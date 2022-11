Etapa de Linyola a Algerri

El itinerario

Desde la iglesia de Santa María salimos por la calle Mayor hasta desembocar en la calle de Pons i Arola (hay una sucursal de Ibercaja), que seguimos por la derecha para enlazar de frente con la calle de Ramón Formiguera. La seguimos durante 350 metros hasta las afueras de Linyola, donde giramos a la izquierda por el Camino de Balaguer, una pista ancha que avanza como un bordón. Es posible que la melodía matinal de la Pla d’Urgell se empañe con el paso de algún vehículo. El Camino de Santiago sigue dirección Balaguer y deja a la derecha el camino del Senyoret que va a Bellcaire d’Urgell, el cruce está bien señalizado. (Km 2). Un kilómetro más adelante pasamos sobre La Canalada, un canal camuflado entre la vegetación y los cultivos (Km 3,1), y continuamos de frente en el cruce de caminos que hay a 200 metros. Varias masías y naves, como la granja Roca (Km 4), rompen la línea verde y plana. A un kilómetro la pista libra la Acequia Segunda por un pequeño puente de piedra (Km 5) y continúa trazando una curva. El panorama sigue inamovible y el siguiente hito es el canal de Sió (Km 7,2), que salvamos por un puente antes de ser anunciados, con probabilidad, por una jauría de pequeños canes que custodian la masía. Después de un tobogán ya se ve Balaguer de frente, con la robusta iglesia gótica de Santa María, apodada ‘Lo Campanar’, apostada como un gigante y dominando la escena. A la derecha se encuentra la población de La Ràpita. Cruzamos por segunda vez el canal de Sió para envalentonarnos, no queda otra, con una recta de casi dos kilómetros. Las flechas del amarillo real número 529 nos sitúan junto a una carretera (Km 10,6). La cruzamos con mucha precaución y seguimos a mano derecha bajo el puente, a la salida de este doblamos a la izquierda y atravesamos un polígono. Estamos en l’Hostalnou, un pequeño núcleo de Vallfogona de Balaguer. Tras una mini rotonda salimos a la calle Prat de la Riba para cruzar el canal de Balaguer (Km 11,3) y poner los pies en la capital de la Noguera. No hay pérdida, hay que tirar ya de frente por la calle de Urgell durante 1,2 kilómetros, incluyendo un paso sobre las vías, hasta el puente de Sant Miquel sobre el Segre, que hasta finales del XIX conectaba con uno de los portales de la muralla. Cruzamos el Segre y seguimos a la izquierda, a la vera del río. A 250 metros tomamos en la acera derecha la calle de Sant Jaume y seguimos por la calle d’Avall, parcialmente porticada y repleta de pequeños comercios. Da a la plaza del Mercadal, punto de encuentro de los ciudadanos y enclave medieval, también porticado, donde sigue celebrándose cada sábado el mercado (Km 13,2). ¡Cuidado! en la plaza. Justo a la entrada hay que girar 90º a la derecha (ver señalización en el suelo) y seguir los soportales hacia la calle de la Botera. Si cruzamos la plaza de frente podríamos encontrarnos con unas flechas que dirigen a otra ruta que sigue el curso del Segre y que nos alejará del Camino de Santiago (ya se ha extraviado más de un grupo de peregrinos). Nos retiramos de la capital de La Noguera por la pronunciada calle de la Botera hasta el portal del Gel, el mejor conservado de los existentes en la vieja muralla. Una construcción que se remonta a los siglos X y XI y que estuvo comunicada por tres castillos. Continuamos, de frente, por la calle de la Muralla. Al final, a la altura del cementerio, nos desviamos ligeramente a la izquierda de frente hacia una recta asfaltada donde la señalización de las banderolas indica 7,1 kilómetros hasta Castelló de Farfanya. Superada esta larga recta llegamos hasta la encrucijada de Camps del Real, donde un crucero nos anima a seguir el camino de la izquierda pasando por debajo de la C-12. "OJO" una vez pasado por debajo de la carretera a 150 metros escogemos la senda de la derecha, rechazando la que se dirige a la casa. La senda elegida es el Camino Viejo de Castelló de Farfanya, y pasamos de inmediato junto a una granja que viene reflejada en los mapas como Cobert del Villet. El itinerario discurre como una flecha entre los cultivos para cruzar una cabañera (Km 16,4). Paulatinamente la pista, que seguimos siempre de frente, zigzaguea y se vuelve más sinuosa. La panorámica comienza a incluir frutales, como granados y olivos, carrascas, brezo y variedad de matorral. Finalmente cruzamos de frente una cabañera asfaltada (señala 0,6 Km a la población) y en breve se muestra Castelló de Farfanya, vigilada desde el roquedo por la iglesia gótica de Santa María y el castillo. Por la calle del Calvario pasamos junto a la sala polivalente y, tras cruzar el río de Farfanya, afluente del Segre, doblamos a la izquierda por la calle Arrabal. Hay posibilidad de desviarse hacia el centro, donde se encuentra el bar social (siguiendo el Camino también encontraremos otro bar) y la iglesia de San Miguel (Km 21,2). No hay que abandonar el pueblo sin ver en el templo el excepcional retablo gótico, antes policromado, que representa varias escenas de la vida de la Virgen. Tras la calle Arrabal torcemos a la izquierda por Comtes d’Urgell y después, justo donde se encuentra la farmacia, tomamos a la derecha la calle Algerri. Dejamos a los castellonins por el Camino del Prat y con la fragancia penetrante que destilan las granjas de porcino, uno de los pilares económicos de la comarca. Las extensiones de cereal y los frutales derivan a mano derecha hacia los copetes boscosos de la Serra Llarga, espacio de interés natural caracterizado por su composición en yeso que hace de barrera entre la depresión central y el prepirineo. Su cota más elevada ronda los 450 metros. Tras el poste que señala Camí de Algerri, prestando atención a las flechas pintadas en una de las casetas para el riego, damos un ligero rodeo hacia la izquierda, junto a una pequeña balsa, para seguir nuestro itinerario. Un poste de la Generalitat marca en este punto 5,2 kilómetros hasta el fin de etapa (Km 24). Hasta el final de etapa calculamos 600 metros más. La pista avanza rumbo oeste, por la Plana de Dalt, y siempre paralela a la autonómica C-26, que corre a unos 400 metros a nuestra izquierda. Un largo tramo abierto, siempre que la niebla o boira frecuente de La Noguera no nos impida la vista, desemboca en un conjunto de explotaciones ganaderas que sirven de prólogo a Algerri. Se encuentra también dominada por los restos de su castillo, citado en el año 992. Accedemos al núcleo por la calle Balaguer y, pasada la calle Portal, torcemos a la derecha por la calle Carnisseri hasta la Iglesia barroca de Nostra Senyora de la Purificació d’Algerri. Pasamos junto a la portada y llegamos al Ayuntamiento y al albergue, situado justo encima del Casa de Jubilados Sant Blai (Km 29,8).