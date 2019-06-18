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Etapa de Linyola a Algerri
Desde Balaguer a ruta complícase cun desnivel de 130 metros
Información sobre a etapa 5: Etapa de Linyola a Algerri
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Puntos de interese da etapa 5: Etapa de Linyola a Algerri
O itinerario
Desde a igrexa de Santa María saímos pola rúa Maior até desembocar na rúa de Pons i Arola (hai unha sucursal de Ibercaja), que seguimos pola dereita para enlazar de fronte coa rúa de Ramón Formiguera. Seguímola durante 350 metros até as aforas de Linyola, onde viramos á esquerda polo Camiño de Balaguer, unha pista ancha que avanza como un bordón. É posible que a melodía matinal da Pla d’Urgell embácese co paso dalgún vehículo. O Camiño de Santiago segue dirección Balaguer e deixa á dereita o camiño do Senyoret que vai a Bellcaire d’Urgell, o cruzamento está ben sinalizado. (Km 2).
Un quilómetro máis adiante pasamos sobre A Canalada, unha canle camuflada entre a vexetación e os cultivos (Km 3,1), e continuamos de fronte no cruzamento de camiños que hai a 200 metros. Varias masías e naves, como a granxa Roca (Km 4), rompen a liña verde e plana. A un quilómetro a pista libra a Acequia Segunda por unha pequena ponte de pedra (Km 5) e continúa trazando unha curva. O panorama segue inamovible e o seguinte fito é a canle de Sió (Km 7,2), que salvamos por unha ponte antes de ser anunciados, con probabilidade, por unha jauría de pequenos canes que custodian a masía. Despois dun tobogán xa se ve Balaguer de fronte, coa robusta igrexa gótica de Santa María, alcumada ‘O Campanar’, apostada como un xigante e dominando a escena. Á dereita atópase a poboación dA Ràpita. Cruzamos por segunda vez a canle de Sió para envalentonarnos, non queda outra, cunha recta de case dous quilómetros. As frechas do amarelo real número 529 sitúannos xunto a unha estrada (Km 10,6).
Cruzámola con moita precaución e seguimos a man dereita baixo a ponte, á saída deste dobramos á esquerda e atravesamos un polígono. Estamos en l’Hostalnou, un pequeno núcleo de Vallfogona de Balaguer. Tras unha mini rotonda saímos á rúa Prat da Riba para cruzar a canle de Balaguer (Km 11,3) e pór os pés na capital da Noguera. Non hai perda, hai que tirar xa de fronte pola rúa de Urgell durante 1,2 quilómetros, incluíndo un paso sobre as vías, até a ponte de Sant Miquel sobre o Segre, que até finais do XIX conectaba cun dos portais da muralla. Cruzamos o Segre e seguimos á esquerda, á beira do río. A 250 metros tomamos na beirarrúa dereita a rúa de Sant Jaume e seguimos pola rúa d’Avall, parcialmente porticada e repleta de pequenos comercios. Dá á praza do Mercadal, punto de encontro dos cidadáns e enclave medieval, tamén porticado, onde segue celebrándose cada sábado o mercado (Km 13,2).
Coidado! na praza. Xusto á entrada hai que virar 90º á dereita (ver sinalización no solo) e seguir os soportais cara á rúa da Botera. Si cruzamos a praza de fronte poderiamos atoparnos cunhas frechas que dirixen a outra ruta que segue o curso do Segre e que nos afastará do Camiño de Santiago (xa se extraviou máis dun grupo de peregrinos). Retirámonos da capital dA Noguera pola pronunciada rúa da Botera até o portal do Xel, o mellor conservado dos existentes na vella muralla. Unha construción que se remonta aos séculos X e XI e que estivo comunicada por tres castelos. Continuamos, de fronte, pola rúa da Muralla. Ao final, á altura do cemiterio, desviámonos lixeiramente á esquerda de fronte cara a unha recta asfaltada onde a sinalización das bandeirolas indica 7,1 quilómetros até Castelló de Farfanya. Superada esta longa recta chegamos até a encrucillada de Camps do Real, onde un cruceiro nos anima a seguir o camiño da esquerda pasando por baixo da C-12. "OLLO" unha vez pasado por baixo da estrada a 150 metros escollemos a senda da dereita, rexeitando a que se dirixe á casa. A senda elixida é o Camiño Vello de Castelló de Farfanya, e pasamos de inmediato xunto a unha granxa que vén reflectida nos mapas como Cobert do Villet. O itinerario discorre como unha frecha entre os cultivos para cruzar unha cabañera (Km 16,4).
Paulatinamente a pista, que seguimos sempre de fronte, zigzaguea e vólvese máis sinuosa. A panorámica comeza a incluír froiteiras, como granadeiros e oliveiras, carrascas, brezo e variedade de matogueira. Finalmente cruzamos de fronte unha cabañera asfaltada (sinala 0,6 Km á poboación) e en breve móstrase Castelló de Farfanya, vixiada desde o roquedo pola igrexa gótica de Santa María e o castelo. Pola rúa do Calvario pasamos xunto á sala polivalente e, tras cruzar o río de Farfanya, afluente do Segre, dobramos á esquerda pola rúa Arrabal. Hai posibilidade de desviarse cara ao centro, onde se atopa o bar social (seguindo o Camiño tamén atoparemos outro bar) e a igrexa de San Miguel (Km 21,2). Non hai que abandonar o pobo sen ver no templo o excepcional retablo gótico, antes policromado, que representa varias escenas da vida da Virxe. Tras a rúa Arrabal torcemos á esquerda por Comtes d’Urgell e despois, xusto onde se atopa a farmacia, tomamos á dereita a rúa Algerri.
Deixamos aos castellonins polo Camiño do Prat e coa fragrancia penetrante que destilan as granxas de porcino, un dos alicerces económicos da comarca. As extensións de cereal e os froiteiros derivan a man dereita cara aos copetes boscosos da Serra Llarga, espazo de interese natural caracterizado pola súa composición en yeso que fai de barreira entre a depresión central e o prepirineo. A súa cota máis elevada rolda os 450 metros. Tras o poste que sinala Camí de Algerri, prestando atención ás frechas pintadas nunha das casetas para a rega, damos un lixeiro rodeo cara á esquerda, xunto a unha pequena balsa, para seguir o noso itinerario. Un poste da Generalitat marca neste punto 5,2 quilómetros até o fin de etapa (Km 24).
Até o final de etapa calculamos 600 metros máis. A pista avanza rumbo oeste, pola Plana de Dalt, e sempre paralela á autonómica C-26, que corre a uns 400 metros á nosa esquerda. Un longo tramo aberto, sempre que a néboa ou boira frecuente dA Noguera non nos impida a vista, desemboca nun conxunto de explotacións gandeiras que serven de prólogo a Algerri. Atópase tamén dominada polos restos do seu castelo, citado no ano 992. Accedemos ao núcleo pola rúa Balaguer e, pasada a rúa Portal, torcemos á dereita pola rúa Carnisseri até a Igrexa barroca de Nostra Senyora da Purificació d’Algerri. Pasamos xunto á portada e chegamos ao Concello e ao albergue, situado xusto encima da Casa de Xubilados Sant Blai (Km 29,8).
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