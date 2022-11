Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles

O itinerario

Km 0. Saint Jean Pied de Port (Todos os servizos)

Itinerario 1.

Km 5. Huntto (Albergue)

Km 7,5. Orisson (Albergue. Bar-Restaurante)

Km 25,7. Roncesvalles (Albergue. Bar-restaurante. Oficina de Turismo)

Itinerario 2.

Km 0. Saint Jean Pied de Port.

Km 8,2. Arnéguy.

Km 11,5. Valcarlos.

Km 22. Porto de Ibañeta.

Km 23,7. Roncesvalles.

– o Camiño por excelencia, a nai de todos os Camiños a Santiago – iniciámolo na ponte medieval sobre oAsí accedemos á, barrio de comerciantes e artesáns que apenas variou a súa fisionomía ao longo dos séculos. Atravesamos a rúa dunha punta a outra paira traspasar os muros derruidos da antiga muralla e chegar até un poste de madeira. Cravada, xunto a una cuncha e a marca vermella e branca do GR 65, hai una sinal que indica. Ao pouco, un cartel sinala o outro itinerario por Arnéguy e Valcarlos, que se desvía pola dereita (ver dificultades).Un terrible repecho recíbenos a continuación e convén afrontalo moi amodo, facilitando así o quecemento progresivo nunha etapa que vai esixirnos moito esforzo e que hai que tomarse con moita calma. É máis, paira evitar un sufrimento excesivo e até un probable susto recoméndase vir ben adestrado. Ascendendo pola estrada rural pasamos intermitentes barrios de casas, como, sempre rodeados de verdes praderías. Os tramos onde recuperar o alento vanse diluíndo como un espellismo e pronto chegan de novo as temibles ramplas que nos achegarán até o núcleo deDespois de Huntto, a estrada dános una pequena tregua e ocupa o seu lugar una senda que gaña a partida á pendente cunha sucesión de curvas de ferradura. De novo sobre o asfalto pasamos xunto a una. Está emprazada nun excelente miradoiro onde se obtén una panorámica de Saint Jean Pied de Port e da suave orografía desta zona da. Un quilómetro despois está o, una alternativa máis paira pasar a noite, sobre todo paira o viaxeiro que inicie a etapa pola tarde.Seguimos avanzando pola estrada de montaña, seguramente en compañía dee robustos cabalos insensibles aos rigores do clima. Uns catro quilómetros máis adiante, a uns cen metros e a man esquerda, pódese distinguir sobre unha crista rochosa a talla daadornada con flores, colares, cruces, cunchas e demais ofrendas peregrinas. Tras vinte minutos de marcha pasamos de longo o desvío que baixa até a localidade francesa de Arnéguy e dous quilómetros máis adiante, por fin, chegamos ao momento clave da xornada. Xunto á beiravía dereita hai uncun sinal de madeira tallada coa inscrición.Significa abandonar a estrada D-428 e continuar monte a través. Pasamos inmediatamente xunto á, tamén enche de obxectos e colgajos, e ascendemos entre dous lomas, deixando á dereita un socorrido. Baixo as ladeiras do picopercorremos o quilómetro escaso que resta até o, onde se atopa a, que lembra ao oficial de Carlomagno derrotado polos vascones xunto ao seu exército no ano 778. Un robusto fito de pedra anuncia a nosa entrada en Navarrae, en breve, una triplo sinal de madeira anímanos a seguir pola dereita. Baixo un tupido hayedo e un tramo máis despexado chegamos até o, situado entre as balizas 43 e 44 e vital en caso de emerxencia (ver as apartado dificultades). A pista pedregosa endurécese até alcanzar o, a cota máxima da etapa a 1430 metros de altura.Aquí preséntansepaira continuar, ben sinaladas nun poste de madeira. A da esquerda é a máis curta (3,6 quilómetros até Roncesvalles), co hándicap de que descende por fortes pendentes. É un tramo precioso polo bosque do. A opción da dereita é catrocentos metros máis longa e pasa polo alto de Ibañeta, onde se sitúa a capela de San Salvador. Cuestión de gustos. Nós escollemos a máis longa e descendemos pola pista asfaltada, atallando en moitas ocasións grazas ás marcas vermellas e brancas do GR. As vistas son espectaculares e lévannos a descubrir a paisaxe da etapa de mañá: bosques de haxas e Roncesvalles abrindo as portas a Burguete e ao val de Erro. Chegamos así a Ibañeta, onde se atopa a picuda, construída en recordo dun antigo cenobio que facía soar a súa campá paira orientar aos peregrinos medievais.Á etapa só queda un suspiro e, tras pasar xunto ao, o noso itinerario se interna polo bosque paira baixar a Roncesvalles, representado pola. O primeiro edificio que salgue ao paso é o(de obrigado cumprimento do 1 de novembro ao 31 de marzo. Nota: ver dificultades)Lembramos que esta variante é de obrigado cumprimento desde o 1 de novembro até o 31 de marzo.Paira tomar esta variante una vez cruzamos pórtea d'Espagne continuamos de fronte uns cen metros, una vez alí viramos á dereita polo Chemin de Mayorga, que nos levase á estrada nacional D 933 a cal tomamos uns 750 metros, viramos á dereita paira cruzar por unha ponte o rio Nive d’Arnéguy Riviere e continuar pola dereita do rio e da estrada até Vendas Arnéguy onde cruzamos a España. Aquí temos bares, tendas e restaurantes. En fronte da Venda Peio tomamos una pista que nos levará até Arnéguy en quilómetro e medio.Una vez en Arnéguy cruzamos o rio Luzaide e á súa vez a fronteira entrando de novo en Francia paira continuar por pista asfaltada esta vez deixando o rio e a estrada á nosa dereita, continuamos uns tres quilómetros até chegar a Valcarlos onde entramos de novo cruzando o rio e volvendo entrar en España.Saímos de Valcarlos, localidade con todos os servizos incluído albergue de peregrinos pola estrada nacional 135 paira desviarnos ao cabo duns dous quilómetros e medio á esquerda por unha estrada local até o barrio de Gainekoleta, una vez alí tomamos un camiño que nos desemboca de novo na nacional 135 a cal volvemos tomar, despois de continuar uns dous quilómetros de estrada nacional volvemos tomar á esquerda paira descender xunto ao rio, desvío perfectamente sinalizado, e desde alí iniciar una forte subida que nos volverá a levar até a nacional pero esta vez só uns cen metros paira volver tomar un camiño que nos conducirá sempre en ascenso até o Porto de Ibañeta.una vez no porto (1057 metros de altura) descendemos por camiño até chegar a Roncesvalles en pouco menos de dous quilómetros, localidade á que entramos á altura do refuxio de peregrinos.