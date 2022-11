Etapa dA Panadella a Tàrrega

O itinerario

Detrás da gasolineira cruzamos o aparcadoiro para destapar o día por un camiño rodeado de cultivos e bosquetes de carballo, piñeiro e quejigo. Logo, a vista esténdese e a pista progresa con rapidez grazas ao desnivel favorable. É un tramo para gozar despois do empacho de estrada de onte. A pista morre na estrada LV-2032, que seguimos cara á dereita (Km 3,4).Tras os cen primeiros metros tamén dicimos adeus á provincia de Barcelona e penetrámonos en Lleida pola comarca de A Segarra. O asfalto condúcenos até o visible núcleo de Pallerols, anejo do municipio de Talavera e situado no val de o río Ondara. Xa na poboación abandonamos momentaneamente a estrada e torcemos á esquerda pola rúa de Sant Isidre para visitar a igrexa románica de Sant Jaume (Km 4,6).Tras a igrexa hai que internarse pola rúa da dereita, xunto a Cal Cardona, e regresar á LV-2032 até Sant Antolí i Vilanova (Km 6), provisto dun pequeno supermercado, panadaría e farmacia. Á dereita está a moderna igrexa de Santa María, de 1950. Pasada a rotonda, xunto ao bar l’Amistat, entramos en Els Hostalets, citado como Mesoncillos polo sacerdote italiano Domenico Laffi na súa obra Viaxe a Poñente. Regresando de Santiago a Bolonia conta que “de aquí pasamos a Cervera, distante unha legua e seguimos aos Mesoncillos, continuando logo por dúas leguas a Momenen, onde hai unha legua, e de aquí a Porcarises outra, para chegar a Igualada” (Km 6,7). Cruzamos o pobo pola rúa principal, decorada con algunha cuncha, e abandonámolo tras pasar a igrexa de Sant Jordi, do século XVI. Nunha hornacina podemos ver a San Jorge enfrontándose ao dragón. Ao pouco de tomar a estrada L-203 que fai unha curva á esquerda ao saír da poblacion pasamos o río Ondara, afluente do Segre, e viramos á dereita, desvío sinalizado por un sinal azul coa vieira que marca "Cervera", por unha pista asfaltada. Esta flúe próxima ao río e lévanos até Sant Pere dels Arquells (Km 9,3).A rúa de Sant Pere conduce xunto a unha fonte, coroada por unha imaxe de San Pedro amarrando as chaves do Ceo. Neste cruzamento hai até tres alternativas:1ª. Si viramos a man esquerda (atoparemos frechas e sinalización un pouco máis adiante) tomaremos un tramo de o GR-171, que provén do interior de Tarragona e Lleida até Cervera. É o máis longo, ten 5,8 quilómetros até a entrada de Cervera.2ª. A segunda opción, de fronte, é a máis recomendable segundo o noso punto de vista. Non está indicada para ciclistas. Segue unha pista, pero pronto xira á esquerda e convértese nunha bonita senda que ascende entre monte baixo. Acapara boas vistas e descende posteriormente xunto ás ruínas de o Castelo de Montpaó para desembocar nunha pista. Segue esta cara a a dereita para ir achegándose á ribeira de o río Ondara, que cruza para entrar en Vergós. Aquí únese á segunda opción.3ª. O itinerario da Generalitat prosegue á dereita pasando por unha curiosa leira dun veciño que alberga no seu interior uns avións cazas rusos. É o que marcamos na altimetría e na escala de distancias. É o máis sinxelo, pero tamén o máis aburrido. Sae á N-II, que segue pola esquerda. O seu asfalto leva, pasando xunto á leira Els Comtals, até Vergós (Km 12,3).As súas rúas arrástrannos de novo até a N-II, que nos dirixe xa até as portas de Cervera, cidade medieval de visita obrigada. En dirección ao centro urbano collemos as avenidas de Igualada e Cataluña para virar á esquerda por Xeneral Güell. Sempre de fronte desembocamos na rúa Maior. No carrer Sabater, unha das callejas que atopamos a man dereita, atópase o Colexio Residencia da Sacra Familia. (Km 15,8).Desde o estreito carrer de Sabater accedemos á rúa Maior, que seguimos cara á dereita. Esta desemboca na praza Maior, onde vemos de fronte o Concello da capital da Segarra e a altiva torre octogonal de a igrexa de Santa María. Merece a pena deterse baixo os balcóns da Casa Consistorial e observar as figuras talladas que os soportan. Continuamos pola rúa e praza de Sant Domingo, á dereita do Concello, e viramos á dereita baixando polo carrer e praza Sant Magi (atención porque este xiro pode estar mal sinalizado). Chegamos así á estrada L-214, que seguimos pola esquerda, en baixada, até as ruínas de a ermida de Santa María Magdalena. En tempos contou cun hospital adxunto para leprosos servido por monxas (Km 17,1).Xunto á igrexa debemos deixar a estrada e virar á dereita, onde nace unha ampla pista que progresa entre cerros lunares e os verdes cultivos do Ondara. Hai que armarse de paciencia porque a paisaxe non cambiará o máis mínimo nun par de horas e, ademais, a sombra véndese cara nestas paraxes. Até Tàrrega avanzaremos sempre de fronte, sen desviarnos nin unha soa vez. Unha depuradora, varias masías e algúns palleses rompen o esquema simétrico debuxado polos verdes e ocres.Pasamos o desvío ao núcleo da Curullada (Km 20,3), núcleo dependente de Granyanella, e vinte minutos máis tarde o cruzamento a a Torre Saportella, casa señorial caída no esquecemento que se alza á dereita (Km 21,7). Dous quilómetros e catrocentos metros despois facemos o propio co cruzamento de Fonolleres, sobre un teso e dominado polo seu castelo (Km 22,7) e chegamos xunto a unha báscula e o desvío a A Moura (Km 23,5).Continuamos de fronte e entramos en o Talladell pola rúa Maior (Km 25,7). Esta poboación anexionouse a Tàrrega en 1969 e é a primeira de a comarca do Urgell que visita este itinerario xacobeo. Á saída vemos a restaurada ermida do Pedral, próxima ao lugar que ocupou a abadía de monxas cistercienses Santa María do Pedral, fundada no século XII e que contou con hospital. De fronte, pola avenida da Generalitat, entramos en Tàrrega, desembocando na praza do Carme, coñecida popularmente como ‘o Pati’. Aquí bifúrcase o Camiño Catalán por Lleida e Zaragoza, que segue de fronte pola rúa, co de San Juan de la Peña, que seguimos nesta guía e que segue pola dereita. (Km 28).