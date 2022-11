Linyola eta Algerri arteko etapa

Ibilbidea

Santa Maria elizatik Kale Nagusitik atera eta Pons i Arola kalera iritsiko gara (Ibercajaren sukurtsala dago). Eskuinetik jarraitu eta Ramon Formiguera kalearekin gurutzatuko gara. 350 metroan, Linyola kanpoalderaino jarraituko dugu. Han, ezkerretara egingo dugu Balaguerreko bidetik, pista zabal bat, bordoi bat bezalakoa. Baliteke Pla d’Urgell-en goizeko melodia ibilgailuaren batekin lausotzea. Done Jakue bideak Balaguerrerantz jarraitzen du eta eskuinetara uzten du Senyoret-eko bidea, Bellcaire d’Urgellera doana, bidegurutzea ondo seinaleztatuta dago.(2. km). Kilometro bat aurrerago, La Canaladaren gainetik pasatuko gara, landarediaren eta laboreen artean kamuflatutako ubidea (3,1 km), eta aurrez aurre jarraituko dugu 200 metroko bidegurutzean. Masia eta nabe batzuek, hala nola Roca etxaldeak (4. km), lerro berdea eta laua hausten dute. Kilometro batera, pista Bigarren Erretenetik ateratzen da harrizko zubi txiki batetik (5. km), eta bihurgune bat egiten jarraitzen du. Panorama aldaezina da oraindik, eta hurrengo mugarria Sióko ubidea da (7,2. km). Bide hori zubitik salbatuko dugu, masia zaintzen duten zakur txiki batzuek iragarri baino lehen. Txirrista baten ondoren, Balaguer aurrez aurre ikusten da, Santa Maria eliza gotiko sendoarekin, ‘Lo Campanar’ goitizenarekin, erraldoi gisa jokatuta eta eszena menderatuta. Eskuinean, La Ràpita herria dago. Sióko ubidea bigarren aldiz zeharkatuko dugu gu ausartzeko, ez da beste biderik, ia bi kilometroko zuzen batekin. 529 zenbakiko hori errealeko geziek errepide baten ondoan jartzen gaituzte (10,6. km). Kontu handiz gurutzatuko dugu, eta eskuinetara egingo dugu zubiaren azpian. Zubiaren irteeran ezkerretara egingo dugu, eta poligonoa zeharkatuko dugu. Hostalnoun gaude, Vallfogona de Balaguerreko gune txiki batean. Biribilgune txiki baten ondoren, Prat de la Riba kalera irten, Balaguerreko ubidea zeharkatzeko (11,3 km) eta oinak Noguerako hiriburuan jartzeko. Ez dago galerarik, Urgell kaletik abiatu behar da aurrez aurre, 1,2 kilometroz, trenbideen gaineko pasabide bat barne, Sant Miquel zubiraino, XIX. mendearen bukaera arte harresiaren atarietako batekin lotzen zuen zubiraino. Segre zeharkatuko dugu eta ezkerretara jarraituko dugu, ibaiaren ertzean. 250 metrora, eskuineko espaloian Sant Jaume kalea hartu, eta D’Avall kaletik jarraituko dugu. Kale horren zati bat arkupeduna da eta saltoki txikiz beteta dago. Mercadal plazara ematen du, herritarren topaleku eta Erdi Aroko enklabe arkupetua, non larunbatero azoka egiten jarraitzen den (13,2 km). Kontuz! plazan. Sarreran, 90º eskuinera biratu behar da (ikus lurreko seinaleak) eta ataripeak jarraitu Botera kalera. Plaza aurrez aurre zeharkatuz gero, gezi batzuk aurkituko genituzke, Segre ibaiaren bideari jarraitzen dion eta Done Jakue Bidetik urrunduko gaituen beste bide batera joateko (erromes talde bat baino gehiago galdu da). La Noguerako hiriburutik La Botera kale handitik gelaren atariraino joango gara, harresi zaharrean daudenetatik hobekien kontserbatu dena. X. eta XI. mendeetako eraikuntza da, eta hiru gazteluk komunikatu zuten. Harresiaren kaletik jarraituko dugu, aurrez aurre. Azkenean, hilerriaren parean, ezkerrerantz desbideratuko gara pixka bat, asfaltatutako zuzen batera. Han, banderatxoen seinaleek 7,1 kilometro adierazten dituzte, Castelló de Farfanyaraino. Zuzen luze hori gaindituta, Camps del Realeko bidegurutzera iritsiko gara. Han, gurutzadura batek ezkerreko bideari jarraitzera animatzen gaitu, C-12 azpitik pasatuz. "KONTUZ", errepidearen azpitik 150 metrora igaro ondoren, eskuineko bidezidorra aukeratu eta etxera doana baztertu. Castellóko Bide Zaharra (Farfanya) aukeratu dugu, eta berehala pasatuko gara mapetan Villet-en estaldura gisa ageri den baserri baten ondotik. Laboreen arteko gezi gisa igarotzen da ibilbidea, txalupa bat zeharkatzeko (16,4 km). Pixkanaka, pista aurrera jarraitzen dugu beti, sigi-saga egiten du eta bihurgunetsuago bihurtzen da. Panoramikan fruta-arbolak sartzen hasi ziren, hala nola granadak eta olibondoak, karraskak, txilarra eta sastrakadia. Azkenik, aurrez aurre, asfaltatutako txabola bat zeharkatuko dugu (0,6 km adierazten dizkio biztanleriari), eta laster Castelló de Farfanya erakutsiko dugu, Santa Maria eliza gotikoak eta gazteluak harkaitzetik zaintzen dutena. Calvario kaletik balio anitzeko gelaren ondotik pasa eta, Farfanya ibaia, Segre ibaiaren adarra, zeharkatu ondoren, ezkerretara egingo dugu Arrabal kaletik. Erdigunera desbideratzeko aukera dago, non taberna soziala (Bideari jarraituz beste taberna bat ere aurkituko dugu) eta San Migel eliza (21,2. km) dauden. Ez da herritik atera behar tenpluan erretaula gotiko bikaina ikusi gabe, lehen polikromatua, Ama Birjinaren bizitzaren hainbat eszena irudikatzen dituena. Arrabal kalearen ondoren, ezkerretara egingo dugu Comtes d’Urgelletik, eta, ondoren, farmazia dagoen tokian, eskuinetara Algerri kalea hartuko dugu. Castelloninak Prat Bidetik utziko ditugu, eta zerri-granjek distilatzen duten lurrin sarkorra izango dute, eskualdeko zutabe ekonomikoetako bat. Zerealen eta fruta-arbolen luzapenak eskuinetara iristen dira Llarga mendilerroko basotar malkartsuetara. Naturako intereseko gunea da, eta igeltsuzko konposizioa du, erdiko sakonunearen eta Pirinioaurreko sakonunearen arteko hesia. 450 metro inguruko kota du. Camí de Algerrik adierazten duen zutoinaren ondoren, ureztatzeko etxoletako batean margotutako geziei arreta jarriz, ezkerretara inguraketa txiki bat egingo dugu, putzu txiki baten ondoan, gure ibilbideari jarraitzeko. Generalitatearen zutoin batek 5,2 kilometro markatzen ditu puntu horretan, etapa amaitu arte (24. km). Etaparen amaieraraino, 600 metro gehiago kalkulatzen ditugu. Pista mendebalderantz doa, Dalt-eko Planetik, eta beti C-26 autonomikoarekiko paraleloa, gure ezkerretara 400 bat metrora. Tarte luze ireki batek, La Noguerako lainoak edo ohiko amorruak ikusmena galarazten ez digun bitartean, Algerriren hitzaurre gisa balio duten abeltzaintzako ustiategi-multzo bat osatzen du. 992. urtean aipatu gazteluaren hondarrek ere menderatzen dute. Balaguer kaletik sartuko gara hirigunera, eta, Portal kalea pasa ondoren, eskuinera egingo dugu Carnisseri kaletik Nostra Senyora de la Purificació d’Algerri eliza barrokoraino. Portadaren ondotik pasa eta udaletxera eta aterpetxera iritsiko gara. Sant Blai erretirodunen etxearen gainean dago (29,8 km).