'esquerra per a descendir al costat del va riure, desviament perfectament senyalitzat, i des d'allí iniciar una forta pujada que ens tornarà a portar fins a la nacional però aquesta vegada sol uns cent metres per a tornar a prendre un camí que ens conduirà sempre en ascens fins al Port d'Ibañeta.
- Km 22. Port d'Ibañeta.
una vegada en el port (1057 metres d'altura) descendim per camí fins a arribar a Roncesvalles en poc menys de dos quilòmetres, localitat a la qual entrem a l'altura del refugi de pelegrins.
- Km 23,7. Roncesvalles.
Les dificultats
Observacions
En imatges
Què veure, què fer
Albergs
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