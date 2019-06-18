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Etapa de Igualada á Panadella
Un anodino tramo que se prolonga durante 22 quilómetros até A Panadella
Información sobre a etapa 2: Etapa de Igualada á Panadella
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Puntos de interese da etapa 2: Etapa de Igualada á Panadella
O itinerario
Comezamos desde a praza do Bruc diante da Basílica de Santa María, continuamos polas rúas L'Argent, Sant Simplici e Sant Agustí para finalmente abandonar Igualada pola avenida de Angel Guimerá, máis adiante, tras a rotonda próxima á ponte sobre o río Anoia, continuaremos de fronte. A uns 250 metros viramos á dereita pola avenida de Emili Vallés, pasando xunto á gardaría O Espígol e varios institutos. A sinalización oficial indícanos 37,5 quilómetros até Cervera, os mesmos que anunciaba á entrada de Igualada. Incomprensible. Pola rúa de Miquel Xordana í Puig e a rúa l’Empordá chegamos finalmente até a ermida románica de Sant Jaume Sesoliveres, citada por primeira vez no ano 1059 e restaurada entre 1993 e 1995 (Km 2,1).
Renovamos a marcha pola rúa dA Ermida, viramos á dereita polo Bagés, logo á esquerda por l’Alt Camp e á dereita pola avenida de Sant Jaume Ses Oliveres. O labirinto continúa cara á esquerda pola rúa do Penedés, logo á dereita por Solsones e finalmente á esquerda polo Camiño de Can Blasi. Tras un escampado, habitado polo convento de clausura da Carmen, baixamos xunto á masía Can Blasi, ao pé da estrada. Un treito sobre asfalto e o posterior tartán colorado sepárannos de Sant Genís, localidade que pertence ao municipio de Jorba e que abordamos pola rúa Maior (Km 4,9).
Deixando a igrexa a man esquerda saímos desta localidade e tomamos o tartán colorado da estrada de acceso á N-II. Neste tramo, a man esquerda, atópase o desvío cara á ermida románica de Santa María da Sala (Km 5,5). Despois de pasar un campo de fútbol baixamos ao pé da N-II para entrar en Jorba, poboación de servizos onde é posible tomar un refrixerio. Podemos atravesar a poboación xunto á estrada, pola avenida Canaletes ou, pola contra, e máis recomendable, polo núcleo principal, onde se atopa a igrexa parroquial de Sant Pere, do XVI (Km 6,5).
Aquí tamén emerxen as ruínas do castelo, destruído en 1840 durante a Primeira Guerra Carlista. Podémonos tomar unha licenza e subir, pero o premio non será o Castelo e si a fabulosa panorámica sobre Jorba e a súa contorna. Deixamos a localidade pola N-IIa, a escasos metros do albergue e a capela de Sant Jaume, salvando por encima a autovía e máis adiante a canle de rísea de Clariana, afluente do Anoia. A xornada segue arrastrando a súa monotonía e uns seiscentos metros despois da gasolineira e o hostal do Ganxo pasamos baixo a autovía (Km 11,4).
O desnivel comeza a ser patente e enlazamos co trazado da N-II, que chegado un punto deixamos pola dereita para continuar por unha pista alquitranada onde unha indicación azul coa vieira indícanos Santa María do Camí 1 km, aínda que tamén podemos seguir de fronte polo carril de tartán. Pasamos xunto a unhas casas (aparecen nos mapas como O Simón) e tras un breve rodeo chegamos a Santa María do Camí, do municipio de Veciana. Alén da estrada atópase a ermida románica, dunha soa nave e provista na ábsida por un ventanuco formado por dovelas radiais. En 1919 construíuse a igrexa de á beira e a románica pechouse ao culto (Km 14,4).
Unhas socorridas fotos da ábsida, a xanela e o escudo de Santa Cecilia de Montserrat, da que foi Priorado, pousado sobre o portada norte e a etapa insiste en máis do mesmo. Pasamos o p.k. 539 e tras un tobogán visitamos Porquerisses: unha vintena de casas do municipio de Argençola e a sobria igrexa de Sant Genís (Km 17). Á saída, en lugar de recuperar o machacón asfalto, seguimos por unha pista a man esquerda para pouco despois ver pintada nunha árbore outra frecha amarela que nos indica volver virar á esquerda, se continuamos recto sairemos á estrada a cal tomaremos á esquerda, se viramos na pista onde a frecha amarela á esquerda colleremos un camiño con algo de maleza á beira do aquí diminuto río Anoia. A odisea termina rápido e devólvenos ao bordo da estrada igualmente (Km 18,6).
Xa sen sobresaltos imos limando un a un os quilómetros, longos e pesados, por certo, que restan até coroar o porto da Panadella. Leste raval do núcleo de Montmaneu é unha parada obrigada ao bordo do desaparecido Camiño Real. A pesar da autovía sobrevive moi dignamente, xa que o hostal, os restaurantes e as dúas gasolineiras continúan coa súa frenética actividade. Camioneiros, viajantes, turistas e peregrinos seguen dándose cita na Panadella (Km 22).
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