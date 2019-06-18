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La Panadellatik Tàrregarako etapa
Zailtasun handiena distantzia da, eta ez dago itzalik bukaeran.
Etapari buruzko informazioa 3: La Panadellatik Tàrregarako etapa
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Etapako interesguneak 3: La Panadellatik Tàrregarako etapa
Ibilbidea
Gasolindegiaren atzean aparkalekua gurutzatuko dugu, landaketaz eta haritz, pinu eta erkametzez inguratutako bide batetik eguna kentzeko. Gero, ikusmena zabaldu egiten da eta pista azkar aurreratzen da, desnibel egokiari esker. Atzoko errepide-maldaren ondoren gozatzeko tartea da. Pista LV-2032 errepidean hiltzen da, eskuinera jarraituz (3,4 km).
Lehenengo ehun metroen ondoren, agur esaten diogu Bartzelonako probintziari, eta Lleidan barneratzen gara, La Segarra eskualdean barrena. Asfaltoak Pallerols gune ikusgarrira garamatza. Talavera udalerriaren ondoan dago eta Ondara ibaiaren haranean dago. Herrian, errepidea utzi eta ezkerretara egingo dugu, Sant Isidre kaletik, Sant Jaume eliza erromanikoa bisitatzeko (4,6 km).
Elizaren atzean eskuinetik sartu behar da, Cal Cardonaren ondoan, eta LV-2032 errepidera itzuli Sant Antoli Vilanova (6. km) arte. Supermerkatu txiki bat, okindegia eta farmazia ditu. Eskuinean Santa Maria eliza modernoa dago, 1950ekoa. Biribilgunea igarota, l’Amigat tabernaren ondoan, Els Hostalets-en sartuko gara, Domenico Laffi apaiz italiarrak Mesoncillos gisa aipatua Viaje a Poniente lanean. Santiagotik Boloniara itzulita, hau esan du: “Hemendik Cerverara igaroko gara, legua batetik bestera, eta Mesontziloetara jarraituko dugu, gero Momenen herrira joango gara, legua dagoen tokira, eta, handik, Porcarises beste batera, Igualadara iristeko” (6,7. km). Herria kale nagusitik gurutzatuko dugu, maskor batekin apainduta, eta XVI. mendeko Sant Jordi eliza pasa ondoren utziko dugu. Horma-hobi batean San Jorge herensugeari aurre egiten ikusi ahal izango dugu. L-203 errepidea hartu eta gutxira, herritik irtetean ezkerretara bihurgune bat egiten duen errepidea hartu, Ondara ibaia igaro (Segre ibaiaren adarra) eta eskuinera biratu. Seinale urdin batek seinalatutako desbideraketa, Cervera markatzen duen bieirarekin, pista asfaltatu batetik. Ibaia ibaitik hurbil igarotzen da, eta Sant Pere dels Arquells-era (9,3 km) eramaten gaitu.
Sant Pere kalea iturri baten ondotik doa, San Pedroren irudi batek koroatuta, zeruko giltzak lotzen. Bidegurutze horretan hiru aukera daude:
1. Ezkerrera biratuz gero (geziak eta seinaleak aurrerago aurkituko ditugu), GR-171 errepidearen zati bat hartuko dugu, Tarragonatik eta Lleidatik Cerveraraino. Luzeena da, 5,8 kilometro ditu Cerveraren sarreraraino.
2. Bigarren aukera, berriz, gure ikuspegitik gomendagarriena da. Ez da egokia txirrindularientzat. Pista bati jarraitzen dio, baina laster ezkerretara egiten du bira eta mendi azpitik igotzen den bidezidor eder bihurtzen da. Bista ederrak ditu, eta, ondoren, Montpaóko gazteluaren aurrien ondotik jaisten da, pista batera iritsi arte. Ondoren, eskuinerantz jarraitu, Ondara ibaiaren ertzera hurbilduz, Vergósen sartzeko. Hemen bigarren aukerarekin bat egiten du.
