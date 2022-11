Etapa de Algerri a Tamarite de Litera

O itinerario

Saímos de Algerri pola estrada C-26, pasamos xunto ao bar-gasolineira e percorremos os primeiros metros da etapa pola beiravía, saída ben indicada polas frechas amarelas que marcan ano tras ano os Amics dels Pelegrins a Santiago – Barcelona. Camiñamos polo asfalto uns 600 metros e abandonamos a estrada pola esquerda, internándonos polo Camí d’Almenar (así aparece recollido nos mapas). Avanzamos sen perda á beira dos oliveirais, vendo á fronte a localidade de Almenar, até cruzar o tramo A de a canle Algerri-Balaguer, infraestrutura dos anos 90 que permite regar coas augas do Noguera Ribagorçana unha superficie estimada de 8.000 hectáreas (Km 3,5).Neste punto xorden dúas alternativas: continuar pola sinalización da Generalitat ou seguir polo tramo que recomendan os Amics dels Pelegrins, marcado con frechas amarelas e que progresa pola dereita, seguindo o curso da canle pola pista de servizo. Tras 2,2 quilómetros, pasado o picadero que se atopa no alto, saímos á estrada C-26 (Km 5,7) e seguímola pola esquerda, chegando ao paso do río Noguera Ribagorçana, que establece o límite entre as comarcas da Noguera e de o Segriá. Cruzamos o rio e presentámonos en Alfarrás, último pobo de Cataluña no Camiño e única poboación intermedia da etapa. Pasamos á entrada sobre a canle de Pinyana, o regadío máis antigo de Cataluña, xa que se trata da prolongación da primeira acequia de Almenar construída a mediados do século XII. Alfarrás é unha poboación grande con todos os servizos e lembrade que o único avituallamiento da etapa (Km 7,2).O itinerario urbano non ten perda algunha, Alfarrás atravésase de fronte por a avenida de Balmes, coincidente coa estrada. A rotonda da N-230 sorteámola tamén de fronte para retomar a xornada pola beiravía da C-26. Despois de quilómetro e medio en lixeira subida chegamos a a canle elevada de Aragón e Cataluña, onde este itinerario xacobeo despide a Lleida e Cataluña para dar a benvida a Huesca e Aragón. Tamén dicimos adeus o Segriá para descubrir a comarca da Litera (Km 9,2).A 200 metros abandonamos a estrada pola esquerda no cruzamento de Almacelles e seguidamente entramos no camiño que nace á dereita, xunto a unha casa con alberca. Ollo, porque a 300 metros deixamos o camiño, cando este traza unha curva cara á esquerda, e internámonos de fronte polo pasto seguindo unhas rodadas. Axúdanos a guiarnos algunha frecha pintada xunto ao tronco dalgún froiteiro. Nuns centos de metros, sempre de fronte, entramos noutro camiño, ben marcado, que avanza a 50 metros da estrada A-140. O aroma a porcino de días anteriores regresa aos nosos narices e a pista discorre de fronte sen aparentes complicacións á marxe dalgunhas balsas, granxas e casas de campo coñecidas nesta zona como Torres.Cruzamos un camiño asfaltado xunto a Torre do Rito que non é outro que a perpendicular cabañera de Lles Estoles (Km 12,2), cuxo nome non aparece sinalizado. Un cuarto de hora máis tarde facemos o propio con a cabañera de Lles Torrasses (Km 13,4) e medio quilómetro despois viramos á dereita e a continuación á esquerda, recuperando a dirección. Atención porque non hai que continuar polo camiño marcado para adestramentos de mushing. A pista, nalgúns tramos xa pavimentada, progresa sen máis cambios de rumbo e pasa xunto a unha balsa e o cruzamento que leva a unha sabina albar milenaria (Km 15,9). De fronte chegamos en menos dun quilómetro a a ermida de Sant Roc, barroca e en pedra arenisca (Km 16,7).Tras a ermida continuamos recto e pasamos a acequia da Madalena (Km 17,2). No tramo final, interminable pola aparente proximidade de un Tamarite de Litera encaixado entre as paredes de arenisca, sucédense varios tobogáns que fan aínda máis custosa a chegada. Pasado o campo de fútbol e o instituto chegamos á A-140 e seguímola pola dereita despois de pasar a canle cara á entrada do pobo.(Km 21,3).