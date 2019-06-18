Etapa de La Panadella a Tàrrega

El itinerario

Detrás de la gasolinera cruzamos el aparcamiento para destapar el día por un camino rodeado de cultivos y bosquetes de roble, pino y quejigo. Luego, la vista se extiende y la pista progresa con rapidez gracias al desnivel favorable. Es un tramo para disfrutar después del empacho de carretera de ayer. La pista muere en la carretera LV-2032, que seguimos hacia la derecha (Km 3,4).

Tras los cien primeros metros también decimos adiós a la provincia de Barcelona y nos adentramos en Lleida por la comarca de La Segarra. El asfalto nos conduce hasta el visible núcleo de Pallerols, anejo del municipio de Talavera y situado en el valle del río Ondara. Ya en la población abandonamos momentáneamente la carretera y torcemos a la izquierda por la calle de Sant Isidre para visitar la iglesia románica de Sant Jaume (Km 4,6).

Tras la iglesia hay que internarse por la calle de la derecha, junto a Cal Cardona, y regresar a la LV-2032 hasta Sant Antolí i Vilanova (Km 6), provisto de un pequeño supermercado, panadería y farmacia. A la derecha está la moderna iglesia de Santa María, de 1950. Pasada la rotonda, junto al bar l’Amistat, entramos en Els Hostalets, citado como Mesoncillos por el sacerdote italiano Domenico Laffi en su obra Viaje a Poniente. Regresando de Santiago a Bolonia cuenta que “de aquí pasamos a Cervera, distante una legua y seguimos a los Mesoncillos, continuando luego por dos leguas a Momenen, a donde hay una legua, y de aquí a Porcarises otra, para llegar a Igualada” (Km 6,7). Cruzamos el pueblo por la calle principal, decorada con alguna concha, y lo abandonamos tras pasar la iglesia de Sant Jordi, del siglo XVI. En una hornacina podemos ver a San Jorge enfrentándose al dragón. Al poco de tomar la carretera L-203 que hace una curva a la izquierda al salir de la poblacion pasamos el río Ondara, afluente del Segre, y giramos a la derecha, desvío señalizado por una señal azul con la vieira que marca "Cervera", por una pista asfaltada. Ésta fluye cercana al río y nos lleva hasta Sant Pere dels Arquells (Km 9,3).

La calle de Sant Pere conduce junto a una fuente, coronada por una imagen de San Pedro amarrando las llaves del Cielo. En este cruce hay hasta tres alternativas:

1ª. Si giramos a mano izquierda (encontraremos flechas y señalización un poco más adelante) tomaremos un tramo del GR-171, que proviene del interior de Tarragona y Lleida hasta Cervera. Es el más largo, tiene 5,8 kilómetros hasta la entrada de Cervera.

2ª. La segunda opción, de frente, es la más recomendable según nuestro punto de vista. No está indicada para ciclistas. Sigue una pista, pero pronto gira a la izquierda y se convierte en una bonita senda que asciende entre monte bajo. Acapara buenas vistas y desciende posteriormente junto a las ruinas del Castillo de Montpaó para desembocar en una pista. Sigue ésta hacia la derecha para ir acercándose a la ribera del río Ondara, que cruza para entrar en Vergós. Aquí se une a la segunda opción.

3ª. El itinerario de la Generalitat prosigue a la derecha pasando por una curiosa finca de un vecino que alberga en su interior unos aviones cazas rusos. Es el que hemos marcado en la altimetría y en la escala de distancias. Es el más sencillo, pero también el más aburrido. Sale a la N-II, que sigue por la izquierda. Su asfalto lleva, pasando junto a la finca Els Comtals, hasta Vergós (Km 12,3).

Sus calles nos arrastran de nuevo hasta la N-II, que nos dirige ya hasta las puertas de Cervera, ciudad medieval de visita obligada. En dirección al centro urbano cogemos las avenidas de Igualada y Cataluña para girar a la izquierda por General Güell. Siempre de frente desembocamos en la calle Mayor. En el carrer Sabater, una de las callejas que encontramos a mano derecha, se encuentra el Colegio Residencia de la Sagrada Familia. (Km 15,8).

Desde el estrecho carrer de Sabater accedemos a la calle Mayor, que seguimos hacia la derecha. Ésta desemboca en la plaza Mayor, donde vemos de frente el Ayuntamiento de la capital de la Segarra y la altiva torre octogonal de la iglesia de Santa María. Merece la pena detenerse bajo los balcones de la Casa Consistorial y observar las figuras talladas que los soportan. Continuamos por la calle y plaza de Sant Domingo, a la derecha del Ayuntamiento, y giramos a la derecha bajando por el carrer y plaza Sant Magi (atención porque este giro puede estar mal señalizado). Llegamos así a la carretera L-214, que seguimos por la izquierda, en bajada, hasta las ruinas de la ermita de Santa María Magdalena. En tiempos contó con un hospital adjunto para leprosos servido por monjas (Km 17,1).

Junto a la iglesia debemos dejar la carretera y girar a la derecha, donde nace una amplia pista que progresa entre cerros lunares y los verdes cultivos del Ondara. Hay que armarse de paciencia porque el paisaje no cambiará lo más mínimo en un par de horas y, además, la sombra se vende cara en estos parajes. Hasta Tàrrega avanzaremos siempre de frente, sin desviarnos ni una sola vez. Una depuradora, varias masías y algunos palleses rompen el esquema simétrico dibujado por los verdes y ocres.

Pasamos el desvío al núcleo de la Curullada (Km 20,3), núcleo dependiente de Granyanella, y veinte minutos más tarde el cruce a la Torre Saportella, casa señorial caída en el olvido que se alza a la derecha (Km 21,7). Dos kilómetros y cuatrocientos metros después hacemos lo propio con el cruce de Fonolleres, sobre un teso y dominado por su castillo (Km 22,7) y llegamos junto a una báscula y el desvío a La Mora (Km 23,5).

Continuamos de frente y entramos en el Talladell por la calle Mayor (Km 25,7). Esta población se anexionó a Tàrrega en 1969 y es la primera de la comarca del Urgell que visita este itinerario jacobeo. A la salida vemos la restaurada ermita del Pedregal, cercana al lugar que ocupó la abadía de monjas cistercienses Santa María del Pedregal, fundada en el siglo XII y que contó con hospital. De frente, por la avenida de la Generalitat, entramos en Tàrrega, desembocando en la plaza del Carme, conocida popularmente como ‘el Pati’. Aquí se bifurca el Camino Catalán por Lleida y Zaragoza, que sigue de frente por la calle, con el de San Juan de la Peña, que seguimos en esta guía y que sigue por la derecha. (Km 28).