3. Generalitatearen ibilbideak eskuinerantz jarraitzen du, bizilagun baten finka bitxi batetik pasatuz. Finka horren barruan, errusiar hegazkin batzuk daude. Altimetrian eta distantzien eskalan markatu duguna da. Errazena da, baina baita aspergarriena ere. N-ii-ra irteten da, eta ezkerretik jarraitzen du. Haren asfaltoa Els Comtals finkaren ondotik igarotzen da, Vergóseraino (12,3 km).
Kaleek N-IIra eramango gaituzte berriro, eta Cerveraren ateetara eramango gaitu. Erdi Aroko hiri hori bisitan etorri behar da nahitaez. Hirigunerako noranzkoan, Igualada eta Kataluniako hiribideak hartuko ditugu, Güell jeneraletik ezkerrera biratzeko. Beti aurrez aurre Kale Nagusira iristen gara. Familia Santuaren Egoitza Ikastetxea Sabater karrerrean dago, eskuinean aurkitzen dugun karriketako batean. (15,8 km).
Sabaterreko gurdi estutik Kale Nagusira iritsiko gara, eskuinerantz. Plaza Nagusian amaitzen da, eta Segarrako hiriburuko Udala eta Santa Maria elizako dorre oktogonala ikusiko ditugu aurrez aurre. Merezi du Herriko Etxeko balkoien azpian gelditzea eta haiei eusten dieten irudi landuak behatzea. Sant Domingo kalean eta plazan jarraituko dugu, udaletxearen eskuinaldean, eta eskuinetara egingo dugu, gurditik eta Sant Magi plazatik behera (kontuz, biraketa hori gaizki seinaleztatuta egon baitaiteke). Horrela, L-214 errepidera iritsiko gara, ezkerretik behera, Santa Maria Magdalena ermitaraino. Garai batean, mojek (17,1 km) zerbitzatutako leprosoetarako ospitale bat izan zuen.
Elizaren ondoan errepidea utzi eta eskuinera biratu behar dugu. Bertan, pista zabal bat sortzen da ilargi-muinoen eta Ondarako soro berdeen artean. Pazientzia pixka bat hartu behar da, paisaia ez baita ahalik eta gutxien aldatuko pare bat orduan eta, gainera, itzala inguru horietan salduko da. Tàrregara arte aurrera egingo dugu beti, behin ere desbideratu gabe. Araztegi batek, hainbat masiak eta zenbait paldesek berdek eta okreek marraztutako eskema simetrikoa hausten dute.
Bihurgunea (20,3 km), Granyanellaren mendeko gunea, eta hogei minutu geroago, Saportella dorrerako bidegurutzea, eskuinetara altxatzen den ahanzturan eroritako jauretxea (21,7 km). Bi kilometro eta laurehun metro geroago, gauza bera egingo dugu Fonolleresko bidegurutzean, igeltsu baten gainean, gaztelua nagusi dela (22,7. km), eta baskula baten eta La Morarako desbidearen ondoan iritsiko gara (23,5. km).
Aurrez aurre jarraitu, eta Talladellen sartuko gara Kale Nagusitik (25,7. km). Populazio hori Tàrregari atxiki zitzaion 1969an, eta Urgell eskualdean Donejakue Bideko ibilbide hau bisitatzen duen lehena da. Irteeran, Pedregaleko ermita berritua ikusiko dugu, Santa María del Pedregal moja zistertarren abadia hartu zuen lekutik gertu. XII. mendean sortu zen eta ospitalea izan zuen. Aurrez aurre, Generalitatearen hiribidetik, Tàrregan sartu eta Carme plazara iritsiko gara. Plazari ‘Pati’ deitzen zaio. Kataluniar Bidea bitan banatzen da, Lleidatik eta Zaragozatik. Bide hori aurrez aurre jarraitzen du kaletik, San Juan de la Peña kalearekin. Gida honetan jarraitzen dugu eta eskuinetik jarraitzen du.(28. km).
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak