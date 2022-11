Etapa de Roncesvalles a Zubiri

El itinerario

Km 0. Roncesvalles (Albergue. Bar-Restaurante. Oficina de Turismo)

Km 2,8. Auritz/Burguete (Hostales. Casas Rurales. Bares. Tienda. Centro de Salud. Farmacia. Cajero)

Km 6,5. Aurizberri/Espinal (Albergues. Hostal. Casas Rurales. Bar. Tienda. Consultorio)

Km 11,4. Bizkarreta/Gerendiain (Casa Rural. Bar. Tienda. Consultorio)

Km 13,3. Lintzoain (Bar. Posada)

Km 17,8. Alto de Erro (Bar-furgoneta en temporada)

Km 21,5. Zubiri (Todos los servicios)

Desde el alberguesalimos a la N-135 para tomar una senda que nace junto al arcén derecho y que discurre por el. Pasados cien metros puede verse al otro lado de la carretera la, un crucero gótico que fue trasladado a este lugar en el año 1880 por el Prior don Francisco Polite. El bucólico paseo termina al llegar junto a las naves del, punto donde giramos a la izquierda para salir a la N-135 y entrar enLa calle San Nicolás y la carretera son todo uno, así que por ella atravesamos el pueblo, ya que no hay arcén entre las robustas casas blasonadas y el asfalto. En la población hay un par de bares que abren temprano, el primero junto a la iglesia y otro cien metros después. Pasada latorcemos a la derecha junto a una sucursal bancaria para cruzar una pasarela sobre un arroyo que baja hacia el. Continuamos por una pista, flanqueada por algunas naves y extensas praderas pobladas de ganado y bosquetes de hoja caduca. Tras sortear varios cauces de agua por vados rudimentarios de piedra y solventar un repecho, salimos a una pista asfaltada desde la que ya apreciamos los tejados escarlatas de, primer pueblo del. Nos internamos en el casco urbano para salir a la N-135 a la altura de la modernaGiramos a la derecha (aquí tenemos un bar y justo después una panadería) y seguimos por la acera. Justo después de un paso de peatones giramos a la izquierda y por pistas de diferente piso subimos hasta el. Junto al arcén hay una imagen labrada de la. Al cruzar la carretera ¡ojo!, porque podemos despistarnos y coger la senda que no es. Hay una que lleva a los Altos de Errebelu pero debemos seguir la senda jacobea. Una cancela metálica nos anima a entrar en el impresionante hayedo, donde el sotobosque de boj, acebos y helechos nos guía hacia la siguiente población. Un último tramo, pavimentado para mantener alejado el barro, nos deja junto a la carretera, donde una senda artificial conduce a, fin de etapa en el siglo XII gracias a la existencia de un hospital de peregrinos.A la entrada, a mano izquierda, encontramos un bar. Abandonamos el pueblo junto a lay ponemos rumbo a, distante casi dos kilómetros.Una vez en Lintzoain pasamos junto al frontón y torcemos a la derecha para coger un carretil de cemento muy empinado. Se sigue por pista de gravilla - un mojón se encarga de recordarnos los cuatro kilómetros que restan hasta el alto de Erro - y se continúa a través de una estrecha senda. Las primeras rampas son las más duras pero la pendiente cede y el camino se ensancha. Incluso hay buenos tramos en claro descenso, como el que nos lleva hasta el mismo, donde cruzamos la N-135.Entre abril y finales de octubre hay un bar móvil que funciona con paneles solares. Tiene refrescos, fruta, barritas energéticas y bollería y en primavera sirve también bebidas calientes . Cogemos una pista y a los setecientos metros dejamos a un lado el lugar donde se ubicaba la, antigua posada de la que hoy no quedan más que restos. Después la bajada se hace más patente, nos lleva a abrir y cerrar un par de portillos y nos sorprende con algún tramo de escalones. Al final nos presentamos en elsobre el río, construcción por la que accedemos ay al